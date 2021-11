La encargada de negocios de EE.UU. en El Salvador anuncia que se va del país por “falta de voluntad de diálogo”

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — La relación entre Estados Unidos y El Salvador bajó un peldaño más luego de que la encargada de negocios de la embajada de EE.UU., Jean Manes, dijera este lunes que dejará el país centroamericano en los próximos días debido a que no ve voluntad de diálogo en el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Manes agregó que inicialmente la Casa Blanca la había designado por 90 días para entablar un puente con las autoridades de El Salvador. “Ya llevo seis meses aquí”, explicó.

Aseguró que entre las muestras de la falta de interés por mejorar la relación están algunas decisiones aprobadas por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General el primero de mayo; los decretos para jubilar a magistrados, jueces y fiscales mayores de 60 años; la decisión de renunciar al convenio para el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador; y los constantes ataques en redes sociales “pagados por el gobierno” no solo hacia su trabajo sino que llegan, incluso, hasta el presidente Joe Biden.

Adopción del Bitcoin en el Salvador, ¿solución o problema? 3:07

“La Casa Blanca, el Congreso de EE.UU., el Departamento de Estado, cuando están mirando esto están diciendo: ‘Bueno, no tiene interés de mejorar la relación y por qué vamos a invertir en nuestra relación’. No hay una contraparte que tiene interés”, aseguró Manes ante los periodistas.

CNN pidió reacciones a la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia de El Salvador y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta ahora no hemos obtenido respuesta.

Nayib Bukele anunció la construcción de una ciudad bitcoin en 2022

El gobierno de El Salvador considera que Manes ha sobrepasado sus funciones diplomáticas y la ha señalado de interferir en asuntos internos, algo que la embajada ha negado. A inicios de noviembre, incluso, Rolando Castro, ministro de Trabajo, dijo en una rueda de prensa que lo mejor era que ella “saliera del país”.

Por su parte, el presidente Bukele ha dicho en el pasado que la comunidad internacional no debe decir qué es lo mejor para los salvadoreños. “Queremos ser como ustedes y para eso tenemos que hacer lo que ustedes hacen y no lo que ustedes dicen”, dijo Bukele en mayo, durante una reunión con el cuerpo diplomático para explicar, tras una avalancha de críticas, las destituciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general hechas por la Asamblea. El representante de Estados Unidos no asistió a ese encuentro.

Retorno al Comando Sur

La encargada de negocios de la embajada estadounidense explicó que ella regresa a su cargo como vicecomandante civil del Comando Sur de Estados Unidos y que ahora la administración Biden tendrá que nombrar un embajador en El Salvador. “Es un proceso largo”, explicó Manes, quien agregó que Brendan O’Brien quedará a cargo de la sede diplomática. O’Brien ya ha ejercido como encargado de negocios y también como ministro consejero en El Salvador.

Bukele responde a EE.UU. por magistrados corruptos 3:03

Manes también afirma que El Salvador no está cumpliendo acuerdos bilaterales como el de la extradición de personas que han cometido delitos en Estados Unidos. “Tenemos una lista y hay cabecillas de la MS13”.

El Salvador se acerca más a China

El gobierno de China está construyendo una nueva biblioteca en el centro histórico de San Salvador, luego de que en mayo la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificara un convenio de cooperación. El acuerdo incluye un estadio, una planta potabilizadora de agua y otros proyectos en la zona costera.

En ese momento, Bukele dijo que el monto rondaría los US$ 500 millones en inversión no reembolsable y sin condiciones. La secretaria adjunta interina para asuntos del hemisferio occidental de EE.UU., Julie Chung, escribió un tuit dirigido a Bukele: “Señor presidente, nada de China viene sin condiciones”. El mandatario le respondió por la misma red social: “Ustedes son el mayor socio comercial de China”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.