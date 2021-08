Sofía Reyes: En México, en España y en Argentina es donde he sentido el máximo cariño y apoyo de la gente

CNN-Spanish

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Desde su estudio en Los Ángeles, donde reside desde los 17 años, Sofía Reyes conversó con Marcelo Longobardi. La joven estrella mexicana repasó los principales momentos de su carrera, afirmó su deseo de dedicarse más a la actuación y las ganas de cantar nuevamente en vivo después de la cuarentena, en la que se dedicó a crear canciones. Y destacó que tiene el mejor recuerdo de su exnovio Ricky Montaner y que “los Montaner son lo máximo”.

Longobardi: “Idiota” es muy linda la canción y es muy bueno el video

Reyes: La verdad de la verdad es de mis canciones favoritas y de mis videos favoritos. La canción justo salió antes de que arrancara la cuarentena. Entonces ya no me tocó hacer promoción realmente de la canción o poderla disfrutar allá afuera.

Longobardi: ¿Cómo fue irte de Monterrey a Los Ángeles sola a los 17 años?

Reyes: Bueno, al principio fue una experiencia algo difícil, porque obviamente irme de Monterrey a Los Ángeles es una cultura muy distinta. Me fui con Charly y con Paloma, que son mis mánagers, entonces doy gracias de que no me fui literalmente sola. Me tomó como cinco años sentirme en casa y creo que tiene mucho que ver con que no tenía tantos amigos acá, al principio hiciera como un tema de sentir que no pertenecía ni aquí ni allá.

Longobardi: Es difícil ser un turista en Los Ángeles. Me imagino que mudarte allí y vivir en una ciudad donde tal vez la gente no te saluda en el ascensor debe ser duro, sobre todo para una niña.

Reyes: Sí, sí, sí. Obviamente, viniendo de México, nosotros estamos acostumbrados a decir ‘¡Hola! Muchas gracias. ¿A qué piso va?’ Y aquí la gente está acostumbrada a ir al cine o a los restaurantes sola. Y sí, al principio era como que más fuerte y después ya me fui acostumbrando. Yo creo que lo más difícil para mí es que siempre me ha costado como hacer amigos. A mí me daba siempre mucha pena el acento que yo tenía, el acento muy fuerte en inglés, entonces prefería no hablar. Me daba pena acercarme a la gente a saludar. Entonces sí me costó mucho ser amigos. Creo que esa fue la parte más difícil. Como un miedo al rechazo.

Longobardi: ¿Cómo era tu carrera a los 17 años?

Reyes: Cuando yo me fui de Los Ángeles se sentía más como que era un tema de que era un sueño que yo tenía, medio veía las cosas pasando, era un tema de preparación realmente. Al mismo tiempo, no sabía qué es lo que estaba viviendo. Y fue con “Muévelo”, que fue el primer sencillo donde yo tengo a Warner como label, donde empiezo a viajar, que es donde a mí me cae el 20 (me doy cuenta): digo, realmente las cosas están pasando. Me acuerdo de que estaba en España y canté en un festival en frente de 35.000 personas y todas se sabían la canción y era algo que yo no tenía ni idea. Me atrevo a decir que, en México, en España y en Argentina es donde yo he sentido el máximo cariño y apoyo de la gente y digo a todos mis argentinos, ellos lo saben, que le tengo mucho cariño a toda mi gente allá, porque desde el principio me han apoyado y sí, siento que así es como fue arrancando mi carrera hace seis o siete años.

Longobardi: Algo pasa con las mujeres mexicanas que cantan, ¿es una respuesta de las mujeres mexicanas a lo que ha ocurrido durante años en un país complejo para las mujeres como es México?

Reyes: Bastante machista. Creo que estamos en un momento muy bonito e importante en la historia donde estamos hablando. Donde las mujeres estamos hablando, donde hay muchos movimientos, donde hay muchas mujeres que están rompiéndola, como dicen en Argentina, en lo suyo. Y al menos a mí me da muchísimo orgullo y mucha felicidad que esté en este momento de la vida como mujer, como mexicana, también haciendo lo mío. Espero poder yo compartir ese mensaje, ser esa mujer que pueda inspirar a otras mujeres y que se sepa que somos capaces de absolutamente todo.

Longobardi: La idea de los músicos en colaboración con otros no es un fenómeno novedoso y ya ha sido utilizado por músicos gigantescos: Sinatra, Pavarotti. ¿Vos trabajás habitualmente en colaboración con otros músicos?

