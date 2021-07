ANÁLISIS | Simone Biles y los ‘twisties’: cómo el miedo afecta la salud mental y la seguridad física de las gimnastas

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Puedes aprender mucho sobre una subcultura por la jerga que desarrolla. La gimnasia tiene mucha jerga en torno al miedo: los “twisties”, el “headcasing”, el bloqueo mental, el “bailing”, el “balking”.

La gimnasia es obviamente exigente físicamente con una alta tasa de lesiones. Pero psicológicamente también es extremadamente difícil. Muchas de las técnicas podrían matarte. Cuando Kevin Durant puso mal su pie por unos 2,5 cm en el Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA, su tiro valió dos puntos en lugar de tres, y los Brooklyn Nets perdieron en tiempo extra. Cuando el pie de Riley McCusker se alejó por 2,5 cm en su desmontaje de la viga en la Copa Estadounidense de 2017, cayó hacia atrás contra su cuello. .

Por cada salto perfecto y flotante realizado en la competencia, se realizan miles en la práctica, muchos de los cuales terminan con raspaduras, choques y cuasi-accidentes inquietantes.

Cuando Simone Biles se retiró como la mayor parte de la final del equipo olímpico, dijo que no fue por una lesión física, sino por su salud mental. Esto no significa que se sintiera triste o que no tuviera con ánimo para competir. Significa que su estado psicológico la puso en un riesgo físico significativo. Si su cerebro no acepta lo que su cuerpo sabe hacer, podría resultar gravemente herida.

El salto de caballo fue el primer evento de Estados Unidos y Rusia en las finales por equipos. Se suponía que Biles competiría en un Amanar, un salto de caballo que se voltea hacia atrás con 2,5 giros. El Amanar ha herido muchas rodillas, pero Biles ha estado compitiendo espectacularmente en el salto de caballo desde que era una joven de 16 años con frenillo en 2013. Pero en los calentamientos se retiró, haciendo solo un 1,5 giros en un salto que se elevó bastante en el aire. En la competición fue peor: 1,5 giros de nuevo, pero con menos altura, lo que obligó a dar un paso profundo fuera.

Un Yurchenko con 1,5 giros vale mucho menos que un Amanar, por lo que Biles anotó solo 13,766. Estados Unidos estaba un punto detrás de Rusia tras el salto de caballo, que suele ser donde las estadounidenses aseguran una gran ventaja. Esto hizo que la posibilidad de ganar el oro fuera muy baja, sin importar qué tan bien se recuperaran las compañeras de equipo de Biles.

Biles se retiró del resto de la competencia por equipos. “No confío en mí misma tanto como antes”, dijo Biles a los periodistas en Tokio. “Estoy un poco más nerviosa cuando hago gimnasia. Siento que tampoco me estoy divirtiendo tanto”.

Biles más tarde también se retiró de la competencia individual, nuevamente diciendo que quería concentrarse en su salud mental.

USA Gymnastics dijo que apoyaba su decisión “de todo corazón”, y agregó en su declaración que Biles sería evaluada todos los días.

Un caso de los ‘twisties’ (“giros”)

Dijo en la práctica matutina que tenía un poco de “twisties”. Los “twisties” son un fenómeno misterioso: de repente, una gimnasta ya no puede hacer una técnica de giro que había hecho miles de veces antes. Tu cuerpo simplemente no cooperará, tu cerebro pierde la pista de dónde estás en el aire. Descubres dónde está el suelo cuando te golpeas contra él.

Fui gimnasta competitiva durante 10 años, aunque mediocre. Renuncié cuando adquirí 17,8 centímetros de altura y un problema de actitud, además de un miedo paralizante y una falta total de flexibilidad. Desde entonces, he seguido la gimnasia de forma obsesiva y la he cubierto de vez en cuando. Y en marzo, yo misma caí en los twisties cuando arrastré a un equipo de CNN a una clase de gimnasia abierta en Dallas y lancé tristes y pequeños giros completos sobre una espuma.

La gimnasta suiza Giulia Steingruber tuvo “twisties” en 2014. “Cuando quería girar, especialmente en el salto de caballo… no tenía sensación de dónde estaba. Estaba realmente asustada”, dijo Steingruber en un documental de 2016. “Fue bastante difícil para mí, porque no entendía por qué venía y no podía detenerlo. Fue extraño para mí y fue horrible. La sensación fue realmente horrible”.

Tuvo que volver a aprenderlo, comenzando con un simple medio giro en el piso. “Comencé a aprender el giro de nuevo como una niña pequeña”. En 2016, ganó una medalla de bronce olímpica en salto de caballo.

Dar vueltas y girar al mismo tiempo puede ser extremadamente desorientador; no puedes simplemente mirar dónde estás con los ojos. Tienes que sentirlo. Esto es propiocepción, una sensación de dónde está tu cuerpo en el espacio y qué está haciendo.

