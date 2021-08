Henri impactará en Estados Unidos, coinciden los pronósticos, pero aún no se sabe cuánto

CNN-Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — El noreste de Estados Unidos sentirá los impactos de la tormenta tropical Henri, que tal vez incluso toque tierra, sugieren los modelos computarizados de pronósticos. Pero si realmente llegara a tocar tierra, esto no sucedería hasta el domingo hacia el lunes, y pueden cambiar muchas cosas en ese período.

“El punto más importante aquí es que todavía es demasiado pronto para saber exactamente qué tan cerca estará el centro de Henri de la costa de Nueva Inglaterra”, dice el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Incluso si Henri no llega a la costa, la marejada de la tormenta podría causar olas altas y corrientes de resaca potencialmente mortales.

Sin embargo, el pronóstico oficial del NHC afirma que es posible que toque tierra en Nueva Inglaterra, desde Connecticut hasta Maine.

¿Cuál es la diferencia entre un tornado, una tormenta tropical y un huracán?

“Se debe señalar que a medida que Henri gana latitud y se mueve cerca de Nueva Inglaterra, se espera que el campo de viento se expanda”, dice el NHC en su última actualización. “Por lo tanto, se recuerda a los usuarios que no se concentren en los puntos exactos del pronóstico, ya que los impactos se extenderán lejos del centro”.

El NHC también señala que es probable que este fin de semana se requieran alertas y advertencias para ubicaciones dentro del cono. Es posible que se emitan mañana.

El modelo europeo prevé una tormenta más débil con los mayores impactos en Cape Cod, Nantucket y Martha’s Vineyard.

El modelo estadounidense acerca el centro de la tormenta a la costa. Esto haría que los impactos fueran más grandes desde el este de Long Island hasta Maine.

Sigue la trayectoria de Henri en tiempo real

No ayuda que los modelos de pronóstico del tiempo parezcan estar desordenados en lo que respecta a la trayectoria prevista de Henri.

Massachusetts, que podría recibir un impacto directo, puede esperar vientos dañinos, marejadas ciclónicas y lluvias fuertes, entre otros potenciales peligros.

“Ten en cuenta que las mareas serán astronómicamente altas este fin de semana a lo largo de ambas costas”, dice el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Boston. El momento es importante porque las mareas de la fase lunar ya serán más altas de lo normal, por lo que cualquier marejada ciclónica por encima de eso podría desencadenar una mayor inundación costera. “La trayectoria nos dirá en última instancia qué línea costera está en mayor riesgo (si la costa este o la sur) o si ambas estarán en riesgo”, dijo el Boston NWS.

Se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical en la costa de Massachusetts comiencen el domingo por la mañana, por lo que el NWS insta que se hagan todos los preparativos necesarios antes de ese momento.

Aunque los modelos pueden variar sobre cuáles serán los impactos exactos de Henri, siempre es mejor estar preparado en caso de que las tormentas azoten el terreno.

Los impactos probables de Henri

“Generalmente, con las tormentas tropicales el mayor impacto es el de las lluvias que causen inundaciones”, dijo Margaret Curtis, meteoróloga del NWS en Portland, Maine.

Gracias a los remanentes de la tormenta tropical Fred, sobre gran parte de Nueva Inglaterra caerán lluvias fuertes hoy. También hay posibilidades de lluvias adicionales en gran parte del noreste este fin de semana, por lo que las inundaciones serán una preocupación incluso antes de que la tormenta tropical Henri potencialmente golpee el área. Pero Curtis explica que también hay otras preocupaciones.

Aumenta la probabilidad de una temporada de huracanes por encima del promedio, según la NOAA

“En la costa, el oleaje alto y los embates fuertes pueden generar inundaciones y erosión costeras”, dijo Curtis.

Y el oleaje alto, así como las corrientes de resaca, no se limitarán solo al noreste. Comunidades costeras desde Carolina del Norte hasta el Atlántico de Canadá podrían experimentar “olas y corrientes de resaca potencialmente mortales”, según el NHC.

Here are the 11 am AST Key Messages on Tropical Storm #Henri. The storm is expected to be near southern New England on Sunday and Monday, and interests there should monitor its progress. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/NdPbRtlJNA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2021

Se espera que se realicen lanzamientos adicionales de globos meteorológicos en gran parte de la costa este. Estos lanzamientos brindan información adicional sobre cómo podría influenciar la atmósfera en la trayectoria pronosticada de Henri.

“Los aviones cazadores de huracanes que toman muestras de la atmósfera alrededor de la tormenta probablemente desempeñarán un papel más importante que los lanzamientos adicionales para ganar precisión y confianza en los próximos resultados del modelo”, dice Chad Myers, meteorólogo de CNN. “Es demasiado pronto para determinar qué hará la tormenta a esta hora, pero que toque tierra como un huracán y luego el centro se detenga sobre la tierra provocando tremendas inundaciones parece ser el peor de los escenarios en algunos de los resultados del modelo actual”, explica.

