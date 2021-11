CNN en Español anuncia el estreno de “LibreXpresión”, el nuevo espacio digital a cargo de Wendy Guerra

merinojavier73

(CNN Español) — CNN en Español anuncia el lanzamiento del nuevo espacio digital LibreXpresión, presentado por la reconocida escritora y poeta Wendy Guerra, quien se integró a la cadena en septiembre como colaboradora y analista. Guerra será también creadora de contenidos alternativos para las plataformas digitales y lineal. Con un giro muy personal, Guerra entrevistará a grandes personalidades del mundo del arte y la cultura, cuyas realidades sociales y políticas están intrínsecas en sus obras.

LibreXpresión es una gran plaza digital para los amantes de la información, la controversia y el conocimiento. En LibreXpresión se respira arte, entretenimiento, música y política. Es el espacio donde la escritora cubanofrancesa deja volar los pensamientos y la imaginación de reconocidas personalidades.

El nuevo espacio se estrena el miércoles 3 de noviembre con una entrevista al escritor e intelectual nicaragüense Sergio Ramírez. El escritor, quien fuera vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 durante el primer gobierno de Daniel Ortega, se encuentra en el exilio luego de que el propio Ortega tratara de apresarlo y prohibiera su libro más reciente. En esta conversación, Guerra le pregunta sobre su apoyo y posterior rechazo al gobierno sandinista, su compromiso con la literatura y los reconocimientos que le ha merecido, su situación actual con el gobierno nicaragüense, entre otros.

Guerra también será la autora de la columna La pregunta audaz, en la que planteará preguntas que invitan a la reflexión, debate e interacción con la audiencia sobre distintos temas de actualidad. La columna será publicada dos veces al mes en CNNEspanol.com.

Wendy Guerra es una de las autoras literarias más importantes de América Latina. Sus artículos han aparecido en revistas y periódicos de todo el mundo, entre ellos: El País, The New York Times, The Miami Herald, El Mundo, La Vanguardia, entre otros medios. Su primer poemario, Platea a Oscuras, le valió el Premio de la Universidad de La Habana cuando solo tenía dieciséis años. Ha publicado 7 novelas y 3 poemarios, algunos de ellos traducidos en 23 idiomas.

La audiencia podrá participar con Wendy Guerra en los micrositios cnne.com/librexpresion y cnne.com/preguntaaudaz

LibreXpresión y La pregunta audaz, a cargo de la escritora y poeta cubana Wendy Guerra, saldrán a partir del próximo miércoles 3 de noviembre en CNNEspanol.com.

