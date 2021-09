En medio de la crisis climática, China promete ante la ONU detener nuevas centrales de carbón en el extranjero

CNN-Spanish

Ángela Reyes

(CNN) — En un discurso poco común ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de China, Xi Jinping, asumió este martes un nuevo e importante compromiso climático en nombre del mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo.

China no construirá ningún nuevo proyecto de energía a carbón en el extranjero, dijo Xi en un discurso grabado antes de la asamblea. La promesa marca un cambio en la política de su proyecto masivo de infraestructura conocido como ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’, que ya había comenzado a reducir sus proyectos vinculados al carbón.

China también aumentará el apoyo financiero para proyectos de energía verde y baja en carbono en otros países en desarrollo, dijo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, quien había pedido a los líderes mundiales más temprano que mostraran solidaridad y actuaran frente a la crisis climática, elogió el anuncio de China junto con el compromiso de Estados Unidos de aumentar la para hacer frente a la crisis climática en los países en desarrollo.

(Crédito: AP/Mary Altaffer, Pool)

“Me siento alentado por los importantes anuncios hechos hoy en la Asamblea General por los líderes de las dos economías más grandes del mundo con respecto a su compromiso con la acción climática”, dijo.

“Acojo con satisfacción el anuncio del presidente Biden de que Estados Unidos aumentará significativamente su financiación internacional vinculada al clima hasta alcanzar aproximadamente US$ 11.400 millones al año. Este aumento de la contribución de Estados Unidos acercará a los países desarrollados a cumplir su compromiso colectivo de movilizar US$ 100.000 millones al año en financiación” para hacer frente al cambio climático, dijo.

El planeta se encuentra en una trayectoria ‘catastrófica’ de calentamiento global, según un informe de las Naciones Unidas

“También acojo con satisfacción el anuncio hecho por el presidente Xi de que China pondrá fin a toda financiación de centrales eléctricas de carbón en el extranjero y redirigirá su apoyo a la energía verde y baja en carbón. Acelerar la eliminación mundial del carbón es el paso más importante para mantener al alcance el objetivo del Acuerdo de París de (mantener el aumento de la temperatura en un límite de) 1,5 grados”.

En un discurso que tuvo lugar más temprano durante la asamblea, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había anunciado que trabajaría con el Congreso para volver a duplicar el compromiso financiero del país para apoyar a las naciones en desarrollo. Biden prometió en abril que Estados Unidos aumentaría su contribución al financiamiento global para hacer frente a la crisis climática a US$ 5.700 millones por año. Su nuevo compromiso eleva la cifra a más de US$ 11.000 millones al año.

“En abril anuncié que Estados Unidos duplicaría su financiación pública internacional para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la crisis climática, y hoy me enorgullece anunciar que trabajaremos con el Congreso para duplicar de nuevo esa cifra, incluso para los esfuerzos de adaptación”, anunció Biden ante la Asamblea General de la ONU.

Los compromisos de China y Estados Unidos se enmarcan en un día de discursos de líderes durante el comienzo de la Asamblea General de la ONU. Guterres dio inicio al encuentro advirtiendo que la humanidad está en camino de un “infierno” de aumento de temperatura que traería una “catástrofe”.

Guterres hace otro llamado a los líderes mundiales

Guterres pidió a los países que pongan fin a los subsidios a los combustibles fósiles y el uso de carbón, que inviertan en energía renovable y graven el carbono y la contaminación “en lugar de los ingresos de las personas”.

“Las campanas de alarma del clima también están sonando de manera frenética”, dijo. “El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue un código rojo para la humanidad. Vemos las señales de advertencia en todos los continentes y regiones: temperaturas abrasadoras, pérdida escandalosa de biodiversidad, aire, agua y espacios naturales contaminados”, remarcó.

ESPECIAL: todo lo que debes saber sobre tiempo, clima y cambio climático

Hace más de una década, los líderes mundiales de los países desarrollados acordaron contribuir con US$ 100.000 millones al año para apoyar a los países en desarrollo que enfrentan los impactos más directos del clima, una meta que no se cumplió. En 2019, los países desarrollados contribuyeron con US$ 79.600 millones para los países en desarrollo, alrededor de US$ 20.000 millones por debajo de la meta anual, según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

China: emisiones de CO2 en máximos históricos 0:32

Estados Unidos también fue criticado por no transferir ningún fondo durante la administración de Trump, quien retiró a Estados Unidos de sus compromisos de financiación climática global cuando se retiró del acuerdo climático de París. Bajo la administración de Obama, EE.UU. pagó US$ 1.000 millones de un compromiso de US$ 3.000 millones que hizo originalmente en 2014.

Incluso con el nuevo compromiso de Biden, los aliados de EE.UU. contribuyen más al esfuerzo. Por ejemplo, la Unión Europea destina unos € 25.000 millones al año (el equivalente a US$ 29.300 millones).

Ningún país del G20 cumple con el Acuerdo de París sobre el clima, según un análisis

China ha invertido con fuerza en nuevos proyectos vinculados al carbón en el extranjero en el pasado. Según el Green Belt and Road Initiative Center, que analiza la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China había anunciado o planificado plantas de carbón por valor de US$ 160.000 millones a nivel mundial entre 2014 y 2020.

Las tareas pendientes de China puertas adentro

Mientras reduce su participación en el extranjero, Beijing también tiene un trabajo importante que hacer en casa, donde el carbón sigue siendo la principal fuente de energía por lejos. China consumió más carbón que todos los demás países del mundo juntos en 2020, mostró un estudio del grupo de investigación Ember. El carbón representó el 58% de la demanda energética del país en 2020, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

Aunque Beijing se ha comprometido repetidamente a “esforzarse” por alcanzar las emisiones máximas de carbono para 2030 y lograr la neutralidad para 2060, ese objetivo de descarbonización para 2060 todavía está una década por detrás de los de Estados Unidos y la Unión Europea.

La conexión entre cambio climático y eventos extremos 2:49

La asamblea es el último evento internacional de grandes dimensiones antes de que los líderes mundiales se reúnan del G20 en Roma en octubre. A esta reunión le seguirá la conferencia sobre clima de la ONU en Escocia.

“Estamos a semanas de la conferencia climática de la ONU en Glasgow, pero aparentemente a años luz de alcanzar nuestros objetivos”, dijo Guterres en su discurso inicial. “Debemos ponernos serios y actuar rápido”.

Richard Roth contribuyó con este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.