Lo que sabemos del tiroteo en la escuela de Michigan: víctimas, sospechoso y una escena de terror

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Un atacante armado de 15 años sembró el terror con un tiroteo en una escuela secundaria de Michigan. El atacante disparó “a quemarropa” contra estudiantes y personal de la escuela secundaria Oxford en Oakland, Michigan, esta semana. Cuatro personas murieron y varias resultaron heridas.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué ocurrió? Así fue el tiroteo en la escuela secundaria

El 30 de noviembre un atacante armado de 15 años, que posteriormente fue identificado como Ethan Crumbley, entró “metódico y deliberadamente” caminando por los pasillos de la escuela secundaria Oxford, de Oakland, Michigan, dijeron los fiscales en una audiencia.

Según videos que mostraron los fiscales en la lectura de cargos de Crumbley, el video muestra a Crumbley con una mochila y un minuto después sale del baño sin la mochila y con una pistola en la mano, dijeron las autoridades.

Comenzó a disparar justo afuera del baño, pero después de que algunos niños comenzaron a huir, continuó caminando por el pasillo a un “ritmo metódico” y disparó dentro de las aulas y a los estudiantes que no habían tenido la oportunidad de escapar. Esto continuó durante otros cuatro o cinco minutos y fue a otro baño, dijo Keast.

Cuando llegaron las autoridades, Crumbley dejó el arma y se entregó.

El saldo del horror: 4 muertos y varios heridos en el tiroteo en la escuela

Ethan Crumbley, sospechoso del tiroteo en la escuela secundaria Oxford, de Michigan.

Tras el tiroteo, cuatro estudiantes murieron por cuenta de disparos que hizo Crumbley. Todos menores de 18 años.

Las víctimas mortales del tiroteo fueron identificados por las autoridades como Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, de 16 años; Hana St. Juliana, de 14 años; y Justin Shilling, de 17 años, dijeron las autoridades.

Justin murió el miércoles por la mañana en un hospital; los otros murieron el martes, dijo la oficina del sheriff. Tate murió en una patrulla mientras un agente lo llevaba a un hospital, dijo Bouchard.

Otras siete personas —seis estudiantes y un maestro— resultaron heridos pues recibieron disparos, dijo Michael Bouchard, sherif del condado Oakland.

Uno de los heridos es una niña de 14 años que fue conectada a un ventilador después de la cirugía, dijo Bouchard el martes por la noche. El miércoles, se anunció que le habían quitado el ventilador y se encontraba en condición estable.

Otro niño de 14 años tenía una herida de bala en la mandíbula y la cabeza. El maestro, un niño de 15 años y un niño de 17 años fueron dados de alta, dijo Bouchard.

Entre tanto, sobrevivientes del tiroteo narraron a CNN que durante el evento, cerraron las puertas con barricadas, llamaron para pedir ayuda y recogieron todo lo que pudieron agarrar en caso de que tuvieran que defenderse.

Aiden Page, un estudiante de último año, estaba en un salón de clases cuando escuchó dos disparos el martes por la tarde. Las autoridades llamaron al tiroteo un alboroto “absolutamente despiadado y asesino”. Es el tiroteo más mortal en una escuela de EE.UU. desde 2018.

Al igual que en los simulacros de atacantes activos que habían practicado, Page vio a su maestro entrar corriendo y cerrar la puerta, luego los estudiantes empujaron escritorios contra ella, le dijo a Anderson Cooper de CNN.

“Agarramos calculadoras, agarramos tijeras en caso de que el atacante entrara y tuviéramos que atacarlo”, dijo, describiendo cómo una bala atravesó uno de los escritorios que habían usado para bloquear la puerta.

Ha habido 48 tiroteos este año en escuelas de Kinder a grado 12, 32 de ellos desde el 1 de agosto.

Ethan Crumbley, el sospechoso del tiroteo en la escuela

Ethan Crumbley fue identificado como el estudiante de 15 años responsable del tiroteo en la escuela secundaria Oxford, de Oakland. Las autoridades dijeron que el joven no había estado en el radar de las fuerzas del orden antes del tiroteo.

Crumbley será juzgado como adulto y enfrenta cargos de homicidio premeditado, agresión con intención de asesinato y posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. También enfrentará un cargo de terrorismo que causó la muerte, un cargo poco común por un tiroteo en una escuela.

“No hay un manual sobre cómo procesar un tiroteo en la escuela y, sinceramente, desearía no haber tenido que… no ocurrió y no tuve que considerarlo, pero cuando nos sentamos, quería asegurarme de que todas las víctimas estuvieran representadas en los cargos que presentamos contra este individuo”, dijo a CNN la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald. “Si eso no es terrorismo, no sé qué sea”.

Dijo que hay mucha evidencia digital en el caso, como videos y otras cosas en las redes sociales.

“Pero probablemente ni siquiera sea necesario verlo para saber lo aterrador que es estar cerca de otro estudiante disparando y matando a otros estudiantes. Quiero decir, es terror”, agregó.

La fiscal del condado de Oakland, Karen D. McDonald, dijo que el tiroteo fue premeditado “mucho antes del incidente”, y agregó que una “montaña de evidencia digital” aumenta la confianza en los cargos de asesinato en primer grado.

El sospechoso estaba detenido en un centro de detención de menores. Pero Bouchard dijo que las autoridades le pidieron a un juez que lo transfiriera del centro de detención a la cárcel del condado de Oakland. El juez accedió a la solicitud.

Este tiroteo fue “absolutamente premeditado”, dijo McDonald a los periodistas, sin dar más detalles.

El presunto atacante de la escuela de Michigan fue acusado de terrorismo, ¿por qué?

Continúan las investigaciones sobre el tiroteo

Los investigadores ejecutaron una orden de registro en la casa del sospechoso y registraron la escuela, dijo. Las autoridades incautaron un teléfono y están examinando otros artículos.

La ley de Michigan prohíbe que la policía hable con un menor sin el permiso de los padres, y los padres rechazaron ese permiso y solicitaron un abogado, dijo Bouchard.

“Entonces, no podemos obtener el motivo del sospechoso que tenemos bajo custodia, pero creemos que tenemos un camino para obtener mucha información de apoyo sobre cómo y por qué ocurrió esto. Hemos recuperado algunas pruebas que ahora estamos empezando a estudiar minuciosamente”, dijo Bouchard.

Las autoridades también están investigando imágenes de un objetivo y el arma publicadas en las redes sociales por el sospechoso, agregó.

— Con información de Jason Hanna, Amir Vera, Adrienne Broaddus, Shimon Prokupecz de CNN.

