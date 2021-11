¿Más impuestos a los ricos? Tal vez no. El plan de gastos de los demócratas podría dar lugar a lo contrario, según organismo de control

Ángela Reyes

(CNN) — El proyecto de ley sobre economía y clima de los demócratas, que tiene un valor de US$ 1,75 billones, podría terminar suponiendo un recorte de las impuestos al 5% de los estadounidenses más ricos, según un nuevo análisis.

El marco ‘Build Back Better’ que publicó la Casa Blanca la semana pasada hace un llamado a aumentar los impuestos de las familias más ricas, incluyendo una carga adicional a los multimillonarios.

Aunque no se aborda en el marco, algunos observadores esperan que el paquete incluya una derogación del límite de US$ 10.000 de la deducción federal por impuestos estatales y locales, conocida como SALT (state and local taxes, en inglés). Algunos demócratas han dicho que no votarán a favor de la legislación si no se toman medidas sobre el tope del SALT, que ha sido un problema particularmente en California, Nueva York, Nueva Jersey y otros estados con impuestos altos.

La Comisión para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), de carácter bipartidista, concluyó en un análisis publicado el viernes que la derogación del tope de SALT compensaría con creces las subidas de impuestos previstas para los ricos.

“Una derogación del tope del SALT en dos años —si se incluye— reduciría los impuestos del 5% de los que más ganan en más de US$ 70.000 millones” en el año fiscal 2023, dijo la CRFB.

Teniendo en cuenta las subidas de impuestos previstas para los ricos, el paquete se traduciría en un recorte directo neto de impuestos de US$ 30.000 millones para los que forman parte del 5% más rico cuando la derogación del tope de SALT esté en vigor, según el análisis.

La ley de impuestos de 2017 firmada por el expresidente Donald Trump impuso un límite de US$ 10.000 a la cantidad de impuestos estatales y locales (incluidos los impuestos sobre la propiedad) que los hogares pueden deducir de sus impuestos federales.

Más del 96% de los beneficios de una derogación del tope del SALT irían a parar al 20% de los hogares con mayores ingresos, según un análisis de 2018 del Tax Policy Center.

“Si los legisladores realmente tienen la intención de aumentar los impuestos a quienes ganan más, la derogación del tope del SALT hace que ese objetivo sea mucho más difícil”, dijo la CRFB. “En cambio, una decisión mucho más progresiva y responsable desde el punto de vista fiscal sería abandonar la derogación del tope del SALT”.

El exasesor económico de Obama Larry Summers expresó el domingo su preocupación por las implicaciones fiscales de la legislación.

“Ciertamente no soy un ideólogo de izquierdas, pero creo que algo va mal cuando los contribuyentes como yo, que se encuentran en el 0,1% superior de la distribución de ingresos, obtienen un importante recorte de impuestos en un proyecto de ley fiscal que es solo de los demócratas, como parece que va a ocurrir ahora”, escribió en Twitter Summers, que fue secretario del Tesoro durante la administración Clinton.

El marco de ‘Build Back Better’ hace un llamado a que se impongan nuevos impuestos a los ricos.

Eso incluye un recargo del 5% sobre los ingresos de más de US$ 10 millones y un gravamen adicional del 3% sobre los ingresos de más de US$ 25 millones. El marco también cierra las lagunas jurídicas que permiten a algunos contribuyentes acaudalados evitar el pago de un impuesto del 3,8% sobre las rentas de inversión netas.

‘¡Sin SALT no hay acuerdo!’

Todavía hay muchas incógnitas, incluyendo si los demócratas abordarán el tope del SALT y cómo. La CRFB advirtió que las cifras de su estimación son “aproximadas” y cambiarán cuando la Comisión Conjunta de Impuestos publique la puntuación final del paquete de reconciliación.

El representante de Nueva York Tom Suozzi indicó que espera que el Congreso actúe sobre el SALT.

“¡Sin SALT no hay acuerdo! Estoy seguro de que formará parte del acuerdo final”, dijo el demócrata en un tuit la semana pasada.

Los estrategas de Raymond James dijeron que si se cambia el SALT, el “resultado más probable” es que la legislación elimine el tope del SALT durante dos años, potencialmente con un límite de ingresos o de dólares totales.

“Se trata más bien de una matemática presupuestaria y de un movimiento político que posiciona a los demócratas para ofrecer un recorte fiscal temporal, especialmente a los estados demócratas con impuestos altos”, escribieron los estrategas de Raymond James en una nota la semana pasada.

En este escenario, el tope del SALT podría volver a incorporarse después de los dos años.

La CRFB dijo que el proyecto de ley de reconciliación “casi seguramente aumentaría los impuestos a las personas con ingresos altos si y cuando la derogación del tope del SALT expire”.

