Alec Baldwin habla sobre Halyna Hutchins y las armas en los estudios de grabación

(CNN) — Alec Baldwin les dijo a los paparazzi que no puede hablar sobre los detalles del tiroteo que ocurrió en el set de grabación de su película, “Rust”, pero tenía algunas cosas que decir sobre la mujer que murió.

En un video publicado en el sitio web de TMZ el sábado, Baldwin y su esposa Hilaria aparecieron ante la cámara en una escena que el sitio web dijo que sucedió “en Manchester, VT, donde él y su familia han estado ocultos desde el incidente fatal”.

“No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso”, dijo Baldwin a las personas reunidas. “Me lo ordenó el Departamento del sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo”.

Hutchins murió después de que Baldwin disparara una pistola de utilería en el set de su película. Ella tenía 42 años.

El director de la película, Joel Souza, de 48 años, resultó herido en el hombro.

“Ella era mi amiga”, dijo Baldwin a los paparazzi sobre Hutchins. “El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel, el director”.

La esposa de Baldwin intentó interrumpirlo y él dijo, “discúlpenme” para despedirla y dijo: “Éramos un equipo muy, muy… bien organizado filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento”.

Las autoridades investigan el suceso.

El miércoles, el sheriff Adan Mendoza dijo en una conferencia de prensa conjunta entre la oficina del sheriff del condado de Santa Fe y la oficina del fiscal de distrito que Baldwin disparó una “presunta bala real”.

“Los hechos son claros: se le entregó un arma al señor Baldwin”, dijo Mendoza. “El arma es funcional y disparó una bala real, matando a la Sra. Hutchins e hiriendo al Sr. Souza”

Baldwin reiteró en el video de cuatro minutos de duración publicado este sábado que le han dicho varias veces que no se le permite hablar sobre la investigación en curso.

Invitó a otras preguntas, y la esposa de Baldwin se molestó cuando uno de los que entrevistadores no pudo recordar el nombre de Hutchins.

“Su nombre es Halyna”, dijo Hilaria. “Si pasas tanto tiempo esperándonos, debes saber su nombre”.

Baldwin dijo que se reunió con el esposo de Hutchin y su hijo pequeño después del incidente, pero dijo que “no sabría cómo categorizar” cómo fue la reunión.

“El hombre está abrumado por el dolor”, dijo Baldwin. “De vez en cuando hay accidentes incidentales en los sets de filmación, pero nada como esto. Este es un episodio de uno en un billón”.

El actor, que también es productor de “Rust”, dijo que está en contacto constante “con el esposo y el hijo de Hutchins que se encuentran “en estado de shock”.

“Estamos esperando ansiosamente que el Departamento del sheriff nos diga lo que ha arrojado su investigación”, dijo Baldwin.

Dijo que no podía responder si alguna vez trabajaría en otro estudio de filmación que involucrara armas de fuego como las que se usaron en el set de “Rust”.

“Sé que un esfuerzo continuo para limitar el uso de armas de fuego en sets de filmación es algo en lo que estoy extremadamente interesado”, dijo Baldwin. “Pero recuerden, algo que creo que es importante y es cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años. Esto es Estados Unidos. Cuántas balas se han disparado, casi todas sin incidentes”.

En el caso de que algo salga mal y como consecuencia de “esta horrible catástrofe, se deben tomar nuevas medidas”, afirmó, incluyendo la posibilidad de usar pistolas de goma o pistolas de plástico.

“No me corresponde a mí decidir”, señaló Baldwin. “Es urgente que comprendas que no soy un experto en este campo, por lo que lo que otras personas decidan es la mejor manera de hacerlo en términos de proteger la seguridad de las personas en los sets de filmación, estoy totalmente a favor y cooperaré con eso de cualquier manera posible”.

Los Baldwin, que tienen seis hijos juntos, se negaron a decir por qué se estaban quedando en Vermont y pidieron que no los siguieran más, ya que dijeron que sus hijos estaban en el automóvil llorando porque los perseguían.

