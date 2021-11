Adele promueve un álbum sobre el divorcio mientras ayuda con una propuesta de matrimonio sorpresa durante un especial

olivertapia

(CNN) — Adele podría ser la reina de decir la verdad a nuestros corazones rotos, pero fue su papel de unir a dos personas lo que se robó el espectáculo durante su especial de CBS del domingo por la noche.

Esto fue lo que ocurrió: un hombre se acercó a lo que él creía que era un programa –pero en realidad era un “programa falso”, dijo Adele– para ayudarlo a proponerle matrimonio a su novia con la que lleva siete años.

El especial en horario estelar de Adele incluyó una propuesta de matrimonio.

Pasaron el día haciendo un picnic en la zona cercana al concierto de Adele y la noche culminaría con una propuesta.

El plan funcionó, con resultados adorables.

“Si hacen ruido, los mato”, dijo Adele a la multitud, que incluía a celebridades como Lizzo y Melissa McCarthy.

Cuando le quitaron los auriculares con cancelación de ruido y la venda de los ojos, la mujer quedó atónita.

“¿Es esto real”, preguntó. “¿Quienes son esas personas?”.

El hombre hizo la propuesta, ella aceptó y Adele salió desde las sombras antes de empezar a cantar “Make You Feel My Love”.

“Está llorando sin parar”, dijo Adele en un momento a mitad de la canción.

Oh, your proposal sounds nice…But let me tell you about the time my husband proposed to me at #ADELE One Night Only in front of the biggest stars in the world. No biggie. 💍 pic.twitter.com/bkOGYelIk1 — CBS (@CBS) November 15, 2021

¿Quién puede culparla, por supuesto?

El momento resultó un poco irónico, ya que la cantante está promocionando “30”, que muchos han llamado el “álbum de divorcio” de la cantante. Pero si algo quedó claro durante su entrevista con Oprah Winfrey durante el programa de dos horas, el álbum podría considerarse como uno sobre la unión, solo que, en su caso, ella se está uniendo con su yo más feliz. Y hacerlo requirió muchas decisiones difíciles.

Ella le contó a Winfrey sobre su relación actual con el agente deportivo Rich Paul: dijo que es la primera vez que ha estado en una relación en la que “se ama a mí misma y está abierta a amar y ser amada por otra persona”.

