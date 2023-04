Ganadores Premios Platino 2023: la lista completa por categorías

“En la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes que representan las minorías y por eso no faltan los estereotipos. Y, seamos honestos, aunque las cosas han cambiado un poco, todavía hoy existe ese problema. A mí lo que me preocupaba no era el ser encasillado como actor latino, lo que me preocupaba era interpretar personajes que no tuviesen matices, como si todos fuesen iguales y no poder romper el estereotipo”, dijo Del Toro.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.