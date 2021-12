Kim Kardashian aprueba el examen de primer año de Derecho de California al cuarto intento

Alexandra Ferguson

(CNN) — Kim Kardashian aprobó un examen de Derecho conocido como “baby bar” y está un paso más cerca de poder ejercer como abogada en el estado de California.

Kardashian reveló que aprobó el examen al cuarto intento en una publicación de Instagram de este lunes.

“OMFGGG PASÉ EL EXAMEN DE ABOGADOS!!!!”, escribió Kardashian junto a una imagen de ella misma con un vestido azul brillante, mirándose en un espejo.

“Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que se ve hoy en el reflejo”, dice la publicación. “Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil ni me lo dieron en una bandeja”.

Kardashian dijo que estaba enferma de covid-19 durante un intento de aprobar el examen, que es uno de los dos que necesita para poder ejercer como abogada en California.

“Me dijeron los mejores abogados que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de Derecho, pero era mi única opción y se siente taaaan bien estar aquí y en mi camino para lograr mis metas”, escribió.

Kardashian continuó agradeciendo al comentarista de CNN Van Jones por convencerla de que estudiara Derecho, así como a los abogados Jessica Jackson y Edy Haney y a sus profesores, Sam Farkas y Chuck Shonholtz.

Refiriéndose a su difunto padre, Robert Kardashian, un abogado famoso por haber defendido a O.J. Simpson durante su juicio por homicidio, escribió: “Sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio”.

Kardashian terminó la publicación con un mensaje positivo para los fans que trabajan por alcanzar sus propias metas.

“La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo!!!!!”, escribió. “¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente taaaan bien una vez que llegas al otro lado!”.

Quienes quieren convertirse en abogados en California tienen que pasar los exámenes certificados por el Colegio de Abogados del Estado de California. El Colegio de Abogados del Estado se negó a comentar el resultado del examen de Kardashian a CNN, diciendo que los resultados individuales eran confidenciales.

