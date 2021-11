ONU a Elon Musk: este es el plan de US$ 6.000 millones para acabar con la hambruna mundial

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) expuso un plan para destinar US$ 6.600 millones a la lucha contra el hambre en el mundo, una respuesta directa a un intercambio con el CEO de Tesla Elon Musk, quien afirmó que vendería acciones de Tesla para financiar un plan si el WFP pudiera describir “exactamente cómo” funcionaría. David Beasley, director del programa alimentario de la ONU y exgobernador republicano de Carolina del Sur, tuiteó este lunes un enlace a un “resumen ejecutivo” de 1.000 palabras. En él se describe cómo la ONU desplegaría US$ 6.600 millones en comidas y vales para alimentar a más de 40 millones de personas en 43 países que están “al borde de la hambruna”, evitando así lo que el WFP llama una “catástrofe” inminente.

Elon Musk es tan rico que supera el PIB de más de 150 países y territorios. ¿Está el tuyo en la lista?

En el documento publicado por Beasley, el WFP propone destinar US$ 3.500 millones a la compra y entrega directa de alimentos, US$ 2.000 millones “para vales de comida y dinero en efectivo (incluidas las tasas de transacción) en los lugares donde los mercados pueden funcionar”, y gastar otros US$ 700 millones en la gestión de nuevos programas alimentarios “adaptados a las condiciones del país” y que garanticen que “la ayuda llega a los más vulnerables”.

Otros US$ 400 millones se destinarían a la “gestión de operaciones, administración y rendición de cuentas” y a la coordinación de la cadena de suministro.

“El mundo está en llamas”, escribió Beasley. “He estado advirtiendo sobre la tormenta perfecta que se está gestando debido al covid, los conflictos, las perturbaciones climáticas y, ahora, el aumento de los costos de la cadena de suministro. YA ESTÁ AQUÍ”.

“Esta crisis del hambre es urgente, sin precedentes. Y evitable”, escribió Beasley en otro tuit, etiquetando a Musk, que es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de aproximadamente US$ 288.000 millones. “Pediste un plan claro y contabilidad a libro abierto. Aquí está. Estamos listos para hablar contigo, y con cualquiera, que se tome en serio lo de salvar vidas”.

Hasta este miércoles por la tarde, Musk no había respondido.

Elon Musk ofrece vender acciones de Tesla “ahora mismo” si la ONU puede demostrar cómo terminar con el hambre mundial con US$ 6.000 millones

El intercambio de mensajes entre Musk y Beasley comenzó con una entrevista en CNN el mes pasado en la que Beasley pidió a los multimillonarios que “dieran un paso adelante ahora, de una sola vez” para ayudar a combatir el hambre en el mundo, citando específicamente a los dos hombres más ricos del mundo: Elon Musk y Jeff Bezos.

Beasley dijo que dar US$ 6.000 millones, o el 2% del patrimonio neto de Musk, podría ayudar a resolver el hambre en el mundo.

Musk respondió en Twitter, escribiendo: “Si el WFP puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo US$ 6.000 millones resolverán el hambre en el mundo, venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo haré”.

“Pero debe ser una contabilidad abierta, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero”, añadió Musk.

Beasley respondió previamente a los tuits de Musk, asegurando que existen sistemas de transparencia y contabilidad de libro abierto.

“El hecho de que entre en esta conversación cambia el juego porque, sencillamente, podemos responder a sus preguntas y presentar un plan claro”, dijo Beasley a CNN en una entrevista de seguimiento a principios de este mes. “Estaremos encantados de responder a todo lo que nos pregunte. Estoy deseando tener esta discusión con él porque hay vidas en juego”.

Antes de la pandemia de covid-19, la crisis del hambre en el mundo ya se veía agravada por el cambio climático y los conflictos. Sin embargo, la pandemia agravó los problemas existentes, dejando a “42 millones de personas que están literalmente al borde de la hambruna”, dijo Beasley. “Es el peor escenario posible”.

Elon Musk vende otros US$ 931 millones en acciones de Tesla

No está claro si Musk o Bezos han visto el plan y decidirán finalmente prestar su apoyo. Los portavoces de las empresas de Musk no respondieron a las solicitudes de comentarios. Una representante de Bezos, Angela Landers, se negó a comentar la propuesta del WFP, pero señaló otras donaciones filantrópicas que Bezos ha hecho para combatir el hambre.

Musk ha hecho anteriormente promesas audaces en Twitter, comprometiendo recursos para esfuerzos caritativos. En 2018, por ejemplo, se comprometió a “financiar la reparación del agua en cualquier casa de Flint que tenga contaminación del agua por encima de los niveles aprobados por la FDA”. Musk terminó donando cerca de medio millón de dólares para instalar filtros de agua en las escuelas de la ciudad, según un artículo de agosto de un medio local.

Musk ha hecho más donaciones considerables a determinados proyectos. Este año, prometió donar US$ 30 millones a Brownsville, Texas, la ciudad más cercana a un enorme centro de cohetes gestionado por su empresa SpaceX, y a las escuelas locales.

También creó Musk Foundation, que afirma hacer donativos a los esfuerzos relacionados con la expansión de las energías renovables, la exploración espacial humana y los usos seguros de la inteligencia artificial. Además, Musk firmó “The Giving Pledge”, una promesa de donar al menos la mitad de su riqueza a esfuerzos benéficos durante su vida, algo que Bezos no ha hecho.

— Walé Azeez, Eoin McSweeney, Adam Pourahmadi y Moira Ritter de CNN Business contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.