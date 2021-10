¿Cómo es que Puerto Rico se convirtió en el lugar más vacunado de Estados Unidos?

urielblanco

(CNN) — Un miembro de una coalición científica que asesora al gobierno de Puerto Rico sobre la pandemia de coronavirus bromeó recientemente sobre la alta tasa de vacunación de covid-19 en la isla, atribuyéndola a la proliferación de cadenas de farmacias en el territorio.

“Hay un Walgreens como en cada esquina”, dijo Rafael Irizzary, profesor de bioestadística en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. “Dondequiera que vayas, tienen todo lo que necesitas. Ron. Café. Consigues tus fuegos artificiales y luego vas a por una vacuna”.

Irizzary solo bromeaba a medias sobre las tasas de vacunación y los más de 100 puntos de venta de Walgreens en Puerto Rico.

La isla caribeña -que en los últimos años ha sido azotada por huracanes mortales, sacudida por terremotos, acosada por la inestabilidad política y agobiada por la deuda- ha logrado superar silenciosamente incluso a los estados de Nueva Inglaterra con las tasas de vacunación más altas del país.

“Todas esas emergencias y el trauma colectivo prepararon a Puerto Rico y a los dirigentes, a la comunidad científica y a la comunidad sanitaria”, dijo Daniel Colón Ramos, profesor de la Facultad de Medicina de Yale que preside la coalición sobre el coronavirus que asesora al gobierno. “Había una sensación de urgencia. Mucha gente con la que he trabajado su actitud era como: ‘No en mi guardia. Otra vez no'”.

¿Quiénes son elegibles para recibir la vacuna de refuerzo en Estados Unidos?

Puerto Rico: 73% de su población está completamente vacunada

Puerto Rico ha vacunado completamente a algo más del 73% de sus 3,3 millones de residentes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Eso es más de 2,3 millones de personas.

La isla tiene la tasa más alta de dosis totales de vacunas administradas, con 154.563 por cada 100.000 personas. Hasta el viernes había administrado 4,9 millones de dosis, según los CDC.

En el país continental, Vermont está a la cabeza, con un 70,8% de la población totalmente vacunada, seguido de Connecticut, con un 70,2%, y Maine, con un 70%, según los CDC, que añadieron que algo más del 57% de la población total de EE.UU. estaba totalmente vacunada hasta el viernes.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, escribió en Twitter que los “fabulosos” esfuerzos de vacunación de Puerto Rico han “recibido muy poca atención”.

When folks think about highly vaccinated places in America They think Vermont or CT or MA Those places are good But not the most vaccinated place in America So who’s #1? Puerto Rico! But PR has gotten way too little attention Its worth reflecting on how they did it Thread — Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) October 17, 2021

“Lo mejor que puedo decir es que lo han conseguido en gran medida al no vincular las vacunas a la política”, escribió Jha el pasado fin de semana. “Prestan menos atención a la política del país. Todos sus partidos políticos apoyan activamente las vacunas. Y en general, la (identidad) política y las vacunas no se mezclan”.

Jha señaló que Puerto Rico no solo es pobre en comparación con gran parte del país continental, sino que también tiene una población mayor que la de 21 estados. Es aproximadamente “5 veces mayor” que Vermont, escribió. La tasa de pobreza en la isla fue de alrededor del 43% en 2018, en comparación con el 13% a nivel nacional y más del doble del 19,7% de Mississippi, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Cuatro años después del huracán María, algunos residentes en Puerto Rico todavía reconstruyen sus casas

“Muchas vidas salvadas”

Personas mayores reciben las vacunas contra covid-19 en un centro de vacunación de la Guardia Nacional en San Juan, el 8 de febrero de 2021.

“Representa muchas vidas salvadas”, dijo Colón Ramos sobre el éxito de la vacunación en la isla. “Se trata realmente del hecho de que hay cientos de personas -si no miles- ahora mismo caminando por algún lugar de Puerto Rico y no estarían allí si no fuera por estos esfuerzos”.

La Dra. Iris Cardona, jefa médica del Departamento de Salud de la isla, atribuyó el éxito al trabajo en equipo de la comunidad científica, el sector privado, las agencias gubernamentales, las asociaciones y escuelas médicas, la Guardia Nacional, y los líderes religiosos y municipales.

“Es un ejercicio de colaboración”, afirmó Cardona, que supervisa el programa de vacunación. “Dadas las dificultades que todo el mundo sabe que Puerto Rico ha soportado en los últimos cinco años -huracanes, terremotos, crisis política y fiscal- el pueblo puertorriqueño a todos los niveles ha cooperado”.

Esa cooperación ha incluido tanto programas de educación sobre la vacuna como eventos de vacunación.

A lo largo de la pandemia, el gobierno de la isla ha implementado cierres y otras restricciones, ha emitido mandatos de mascarilla y vacunación, y ha puesto en marcha estrictas normas de comedores interiores y de distanciamiento social, según los miembros de la coalición covid-19.

“En el contexto cultural de Puerto Rico, el distanciamiento social no es algo que nos resulte fácil como puertorriqueños: queremos estar cerca”, indicó Colón Ramos. “Pero la gente se las ha arreglado muy bien para sortear eso”.

Vacunas de refuerzo contra el covid-19 podrían ayudar a reducir la transmisión del virus, dice Fauci

“Un mensaje coherente… con base en evidencia científica”

Mientras que algunos estados se han resistido ferozmente a las restricciones de covid-19 y a los mandatos de vacunación, el territorio estadounidense no lo ha hecho.

“Ahora mismo la legislatura está controlada por un partido, la gobernación está controlada por otro partido, pero a pesar de esas diferencias… querer salvar vidas durante la pandemia nunca se politizó en Puerto Rico”, afirmó Colón Ramos.

“Se tomaron decisiones difíciles y se criticaron”, dijo. “Pero, por ejemplo, los mandatos de las mascarillas nunca se politizaron. La importancia de la vacunación nunca se convirtió en una cuestión política. Ayudó a enviar un mensaje coherente que se basaba en pruebas científicas”.

En Puerto Rico se han registrado al menos 151.245 casos confirmados de covid-19 y 3.219 muertes durante la pandemia, según el Departamento de Salud de la isla. Connecticut, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Puerto Rico, ha tenido más de 400.000 casos de covid-19 y 8.721 muertes.

El Dr. Víctor Ramos, pediatra y presidente de la Asociación de Médicos y Cirujanos de la isla, dijo que la Guardia Nacional estableció centros de vacunación masiva en centros comerciales de toda la isla.

Hubo eventos de vacunación puerta a puerta en pueblos rurales remotos, donde las vacunas se administraron en los hogares, en particular a los ancianos y a personas postradas en cama.

“Iremos donde sea necesario para vacunar a la gente”, dijo Ramos. “Después de (el huracán) María mucha gente se refugió en pueblos remotos y tuvimos que salir a ayudarlos. Ahora estamos haciendo lo mismo con la vacuna”.

