La evidencia sobre el edificio colapsado en Miami crece día a día, pero la investigación podría tomar años

Surfside, Florida (CNN) — Con su gorra de béisbol y su espesa barba blanca, Allyn Kilsheimer podría ser confundido con un jubilado si no fuera por el equipo de trabajadores de construcción que lo seguían y el largo poste de metal que llevaba mientras inspeccionaba la planta baja del edificio Champlain Towers North.

“Aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí”, les dijo a los trabajadores, trazando un cuadrado a lo largo de una estructura de soporte construida en la fachada del edificio para indicar dónde quería que se hicieran pruebas de radar que mostraran la colocación del refuerzo de acero debajo superficie.

El hombre de 80 años, un ingeniero estructural y veterano de investigaciones forenses en catástrofes como la del Pentágono después del 11 de septiembre y el colapso de un puente peatonal en la Universidad Internacional de Florida de Miami en 2018, fue contratado por la ciudad de Surfside, Florida, un día después del colapso de un condominio que dejó 79 personas confirmadas muertas y 61 aún desaparecidas.

La torre norte, hermana de la torre Champlain Towers South, que tiene el mismo diseño arquitectónico y estructural, se ha convertido en su laboratorio.

El viernes, CNN lo acompañó mientras atravesaba por varios pisos del edificio de 12 pisos, ordenando que se retiraran las baldosas de la terraza de la piscina y que se tomaran muestras de concreto de la pared de un apartamento del quinto piso para realizar una serie de pruebas que espera ayuden a explicar la escena del desastre.

“Es una de las 13.000 piezas del rompecabezas”, dijo Kilsheimer.

Allyn Kilsheimer fue contratado por la ciudad para investigar la causa del colapso del condominio en Surfside.

Mientras los socorristas trabajaban las veinticuatro horas del día para sacar a las personas de los escombros, Kilsheimer y un grupo diferente de investigadores han estado recopilando evidencia sobre la estructura caída, su diseño y mantenimiento en busca de pistas que pudieran identificar quién, si es que alguien, sería responsable de su colapso.

Las investigaciones superpuestas —que incluyen a detectives de homicidios, fiscales locales e ingenieros del gobierno— podrían tardar años en completarse; y el deseo de los sobrevivientes del colapso o de las familias de las víctimas para llegar a una resolución criminal se enfrentará con una norma legal que hace que los cargos, en un caso como este, sean difíciles de presentar.

La evidencia que está a disposición de los investigadores crece día a día.

Científicos de la ciudad de Washington, han utilizado drones para capturar mapas en 3D del lugar del accidente y han examinado la composición del suelo debajo de él.

El posible desencadenante del colapso

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), la agencia federal líder que investiga la causa del colapso, ha comenzado a entrevistar a personas involucradas en inspecciones anteriores del edificio.

Y la policía local está clasificando más de 5,8 millones de kilos de concreto extraído hasta ahora de la pila. Entre esos escombros, los investigadores del NIST han etiquetado más de 200 piezas como potencialmente significativas, dijeron las autoridades el viernes.

Después de dos semanas en el lugar, Kilsheimer dice que está considerando “todo tipo de posibilidades” para explicar el colapso. Varios factores, desde fallas en el diseño hasta el deterioro del material, podrían haber debilitado la torre antes de que un evento “desencadenante” la hiciera caer, dijo.

Su equipo ha investigado las teorías de los detonantes que cree que son muy poco probables, como las recientes pruebas explosivas realizadas en el mar por la Armada a unos cientos de kilómetros de la torre. Un auto chocando contra un pilar en el garaje del sótano del edificio es un detonante más plausible, dijo, aunque hasta el momento no ha surgido evidencia de uno en las semanas anteriores al colapso.

“Puede haber algo que aprendamos mientras miramos los escombros que nos ayudará a comprender cuál podría haber sido un posible desencadenante”, dijo.

Cuando un periodista le preguntó qué estaría buscando, dijo: “Algo que no se siente bien en mi instinto”.

“Hemos estado alrededor de la cuadra muchas veces, así que sé cómo deberían verse las cosas, y sé lo que sucede cuando se ven un poco extrañas, y luego tienes que evaluar lo ‘un poco extraño'”.

La posibilidad de un cargo penal

A principios de esta semana, la fiscal principal del condado, Katherine Fernandez Rundle, indicó que su oficina esperaría los resultados de la investigación científica sobre la causa del colapso antes de considerar una investigación criminal.

Mientras tanto, dijo en un comunicado, lanzó un jurado investigador para explorar posibles reformas para evitar colapsos similares en el futuro. Ese esfuerzo culminará en un informe similar al que elaboró ​​un jurado investigador a raíz del devastador huracán Andrew de 1992 que condujo a mejoras en el código de construcción.

Dependiendo de la evidencia que surja en las revisiones de Kilsheimer y de NIST, presentar un cargo penal sería un desafío, dijeron los expertos legales, debido a la alta presión legal que los fiscales enfrentarían para probar el cargo más probable de homicidio.

