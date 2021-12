El búnker subterráneo secreto que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Unos 22 metros por debajo del tráfico y el bullicio de Piccadilly en Londres se encuentra un laberinto silencioso de pasillos y habitaciones oscuras, que rara vez se ven o se visitan, pero que desempeñaron un papel vital en el curso de la historia del siglo XX.

Ahora, ha vuelto a surgir la oportunidad de deslizarse detrás de la puerta de la abandonada estación de metro de Down Street y descender a la luz de las antorchas al escondite de la Segunda Guerra Mundial desde el que se coordinaron campañas como los desembarcos del Día D y la evacuación de Dunkerque.

El primer ministro británico Winston Churchill se refugió aquí, en secreto, en noviembre y diciembre de 1940, cuando la campaña de bombardeos alemana conocida como The Blitz estaba en su apogeo, y un equipo de 40 empleados trabajó aquí día y noche en los esfuerzos de la guerra.

Mientras que las más conocidas Churchill War Rooms, un centro de comando del gobierno británico durante toda la guerra, está abierto al público como parte del Imperial War Museum, los recorridos por Down Street son un deleite mucho menos frecuente.

CNN Travel tuvo una vista previa de la experiencia, antes de que un nuevo grupo de recorridos por el Londres oculto del London Transport Museum salga a la venta este 3 de diciembre.

Un búnker ideal

El historiador y guía Siddy Holloway se reúne con nosotros en la planta subterránea, donde los distintivos arcos de azulejos color rojizo de Leslie Green de la fachada siguen siendo los mismos que en las muchas otras famosas estaciones de metro de estilo eduardiano que diseñó, incluidas Covent Garden y Russell Square.

Down Street abrió en 1907 y sirvió a la línea Piccadilly, pero en 1932 ya había cerrado. En el corazón del acaudalado Mayfair, a corta distancia a pie de lo que ahora son las estaciones de metro Hyde Park Corner y Green Park, era una estación poco utilizada. Además, estaba particularmente bajo tierra y había largos pasillos que llevaban por debajo de la concurrida vía Piccadilly.

Sin embargo, después de siete años de desuso, explica Holloway, “todas las cosas que la hicieron inviable como estación la hicieron absolutamente perfecta para los búnkeres secretos durante la Segunda Guerra Mundial”.

Búnker de la Segunda Guerra Mundial se convierte en casa de huéspedes

Cuando se declaró la guerra en 1939, Down Street se convirtió en cuestión de días en la nueva sede del Comité Ejecutivo de Ferrocarriles (REC, por sus siglas en inglés). El REC actuó como intermediario entre la Oficina de Guerra y las compañías ferroviarias de Gran Bretaña y sería crucial para el movimiento de tropas, caballos y equipo en la lucha que se avecinaba.

Oficinas subterráneas

Hoy al descender a los andenes, todavía está claro que ésta es una estación de metro como ninguna otra. Los letreros antiguos señalan el camino “A las oficinas” y la “Sala del Comité”, las marcas de lápiz del dibujante aún son visibles en algunas áreas. Las placas de yeso de color mostaza se adhieren a las baldosas, vestigios de un intento de crear un ambiente similar al de una oficina, mientras que el piso se ha nivelado para crear el equipo de mecanografía donde hasta ocho secretarias se sentarían y tocarían sus teclas.

El personal vivía y trabajaba aquí turnos de hasta 12 horas, a menudo durante la noche, quizás solo salían al mundo exterior para tomar aire cada 10 a 14 días. Bañeras e inodoros sucios son lo que queda de las instalaciones de los cuartos de baño, mientras que el hollín oscurece el papel pintado estampado en los dormitorios de los ejecutivos.

Aún así, aquí había opulencia, en cierto modo. “Los búnkeres y los refugios estaban escasos de raciones durante la guerra”, dice Holloway. Aquí se disfrutaba de una comida de mucha más clase que la de los civiles en el exterior. El REC era la misma compañía detrás de los muchos grandes hoteles ferroviarios de Gran Bretaña, y el personal aquí pudo cenar con vajilla de cristal y lavarse en los lavabos Royal Doulton.

Había una cocina con personal completo y dos comedores, también con camareros, y aquí se preparaban y comían 27.000 comidas cada año.

Subastarán pintura hecha por Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial

Brandy y puros

Los War Rooms, a sólo 1.6 km de Down Street, al otro lado del Palacio de Buckingham, eran subterráneos pero no a prueba de bombas. “Si recibían un impacto directo, arrasaría con todos los que estaban allí”, dice Holloway. “Para noviembre de 1940, la gente comenzaba a temer por la vida de Winston Churchill”.

Ralph Wedgwood, presidente de las instalaciones de Down Street y hermano del miembro del parlamento británico Josiah Wedgwood, convenció a Churchill de que viniera a Down Street “porque está muy cerca de la sede del poder”, dice Holloway. Es muy cómodo, es muy privado, está muy bien provisto de brandy y puros y cosas así ”.

Churchill pasó la noche aquí al menos cinco veces en el invierno de 1940, después de haber sido infiltrado al nivel subterráneo y luego, nuevamente, su presencia oculta a la mayoría del personal de Down Street. Mientras dormía en una modesta cama plegable, en el comedor ejecutivo, al menos, pudo vivir bien la vida. El funcionario John Colville recordó en sus diarios que en Down Street se les ofreció caviar, Champagne Perrier-Jouet y brandy de 1865.

Estaciones en desuso de Londres

Los otros recorridos de Hidden London que reiniciarán por primera vez desde marzo de 2020, son las estaciones y túneles en desuso en Euston, Moorgate y Aldwych, los cuales tienen su propio carácter e historia únicos.

Aldwych, el más famoso, brindó refugio a los londinenses comunes y corrientes durante el Blitz y se ha utilizado para filmaciones de películas y televisión, incluidas “Las horas más oscuras” y “Sherlock”.

¿Sabías que…? Búnker nazi será un hotel

Los recorridos por Down Street tienen el precio más alto, US$ 112 para adultos y US$ 106 en concesiones, mientras que los otros recorridos por la estación cuestan US$ 55 a precio completo y US$ 48 en concesiones.

Los recorridos por Down Street y Euston se realizarán en fechas seleccionadas entre el 15 de enero y el 13 de febrero de 2022, mientras que los recorridos por Moorgate y Aldwych se llevarán a cabo en fechas seleccionadas entre el 2 y el 27 de marzo de 2022.

Los boletos salen a la venta general el 3 de diciembre, pero, una advertencia, generalmente se agotan muy, muy rápido. Hay reserva prioritaria disponible el 2 de diciembre para los suscriptores del boletín informativo del London Transport Museum. Para registrarse y obtener más información sobre recorridos individuales, visite ltmuseum.co.uk.

Si se pierde los viajes a la estación, también hay recorridos a pie por el exterior y la exposición Hidden London en el London Transport Museum en Covent Garden.

