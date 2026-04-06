Los votantes de Georgia eligen al sucesor de Marjorie Taylor Greene este martes. ¿Quiénes protagonizan la carrera?

Por Jeff Zeleny, CNN

Tres meses después de que Greene abandonara abruptamente Washington en medio de una disputa enconada con el presidente Donald Trump, los votantes del noroeste de Georgia se disponen este martes a emitir sus votos en una segunda vuelta electoral para elegir a su sucesor.

El republicano Clay Fuller, exfiscal de distrito, y el demócrata Shawn Harris, oficial retirado del Ejército, emergieron como los dos principales contendientes de una concurrida elección especial celebrada el 10 de marzo. Ambos han mantenido durante el último mes una batalla directa que se resolverá este martes.

Los republicanos se centran simplemente en culminar la tarea en este distrito profundamente republicano, con la esperanza de que una victoria de Fuller ofrezca un cierto margen de maniobra para la estrecha mayoría que ostenta el partido en la Cámara de Representantes.

Los demócratas son conscientes de la ardua batalla que enfrentan en este bastión conservador, pero están ansiosos por ver si el margen de votos obtenido por Harris revela un nivel de entusiasmo que pueda servir como indicio de fortaleza para la campaña de reelección del senador Jon Ossoff y para la contienda por la gobernación de Georgia, cuyo puesto quedará vacante este otoño.

Queda por ver si el profundo escepticismo a nivel nacional respecto a la política de la administración Trump hacia Irán influirá en esta segunda vuelta. Los estrategas de ambos partidos sugieren que esta contienda podría servir como una prueba temprana de cómo perciben los votantes la guerra, a medida que la acción militar se adentra en su segundo mes y las consecuencias económicas van en aumento.

Los candidatos —ambos veteranos— han adoptado posturas marcadamente divergentes en relación con Irán, un conflicto que se ha desarrollado a lo largo de toda su campaña.

Harris califica la situación como “una guerra por elección”. Fuller, por su parte, ha defendido la acción militar estadounidense, afirmando: “Nuestro país es más seguro gracias a las medidas que el presidente Trump ha tomado con respecto a Irán”.

El ganador de las elecciones de este martes cumplirá el resto del mandato de Greene, que concluye en enero. Ambos candidatos ya han manifestado su intención de postularse para un mandato completo en noviembre, en el marco de nuevas campañas que darán comienzo con sus respectivas elecciones primarias el próximo 19 de mayo.

La disputa de carácter profundamente personal entre Trump y Greene —quien pasó de ser una ferviente aliada a convertirse en una crítica acérrima— acaparó las conversaciones entre los votantes a principios de año, pero ha ido quedando relegada a un segundo plano a medida que han transcurrido los meses.

Si bien Greene ha mantenido su implacable postura crítica hacia Trump, cuestionando con particular dureza su política respecto a Irán, el presidente apenas la ha mencionado en público desde que la tildara de “Marjorie la Traidora Greene”.

La renuncia de Greene desencadenó una vertiginosa serie de campañas y elecciones consecutivas en el 14º Distrito Congresional de Georgia, que abarca 10 condados que se extienden desde los suburbios de Atlanta hasta las estribaciones de los Apalaches, a lo largo de la frontera con el estado de Tennessee.

Su salida del Congreso también redujo la ya escasa mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Esta es una de las razones por las que Trump intervino en la elección especial de marzo, con la esperanza de evitar una segunda vuelta, y respaldó a Fuller por encima de otros candidatos que también buscaban su apoyo.

El respaldo del presidente ayudó a Fuller a situarse a la cabeza de un nutrido grupo de candidatos republicanos. Sin embargo, Harris logró superarlo por un estrecho margen al obtener cerca del 37 % de los votos. Si los republicanos logran consolidar su apoyo en torno a Fuller, se prevé que este obtenga una victoria contundente este martes.

Resultados del 10 de marzo

Por su parte, Greene se ha mantenido al margen de la contienda para elegir a su sucesor, aunque declaró a CNN que tiene la intención de votar por Fuller.

“Este distrito no elegirá a un demócrata”, afirmó Greene, quien se enfrentó a Harris en 2024 y obtuvo una victoria decisiva con el 64 % de los votos.

Para Harris, ese margen subraya el desafío monumental que enfrenta en un distrito que Trump ganó por 37 puntos porcentuales en 2024. Aun así, Harris se ha esforzado por movilizar a los demócratas, motivar a los independientes e identificar a aquellos republicanos desencantados para que se sumen a su campaña, aunque lo hagan en secreto.

“Votar no es como ir a la iglesia”, comentó Harris en una entrevista a principios de este año. “No tienes que confesarte. Simplemente tienes que ir allí y hacer lo que sea mejor para ti, para tu familia y para tus nietos”.

Tras obtener la mayor cantidad de votos en la elección especial del mes pasado, Harris afirmó que los resultados demostraban que un demócrata podía competir en este distrito, de marcada tendencia republicana.

“Sí, es de un rojo intenso”, señaló Harris. “No se volverá azul, pero sin duda se volverá rosa”.

Por su parte, Fuller ha hecho campaña incansablemente presentándose como “un guerrero al servicio del presidente Trump en el Capitolio”. Ha calificado a Trump como “el presidente con la mejor política exterior de nuestro tiempo”. Asimismo, ha argumentado que su presencia en Washington podría resultar beneficiosa para los republicanos en caso de que los demócratas obtengan el control del Congreso. “Si perdemos la mayoría en la Cámara, nos enfrentaremos a constantes juicios políticos contra el presidente Trump en el Capitolio, y se necesita un fiscal que se plante allí y proteja al presidente Trump”, dijo Fuller a los votantes en un foro a principios de este año. “Eso es lo que he sido durante toda mi carrera como fiscal de distrito electo. Se necesita gente en el Capitolio que sepa cómo combatir un proceso legal y defender un caso”.

En un debate organizado por el Atlanta Press Club a finales del mes pasado, Fuller expresó su apoyo a Trump una y otra vez, lo que llevó a Harris a declarar: “Él le vendió su alma a Donald Trump”.

La segunda vuelta electoral del martes será el más reciente referéndum sobre Trump en un estado que, desde hace tiempo, se ha erigido como un barómetro clave de su popularidad y desempeño.

Ganó el estado en 2016. Lo perdió en 2020, lo cual lo situó en el centro de las alegaciones infundadas de fraude electoral generalizado. Lo volvió a ganar en 2024.

Georgia figura entre los estados más decisivos para el desenlace de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en otoño: cuenta con una de las contiendas por el Senado más observadas de la nación, una disputa totalmente abierta por la gobernación y competitivas carreras legislativas a nivel estatal.

A pesar de todos los desafíos que enfrentan Trump y los republicanos, la capacidad de mantener cohesionada su coalición ganadora será el eje central de la pugna por el control del Congreso, mientras los votantes emiten su veredicto sobre las acciones llevadas a cabo durante la primera mitad de su segundo mandato.

La elección especial del martes podría brindar un atisbo de esperanza a los republicanos —o a los demócratas—; en este contexto, el margen de la contienda entre Fuller y Harris será seguido casi con tanto interés como el resultado mismo.

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