Bajo ese cargo, los fiscales deben demostrar “negligencia culpable: que la conducta de alguien fue” grave y flagrante “con” desprecio imprudente por la vida humana”.

Los documentos e informes que han surgido desde el colapso del edificio hasta ahora han pintado una imagen de una estructura de 40 años en deterioro y una junta de condominio que luchó por reunir la suma multimillonaria a tiempo para las reparaciones necesarias.

Frank Morabito, un ingeniero contratado por la junta en 2018 para inspeccionar el edificio, escribió en un informe ese año que “la impermeabilización fallida” debajo de la plataforma de la piscina estaba “causando daños estructurales importantes a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas” y advirtió que Si no se reemplaza en un futuro próximo, “el deterioro del concreto se expandirá exponencialmente”.

“Una tragedia más allá de toda tragedia”, el derrumbe de las Champlain Tower South en Miami fue una catástrofe en cámara lenta

Las luchas internas entre la junta siguieron por la recaudación de fondos para las reparaciones, cuyo costo aumentó de un estimado de US$ 9 millones a US$ 15 millones para 2021 a medida que la condición empeoraba.

“Mucho de este trabajo podría haberse hecho o planeado en años pasados. Pero aquí es donde estamos ahora”, escribió la presidente de la junta, Jean Wodnicki, en una carta de abril de 2021 a los residentes.

Ninguno de los informes hasta ahora parece haber alcanzado el umbral para acusar negligencia culpable, dijo Dave Aronberg, el fiscal estatal en el cercano condado de Palm Beach.

“La negligencia culpable requiere cierto conocimiento de que el colapso del edificio era inminente y alguien no hizo nada al respecto”, dijo Aronberg. “Un informe que dice que hay mucho daño estructural y luego la junta no cerró el edificio de inmediato o (el funcionario responsable del) edificio no cerró el edificio de inmediato, eso no es criminal”.

La oficina de Rundle todavía tiene una investigación abierta luego de la muerte de seis personas en el colapso del puente de la universidad FIU en 2018, según una portavoz de la oficina. La Junta Nacional de Revisión de Seguridad del Transporte concluyó en 2019 que las fallas de diseño y la supervisión insuficiente contribuyeron a ese colapso.

Según la ley de Florida, el homicidio por negligencia culposa no tiene un estatuto de limitaciones.

En el caso de Surfside, los fiscales probablemente también se guiarán por el informe final del NIST, la agencia federal.

La extensa indagación

En una entrevista con CNN la semana pasada, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que el NIST había entrevistado a “mucha gente”, incluidos funcionarios municipales involucrados en la inspección del edificio.

“Cualquiera que tenga alguna información ha sido entrevistado”, dijo.

Entre el grupo se encuentra el funcionario de construcción de la ciudad de Surfside, Jim McGuinness, quien se comprometió a cooperar plenamente con la agencia en una llamada telefónica con los investigadores, según un portavoz de la oficina del administrador de la ciudad.

Los investigadores del NIST también tienen poder de citación, aunque nunca lo han usado, dijo Jennifer Huergo, portavoz de la agencia.

Huergo dijo que el equipo de investigación de la agencia aún se está formando. Personas familiarizadas con el trabajo de la agencia advirtieron que una investigación completa podría tardar años en completarse.

El FBI no está investigando actualmente el colapso de Surfside, según un funcionario estadounidense, pero se podría iniciar una investigación criminal federal dependiendo de las conclusiones del NIST.

Mientras tanto, el primer hallazgo de posibles irregularidades probablemente se produzca en un tribunal civil, donde se han acumulado demandas contra la junta del condominio desde el colapso, y donde el estándar de negligencia es más bajo.

En una audiencia esta semana, un administrador judicial designado que representa a la junta de condominios de Champlain Towers South dijo que está investigando a los contratistas que trabajaron en el edificio en los últimos años, así como al desarrollador de un rascacielos de lujo al lado de Champlain Towers South como “acusados ​​potenciales” en el caso que podrían ser considerados responsables del colapso.

Su incorporación al caso podría aumentar significativamente la cantidad de dinero del seguro disponible para los residentes de la torre.

Un juez que supervisa los casos, Michael Hanzman, ha dicho que quiere terminar el proceso y obtener una compensación en manos de las víctimas dentro de un año.

“Este caso se moverá a un ritmo rápido”, dijo Hanzman. “Estas víctimas quieren saber qué sucedió, quieren ser compensadas en la medida de lo posible, y yo estoy comprometido, el tribunal está comprometido, a lograr que esto los respalde, al menos desde un punto de vista legal, tan pronto como sea posible”.

Kilsheimer también dijo que va tan rápido como puede. Duerme solo unas pocas horas cada noche antes de dirigirse a la oficina a las 2 a.m. para poder trabajar sin interrupciones.

“No fue un acto de Dios, no lo creo”, dijo. “Lo resolveremos. Puede que haya personas a las que no les guste lo que descubrimos, pero lo resolveremos”.

