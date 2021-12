Un plomero encontró dinero en efectivo y cheques escondidos en la pared de una megaiglesia en Houston

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Un plomero que hacía trabajos de reparación en la Iglesia Lakewood del pastor Joel Osteen encontró cientos de sobres con dinero en efectivo y cheques escondidos en una pared que la policía cree que están relacionados con un gran robo de 2014 en la megaiglesia de Houston.

Los agentes fueron llamados a la iglesia el 10 de noviembre para investigar el descubrimiento, según un comunicado del Departamento de Policía de Houston.

“Los miembros de la iglesia declararon que durante el proyecto de renovación, se encontró una gran cantidad de dinero —incluyendo efectivo, cheques y giros postales— dentro de una pared”, dice el comunicado.

La policía dijo que la evidencia de los cheques recuperados sugiere que los sobres están relacionados con el robo de la iglesia de cantidades no reveladas de dinero del 9 de marzo de 2014.

CNN informó en ese momento que aproximadamente US$ 600.000, US$ 200.000 en efectivo y US$ 400.000 en cheques, fueron sacados de la caja fuerte de una iglesia. El dinero provino de contribuciones entregadas el 8 y 9 de marzo de 2014.

Los agentes de robo y hurto inventariaron y documentaron el dinero recuperado y lo dejaron bajo la custodia de la iglesia, porque era propiedad encontrada en sus instalaciones, según el comunicado.

La policía dijo que la investigación está en curso.

Iglesia Lakewood confirmó el descubrimiento en un comunicado proporcionado a CNN, pero no proporcionó información adicional porque la investigación aún está activa.

“Recientemente, mientras se realizaban trabajos de reparación en la Iglesia Lakewood, se encontró una cantidad no revelada de efectivo y cheques”, dice el comunicado. “Lakewood notificó inmediatamente al Departamento de Policía de Houston y los está ayudando con su investigación”.

La noticia del hallazgo se hizo pública el jueves cuando un hombre que se identificó como el plomero llamó a la estación de radio de Houston 100.3 The Bull y compartió la historia con el programa Morning Bullpen.

“Había un inodoro suelto en la pared y quitamos el azulejo… Fui a quitar el inodoro y quité un poco de aislamiento y unos 500 sobres se cayeron de la pared, y yo estaba como, ‘Oh, wow'”, dijo la persona en la llamada.

La persona que llamó dijo que se comunicó con el supervisor de mantenimiento y entregó el dinero.

El coanfitrión George Lindsey le dijo a CNN que hablaron con el hombre, que dijo que se llamaba Justin, fuera del aire para asegurarse de que no fuera una broma.

“Ojalá tuviéramos un video de nuestras caras porque todos estábamos como, ‘Dios mío’, dijo Lindsey. Dijo que estaba impresionado de que Justin hiciera lo correcto y entregó el dinero”.

“Pudo haber escondido algo de este dinero en su bolsillo y marcharse y nunca decirle nada a nadie, pero [él] era un tipo honesto y correcto”, comentó Lindsey.

Crimestoppers de Houston había ofrecido una recompensa de US$ 25.000 en 2014 por información que conduzca a un arresto en el caso, pero la organización dice que el dinero ya no está disponible debido a que el estatuto de limitaciones ha expirado en el caso.