Reyes: Yo soy fan de colaborar con otros artistas. Lo que pasa es que hay tanto talento en el mundo y para mí es muy bonito ver el proceso. Una canción que, por ejemplo, si yo la escribo, tiene cierto mundo, cierta magia y a la hora de invitar a algún otro artista, lo que ellos traen a la mesa es completa, lleva la canción a otro espacio completamente. Y eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho explorar sonidos, me gusta. Para mí de los sueños más grandes que tengo es viajar por todo el mundo para poder conocer más de su cultura, para poder inspirarme, para poder crear más música.

Longobardi: ¿Y con quién te gustaría actuar en colaboración de acá para adelante?

Reyes: Uy, hay muchos artistas. Mencionaste a Julieta Venegas, es una de mis artistas favoritas. Tuve la oportunidad en cuarentena de colaborar con Michael Bublé, que para mí era uno de los artistas con los que más soñaba colaborar. Loquísimo. Habla perfecto español, digo. Conocí a toda la familia, brevemente, y nada: fue una experiencia muy bonita. Y acaba de salir una canción con Yandel y con Sia, que eso para mí es ¡no lo puedo creer! Y cada vez que la escucho empiezo a llorar porque son dos artistas que admiro bastante. Y Sia es de los compositores que más admiro también en el mundo, entonces poder tener esa oportunidad es loquísima. Y como decía antes, infinidad de artistas con los que me gustaría colaborar. Amaría tener una canción con Miguel Bosé: para mí es de los sueños más grandes que yo tengo. Crecí escuchando su música todos los días, literalmente.

Longobardi: Acaba de salir la canción con Sia.

Reyes: Este viernes salió una canción de ella. Se llama “One Plus One” con Yandel, el capitán Yandel. Y quedó muy bonita la canción. Estoy súper, súper honrada de poder tener esta canción con estos dos increíbles artistas y el principio de poder seguir colaborando con ellos. Así que gracias a toda la gente por el recibimiento de esta canción.

Longobardi: ¿Quién es el “idiota” de tu famosa canción que lleva ese nombre?

Reyes: El idiota sabe que él es el idiota. Él lo sabe. Él siempre lo supo. Y luego yo se lo confirmé. Pero es un tipo, es un amigo, es un amigo con el que salí y que se portó medio mal. Entonces yo tenía ahí como un consejito y bueno, escribir esa canción. Y así fue, así fue la historia.

Longobardi: Hay un tema tuyo en un video que es “1, 2, 3” que ha tenido 659 millones de reproducciones.

Reyes: Loquísimo, sí. Ni yo sé cuánto es eso, es muchísimo. Es demasiado. Pues sí, la verdad es que “1, 2, 3” es una canción que me sorprendió a lo loco y que es una canción que es un antes y un después de mi carrera, que yo siempre digo: ‘yo voy a tener 98 años de vida y yo voy a seguir cantándola en el escenario’. Toda la vida le voy a tener mucho a la canción. Es esa canción que yo llego y canto en vivo y que ya sé que “1, 2, 3” va a ser como la canción que la gente está esperando cantar. Es la primera canción en la que yo meto cumbia. También es como el principio de una forma de explorar ese lado que me gusta bastante.

Longobardi: ¿Dónde quedó Ricky Montaner en tu vida?

Reyes: Pues él es un amigo, que para toda la vida va a ser alguien muy, muy importante él y la familia entera. Los quiero muchísimo y admiro muchísimo también como persona y como artista. Y ya, fue una etapa muy bonita de mi vida, donde crecí y compartimos muchas cosas bien, bien, padres, así que siempre lo voy a tener mucha gratitud a Ricky. Son lo máximo. Es gente que yo cuando los conocí yo decía yo no sé nada, pero quiero que ellos estén en mi vida. Irradian mucho amor, como muy bonita vibra, muy bonita energía y la familia entera es así. Son lo máximo los Montaner.

Sofía Reyes: El público argentino tiene una magia especial 1:11

Longobardi: ¿Esperás volver a cantar en público?

Reyes: Sí, sí, y eso está pasando. Los tours están de regreso. Espero poder ir al concierto de Carlos Vives en Los Ángeles. Me parece maravilloso. Y emocionada ya de poder ir a ver a otros artistas. Y yo en cuanto saque mi álbum empezaré a poder dar shows, que eso ya viene en los próximos meses. Estoy planeando con mi banda la nueva etapa de shows en vivo y pues al final lo que más disfruto hacer: cantar en vivo.

Longobardi: ¿Qué opinás del público argentino?

Reyes: Es padrísimo. Para mí el público argentino tiene una magia muy cañona, muy especial. Es como de mucha pasión, muy intensa, muy bonita… extraño mucho Argentina.

“En Diálogo con Longobardi” se emite los domingos a las 9 P.M. de Miami (10 P.M. de Buenos Aires) por la pantalla de CNN en Español. El podcast del programa está disponible en cnne.com, en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.