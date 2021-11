Britney Spears envía un mensaje al movimiento #FreeBritney: “Me han salvado la vida”

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Britney Spears aseguró que el movimiento #FreeBritney le salvó la vida, cuatro días después de que su tutela llegara finalmente a su fin.

En su primera declaración en video de Instagram desde el arreglo ordenado por la corte el 12 de noviembre, la cantante dijo que el movimiento comunicó la noticia de su situación al público y “dio una conciencia a todos ellos”.

“El movimiento #FreeBritney… ustedes son lo máximo”, dijo Spears. “Honestamente, mi voz estuvo silenciada y amenazada durante tanto tiempo, y no fui capaz de hablar o decir nada… Sinceramente, creo que me han salvado la vida, en cierto modo. Al cien por cien”.

Encabezado por Megan Radford, una superfan de Spears, el movimiento comenzó en 2009 y pretendía advertir sobre la tutela de la cantante, por la que su padre, Jamie Spears, tomó el control de su patrimonio, estimado en US$ 60 millones.

El acuerdo se estableció en 2008 a raíz de una serie de problemas personales que salieron a la luz pública, y Spears rompió su largo silencio sobre el tema con dos emotivos testimonios en los tribunales durante el verano.

“He estado en la tutela durante 13 años. Eso es mucho tiempo para estar en una situación en la que no quieres estar”, dijo Spears en su último video de Instagram, bromeando que estaba compartiendo una “pista” de sus pensamientos antes de una entrevista reveladora con Oprah Winfrey.

Bajo la tutela, la cantante tenía poco control sobre su vida personal o financiera y alegó ante el tribunal que había sido obligada a tomar medicamentos anticonceptivos y de litio, así como a actuar en contra de su voluntad.

En su video, la cantante dijo que las “pequeñas cosas” suponían una “gran diferencia” ahora que la tutela había terminado.

“Así que, honestamente, estoy agradecida por cada día y por poder tener las llaves de mi coche, y por poder ser independiente y sentirme como una mujer”, dijo Spears a sus fans en su video. “Tener una tarjeta de cajero automático, ver dinero en efectivo por primera vez, poder comprar velas…”.

La cantante también expresó sus esperanzas de que la historia de su tutela, que sigue siendo un acuerdo relativamente poco común, “tenga un impacto y haga algunos cambios en el sistema corrupto”.

“No estoy aquí para ser una víctima”, dijo. “Viví con víctimas toda mi vida de niña, por eso salí de mi casa y trabajé durante 20 años… Estoy aquí para ser una defensora de las personas con discapacidades y enfermedades reales”.

En el pie de foto de Instagram que acompañaba a su video, Spears parecía reiterar sus anteriores declaraciones judiciales sobre la tutela, calificándola de “desmoralizante y degradante”.

Aunque Britney Spears ya está libre, su abogado, Matthew Rosengart, presentó el mes pasado una petición de 110 páginas en la que solicitaba tomar declaración a Jamie Spears y pedía pruebas relacionadas con la supuesta vigilancia de la estrella del pop.

La cantante, que cumple 40 años el mes que viene, dijo en un post anterior tras el fin de la tutela que estaría “celebrando mi libertad y mi B day durante los próximos dos meses”.

