Estados Unidos anunció su fecha de reapertura. Esto es lo que tienen que saber los viajeros

(CNN) — Las nuevas políticas de viajes internacionales de Estados Unidos entrarán en vigor en tan solo unas semanas.

El 8 de noviembre será la fecha de inicio oficial de la reapertura de Estados Unidos a los viajeros completamente vacunados que entren al país por aire o por tierra, según anunció la Casa Blanca este viernes.

Si bien aún quedan detalles por afinar, el contar con una fecha establecida es un alivio para muchos posibles viajeros que se han quedado en el limbo desde que se anunció el 20 de septiembre que la implementación de un nuevo sistema de viaje internacional aéreo se daría “a principios de noviembre”.

Esta semana se anunciaron planes similares de reapertura de las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá a viajeros vacunados por motivos turísticos y viajes no esenciales. La fecha del 8 de noviembre contempla viajes aéreos y terrestres.

Esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre las nuevas políticas y lo que representarán para los viajeros:

¿Quién puede viajar?

Las nuevas normas permiten que los extranjeros completamente vacunados contra el covid-19 entren a Estados Unidos, reemplazando una serie de prohibiciones y restricciones establecidas desde inicios de la pandemia.

Esto significa que los extranjeros que provienen de países sujetos a restricciones, como China, Irán, el espacio de Schengen de Europa, el Reino Unido, Irlanda, Brasil, Sudáfrica y la India, pronto podrán tener acceso bajo las nuevas normas que se aplican a todos los viajeros internacionales.

El requisito de vacunación entra en vigor el 8 de noviembre.

¿Qué vacunas se aceptan?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) ya han alertado a las aerolíneas de que todas las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA, así como las vacunas que están en la Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la OMS, serán aceptadas para entrar en Estados Unidos. (LEE: ¿Qué vacunas son válidas para entrar a EE.UU.?)

Esto significa que se aceptará la vacuna de AstraZeneca, que se utiliza en lugares como Canadá y Europa. La vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, no ha sido aprobada por la OMS ni por la FDA.

Aunque los CDC no han comentado todavía sobre las vacunas para viajar a través de las fronteras terrestres, un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que espera que se acepten las mismas vacunas.

Los CDC consideran que las personas están “totalmente vacunadas” dos semanas después de su segunda dosis en un régimen de dos dosis, o dos semanas después de una vacuna de dosis única.

¿Qué pasa con los estadounidenses no vacunados?

Los estadounidenses no vacunados pueden seguir entrando a Estados Unidos, pero tendrán que someterse a pruebas más estrictas para viajar en avión.

Estarán “sujetos a requisitos de pruebas más estrictos”, incluida una prueba en el plazo de un día desde la salida de su vuelo hacia Estados Unidos y una prueba adicional a su regreso, dijo Jeff Zients, el coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca cuando anunció las nuevas normas sobre viajes aéreos internacionales el 20 de septiembre.

El anuncio sobre las fronteras terrestres de México y Canadá del 12 de octubre no se refería específicamente a los estadounidenses no vacunados, pero el requisito de vacunación está dirigido a los “viajeros extranjeros entrantes”.

¿Qué pasa con los niños no vacunados?

Aunque en los anuncios del nuevo sistema de viajes internacionales se ha hablado poco de los niños, el Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que el requisito de vacunación no se aplicará a los niños que no sean elegibles para la vacunación.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó el 20 de septiembre que las normas más estrictas para los viajes aéreos que se han establecido para los estadounidenses no vacunados “en este momento, obviamente se aplicarían también a los niños”.

No está claro si los requisitos de entrada serán los mismos para los niños extranjeros y estadounidenses. CNN solicitó aclaraciones sobre los requisitos de viaje para los niños.

¿Qué pasa con las vacunas de dosis mixtas?

Los CDC están trabajando en la cuestión de las vacunas de dosis mixtas, según altos funcionarios de la administración. Los CDC ofrecerán guías “en las próximas semanas” en relación con el estado de vacunación de las personas que recibieron dosis de dos vacunas diferentes, dijo un funcionario el 12 de octubre.

¿Es necesario hacerse pruebas?

Los viajeros aéreos totalmente vacunados siguen obligados a presentar una prueba negativa de covid-19 en los tres días siguientes a la salida de su vuelo hacia Estados Unidos, de acuerdo con la normatividad vigente.

Como se ha mencionado anteriormente, los ciudadanos estadounidenses no vacunados deberán someterse a una prueba de covid-19 en el plazo de un día tras la salida de su vuelo y de nuevo a su llegada.

No se exige la prueba en las fronteras terrestres.

¿Qué tipo de documentación se requiere?

Un funcionario de la Casa Blanca dijo este viernes que pronto se darán detalles sobre lo que representará una prueba aceptable de vacunación.

En las fronteras terrestres, las personas vacunadas que crucen por motivos no esenciales deberán “estar preparadas para dar fe de su estado de vacunación y presentar una prueba de vacunación a un funcionario del CBP (Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras) cuando éste lo solicite”, dijo el funcionario.

Otro alto funcionario de la administración dijo el martes que las agencias están trabajando estrechamente con los CDC sobre los requisitos tanto terrestres como aéreos y que deberían tener una decisión en “los próximos días sobre cuál será la documentación adecuada”.

Las aerolíneas ya cuentan con sistemas para recopilar la información de las pruebas que se exigen a los viajeros aéreos, porque todos los viajeros aéreos que entran a EE.UU. ya están obligados a presentar un resultado negativo en las pruebas.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que se darán más detalles operativos relacionados con los viajes internacionales “con bastante antelación al 8 de noviembre para que sea posible una transición fluida al nuevo sistema”.

¿Quiénes ya no pueden entrar a Estados Unidos?

El nuevo sistema de viajes internacionales prohíbe en gran medida la entrada en Estados Unidos a los extranjeros no vacunados.

Los viajeros no vacunados procedentes de países no afectados por la prohibición de viajar que actualmente pueden volar a EE.UU. (desde México y Canadá, por ejemplo) ya no podrán entrar a partir del 8 de noviembre.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que se proporcionarán más orientaciones sobre “excepciones muy limitadas” a los requisitos antes de que entre en vigor la política de viajes internacionales.

En las fronteras terrestres, el requisito de vacunación que entrará en vigor el 8 de noviembre se aplica a los viajes no esenciales, como el turismo y las visitas a amigos y familiares.

Las personas que viajen por motivos esenciales, incluidos los camioneros y los estudiantes, podrán seguir cruzando las fronteras hasta principios de enero, estén vacunados o no.

El requisito de vacunación para todos los extranjeros que crucen las fronteras por tierra o por ferry entrará en vigor a principios de enero.

