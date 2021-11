Astronautas comparten el menú para la cena de Acción de Gracias desde el espacio

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — A 408 kilómetros de la Tierra, los astronautas en la Estación Espacial Internacional (EEI) se reunirán para compartir una no tan tradicional cena de Acción de Gracias.

La tripulación internacional que actualmente está en la EEI incluye a los astronautas de la NASA Mark Vande Hei, Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron; al astronauta de la Agencia Espacial Europea Matthias Maurer y los astronautas rusos Anton Shkaplerov y Pyotr Dubrov.

Barron, Chari, Marshburn y Maurer son miembros de la tripulación de la Crew-3 de SpaceX que llegó a la EEI a mediados de noviembre.

Los astronautas han marcado la tradición de celebrar las fiestas en el espacio desde los días de la misión Apolo, cuando la tripulación del Apolo 8 compartió su mensaje de Nochebuena en una transmisión de televisión en vivo en 1968, turnándose para leer el libro del Génesis en la Biblia. Y este Día de Acción de Gracias no será la excepción.

La NASA compartió este miércoles un breve video desde el espacio en el que los astronautas estadounidenses contaron lo que suelen hacer durante Acción de Gracias en la Tierra, así como el menú para la cena que compartirán con la comunidad internacional.

“Para mí, el Día de Acción de Gracias siempre ha consistido en pasar tiempo con las personas que más amo”, dijo la astronauta Barron. Por su parte, el astronauta Vande Hei dijo que él y su familia suelen sacar una mesa a la entrada de la casa porque en Houston, Texas, hace calor, a diferencia de otros lugares en Estados Unidos donde las temperaturas en estas fechas están por debajo de los 0 grados Celsius.

“Por lo general, en nuestra Acción de Gracias familiar, hacemos algo en donde rodeamos la mesa y decimos por qué estamos agradecidos. Así que probablemente los llamaré y lo haré de forma remota”, dijo el astronauta Chari.

El astronauta Marshburn dijo que si bien la familia y el Día de Acción de Gracias son algunas cosas que los unen a todos, la comida también lo es. Y hablando de comida, los astronautas mostraron algunos platillos que estarán compartiendo durante la cena de Acción de Gracias. En el menú espacial habrá sopa de cangrejo, pavo asado, puré de papa, ñame confitado y un postre de arándanos con cerezas.

El primer Día de Acción de Gracias en el espacio se celebró el 22 de noviembre de 1973, cuando los astronautas del Skylab 4 Gerald P. Carr, Edward G. Gibson y William R. Pogue comieron cada uno dos comidas a la hora de la cena, aunque no había nada especial en el menú para la ocasión. Los tres trabajaron y apoyaron en una caminata espacial que duró seis horas y 33 minutos más temprano en el día por lo que se perdieron el almuerzo.

