Incidente con disparos en aeropuerto de Atlanta fue una “descarga accidental”, dice el Aeropuerto Internacional Hartsfield

(CNN Español) — Las autoridades informaron en un tuit de cuenta verificada que “una descarga accidental” ocurrió en el Aeropuerto Internacional Hartsfield el sábado por la tarde.

“No hay un atacante. Hubo una descarga accidental en el aeropuerto. No hay peligro para los pasajeros ni para los empleados. Hay una investigación en curso, se publicará más información en este canal”, dice un tuit del aeropuerto de Atlanta.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel. — Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021

Se solicitó una alto en tierra en el concurrido aeropuerto para todos los vuelos de salida, según un tuit de la Administración Federal de Aviación.

Los funcionarios no especifican el tipo de arma que se disparó, las circunstancias a su alrededor o la gravedad de las lesiones.

El primer día del período de viajes aéreos de Acción de Gracias rompe el récord de pandemia, dice la TSA

El incidente ocurre en el inicio el período de viajes de Acción de Gracias, un periodo en donde la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) espera revisar a más de 20 millones de personas en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos en todo el país.

En octubre, David Pekoske el administrador de la TSA dijo a CNN que los pasajeros de las aerolíneas están llevando armas al aeropuerto en cantidades nunca antes vistas, y es un “gran problema”.

La TSA reportó que se recolectaron 4.650 armas de fuego en los puntos de control durante los primeros 10 meses del año, la mayoría de las cuales estaban cargadas. Ese número supera el récord de todo el año de 4.432, establecido en 2019.

Pekoske dijo que cree que la cantidad de armas confiscadas refleja una población estadounidense que está cada vez más armada. “Creo que más personas llevan armas, generalmente en todo el país, y luego lo que sea que esté sucediendo en todo el país lo vemos reflejado en nuestros puntos de control”, dijo. “Como pasajero, no quiero que otro pasajero vuele conmigo con un arma en su poder”.