En gimnasia, esto se llama “sentido del aire”. Y Biles es famosa por lo bueno que es el suyo. “Ella siempre ha tenido un sentido del aire increíble, que es lo que necesitas en este deporte”, dijo su exentrenadora Aimee Boorman a la revista Houstonia en 2015. “No se choca con mucha frecuencia. A otros niñas, simplemente las verás estrellarse, o perderse en el aire. Eso no pasa con ella”.

Su talento natural es la razón por la que su salto de caballo errado fue tan impresionante. Pero su decisión de dar un paso atrás tiene mucho sentido. Cuando comienzan los “twisties”, es difícil saber cuándo desaparecerán. Pero la decisión de Biles de protegerse marca un cambio con respecto a la antigua forma en que funcionaba la gimnasia en Estados Unidos.

“También tenemos que concentrarnos en nosotras mismas, porque al final del día también somos humanas”, dijo. “Entonces, tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo, en lugar de simplemente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”.

En la Copa Estadounidense de 2016, le pregunté a la entonces coordinadora del equipo nacional Marta Karolyi cómo trataba con las atletas que sentían miedo. Ella me dejó boquiabierta, diciendo que a nivel de élite el miedo ya no es un problema.

Esto, obviamente, no era cierto. Cuando The New Yorker le preguntó en 2016 por qué no probaría un salto de caballo de doble frente con resorte de mano, llamada Produnova, Biles dijo: “No estoy tratando de morir”. Pero muchas gimnastas de élite han descrito la presión de nunca mostrar debilidad bajo Karolyi.

“Bailing”, “balking” y “headcases”

Un poco más de jerga: “bailing” (que traduciría rescate) es cuando dejas de hacer una técnica en el medio de esta antes de haberla hecho toda, como hacer un solo giro en lugar de un doble.

“Balking” (que traduciría rechazo) es cuando vacilas o dejas de hacer la técnica antes de que realmente comience, especialmente peligroso en los giros hacia atrás, porque a menudo el impulso no se detiene sino que se ralentiza y puede hacer que te estrelles contra tu cuello o cabeza. (El béisbol también tiene este término, pero tiende a conllevar menos riesgo para la columna.)

Un bloqueo mental es cuando una técnica se convierte en una fijación y no puedes obligarte a hacerla, incluso si es relativamente fácil.

Un “headcase”, que es casi un insulto en la gimnasia, es cuando una gimnasta talentosa colapsa en la competencia.

En los campeonatos nacionales de 2011, Gabby Douglas rechazó dos veces al desmontaje de la viga: dos muelles traseros en una doble pirueta. Después del primer “balk”, que provocó gritos entre la multitud, se puede ver a un entrenador señalar la viga para decirle que vuelva a subir.

En las Olimpiadas de 1996 en Atlanta, Kerri Strug aterrizó un salto de caballo en una pierna cuando Estados Unidos ganó su primera medalla de oro por equipos en gimnasia. Esto es recordado por la gente común como un momento glorioso de heroísmo deportivo, pero en el mundo de la gimnasia, es más matizado. En realidad, Estados Unidos no necesitaba la puntuación de Strug para ganar el oro.

En Athlete A, un documental sobre cómo el exmédico del equipo Larry Nassar pudo salirse con la suya con sus delitos de abuso sexual durante tanto tiempo dentro de la gimnasia de élite, la campeona nacional de 1986 Jennifer Sey argumenta que las gimnastas fueron entrenadas bajo el sistema de Karolyi para ser perfectamente obedientes. Sobre el salto de caballo de Strug, Sey dijo: “Todo el mundo la anima como esta heroína, y todo lo que podía pensar era, ‘¿Por qué estamos celebrando esto? No finjas como si ella hubiera tenido otra opción… No iba a hacer nada más que ir a hacer ese salto de caballo”.

La gimnasia ha cambiado desde entonces, e incluso desde 2016. Esto ha sido en parte gracias a Biles, quien ha sido tan extraordinariamente genial que USA Gymnastics ha tenido que responder a sus quejas. También ha sido por Internet, donde el gymternet ha ejercido una gran presión sobre el establecimiento de la gimnasia para que cambie.

La cobertura de gimnasia más influyente no proviene de las transmisiones de NBC, sino del podcast Gymcastic, que desde 2012 ha sido implacable en impulsar ideas radicales como que el abuso psicológico de las atletas es malo, que cuidar su salud mental es importante y que las gimnastas de élite no son gordas solo porque tienen pecho.

“Son los Juegos Olímpicos”, dijo Biles a la prensa, “pero, al final del día, queremos salir de aquí caminando, no arrastradas en una camilla”.

