Harrison Ford perdió su tarjeta de crédito en Italia y un turista hizo todo lo posible por que la recuperara

(CNN) — Fue la saga de Indiana Jones y el Arca Perdida, o en este caso Harrison Ford y la tarjeta de crédito perdida.

El jueves, el actor estadounidense Harrison Ford, de 79 años, perdió su tarjeta de crédito en la ciudad costera de Mondello, cerca de Palermo, en la isla italiana de Sicilia.

Pero no todo estaba perdido. Un turista con el código de honor de un Caballero Jedi encontró la tarjeta y la llevó a la policía de Palermo, que descubrió que pertenecía al legendario actor.

“La policía de Mondello identificó rápidamente el lugar en al que ‘Indiana Jones’ había acudido para recuperar su privacidad, luego de que unos cuantos fans lo reconocieran mientras caminaba ‘de incógnito’ por las calles de la zona de la playa”, dijo la policía en un comunicado.

La policía pudo localizar a Ford y devolverle la tarjeta, no sin antes tomarse una foto con la agradecida estrella.

“Cuando el agente y los dos policías le mostraron y devolvieron sus pertenencias, el actor sonrió, aliviado de todos los daños evitados y feliz de conocer un lugar tan bello como honesto”, dijo la policía en un comunicado.

“El encuentro con los policías se selló con una foto que será guardada celosamente por todos los protagonistas de la historia”, añadió la policía.

Ford se encuentra en Sicilia rodando escenas para la última película de “Indiana Jones”. Disney confirmó el año pasado que el actor volvería a ponerse el sombrero y el látigo como Indiana Jones en una quinta entrega, más de 40 años después del estreno de la primera película de la franquicia.

La primera película,”Raiders of the Lost Ark”, conocida en español como “En busca del arca perdida”, se estrenó en 1981 y fue seguida por “Indiana Jones and the Temple of Doom” en 1984.

La última película de la franquicia fue “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, de 2008, que llegó casi 20 años después de la tercera película, Indiana Jones and the Last Crusade”, estrenada en 1989.

