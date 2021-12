Mujer testifica que Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein empezaron a abusar sexualmente de ella cuando tenía 14 años

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Una mujer que testificó el martes en el juicio por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell dijo que conoció a la cercana confidente de Jeffrey Epstein y al empresario multimillonario cuando tenía 14 años. Según ella, estaba comiendo helado con amigos en un campamento donde él era un benefactor.

La mujer, identificada en la corte con el seudónimo de “Jane”, dijo que después de esa presentación de 1994, ella y su madre se reunieron con Epstein para tomar el té en Florida cuando él dijo que él podía ser su mentor. Luego comenzó a ir sola a la casa de Epstein.

Al principio, Maxwell y Epstein la hacían sentir especial: pasar tiempo con ella, preguntarle sobre su familia e intereses y llevarla a hacer cosas divertidas, dijo.

Durante los primeros meses de conocerlos, Maxwell se sintió como una hermana mayor, dijo.

“Cambió cuando comenzó el abuso”, dijo.

Los abusos de Maxwell y Epstein

“Jane” describió con detalles gráficos los incidentes de abuso sexual con Epstein a los que Maxwell a veces participaba, tanto en Palm Beach, Florida, como en Manhattan cuando tenía 14, 15 y 16 años.

Maxwell fue acusada por primera vez en julio de 2020 de incitación y conspiración para incitar a menores a viajar para participar en actos sexuales ilegales, transporte y conspiración para transportar menores con la intención de participar en actividades sexuales delictivas por presuntamente acicalar y reclutar niñas menores de edad desde 1994 hasta 1997.

Los fiscales luego agregaron dos cargos de tráfico sexual, alegando que Maxwell interactuó con una niña de 14 años en múltiples ocasiones en Palm Beach, Florida, y la alentó y la incitó a reclutar a otras niñas para realizar “masajes sexualizados” a Epstein a pesar de saber que ella tenía menos de 18 años.

Hablando a veces con voz temblorosa y secándose los ojos y la nariz con un pañuelo de papel, “Jane” testificó que Epstein y Maxwell gradualmente normalizaron la sexualidad de la niña de entonces 14 años.

A veces, Epstein se masturbaba y la molestaba, dijo. Maxwell a veces se involucraba, tocándola a ella y a Epstein, testificó.

Al menos una vez, Maxwell le “instruyó” sobre cómo le gustaba a Epstein que le masajearan mientras los tres estaban en la “sala de masajes” de Epstein, testificó.

“Parecía muy casual, como si fuera muy normal, como si no fuera gran cosa”, dijo. “Me hizo sentir confusa porque eso no me parecía normal”.

“Jane” es conocida como Minor Victim-1 en una acusación federal que detalla las acusaciones contra Maxwell.

Epstein se suicidó en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio. El abogado de Maxwell sostiene que fue acusada solo porque él murió.

Se ha informado que la pareja se separó en la década de 1990, aunque la socialité permaneció cerca de él.

El juicio comenzó con un piloto de Maxwell y Epstein en el estrado

El juicio de Maxwell comenzó el lunes con el testimonio de un piloto que voló el avión de Epstein. Dijo que recordaba haber conocido a “Jane”, pero no estaba seguro de que ella volara en el jet privado.

En la última media hora de la sesión judicial del martes, la abogada defensora Laura Menninger inició el contrainterrogatorio de “Jane” preguntándole por qué esperó dos décadas para denunciar sus acusaciones a la policía.

Menninger también le preguntó acerca de los US$ 5 millones que recibió a través del Programa de Compensación para Víctimas de Epstein.

“Jane” reconoció que retiró una demanda de 2020 contra Maxwell según el acuerdo del programa para recibir el pago financiero.

Se espera que continúe el contrainterrogatorio este miércoles.

El martes, “Jane” dijo que por primera vez le confió a un novio su abuso alrededor de 2007 cuando Epstein fue arrestado en Florida. Finalmente, contó a varias personas, incluidos sus hermanos, sobre su experiencia, según testificó.

“Porque, ¿cómo le cuentas o describes todo esto a cualquiera de tus compañeros o hermanos cuando todo lo que sientes es vergüenza, disgusto y confusión y ni siquiera sabes cómo terminaste allí?”.

“Jane” testificó que sentía que no podía contarle a nadie sobre el abuso cuando era niña, en parte porque su madre la desanimó de decir lo que pensaba.

“Mi mamá estaba tan enamorada de la idea de que estas personas ricas y acomodadas se interesaran por mí”, dijo.

“Jane” dijo que continuó dándole masajes sexualizados a Epstein al menos durante sus estudios en Nueva York cuando tenía 18 años.

Le decía a la gente que Epstein era su “padrino” y dejaba todo para responder a sus llamadas cuando él se comunicaba, dijo.

Epstein comenzó a darle dinero en efectivo a “Jane” poco después de que comenzara el abuso en 1994, y luego pagó las lecciones de canto, la escuela, la ropa y la vivienda de su familia, afirmó.

Dijo que no podía precisar cuántas veces Maxwell participó en el abuso porque todo corre en su memoria.

“Todo empezó a parecer igual después de un tiempo y te vuelves insensible”, dijo.

La mujer cortó el contacto con Epstein alrededor de 2002. Su madre todavía vivía en un apartamento de Nueva York que él pagó en ese momento, dijo.

Se espera que los fiscales federales llamen al novio anterior de “Jane” para testificar después de lo que ella compartió con él sobre su presunto abuso, pero el juez ha dicho que fallará ese miércoles por la mañana.

