María, reina de Escocia, utilizó la técnica de ‘bloqueo en espiral’ para preservar el secreto de la última carta antes de su ejecución

Sol Amaya

(CNN) — Maria, la reina de Escocia, utilizó una técnica de “bloqueo en espiral” para sellar la última carta que escribió antes de su ejecución, lo que indica que quería que el contenido permaneciera en secreto, según una investigación publicada en Electronic British Library Journal.

Un ejemplo de bloqueo de letras, donde las personas duplicaron las letras como sobres para garantizar la seguridad de un documento, la monarca caída usó un proceso de bloqueo en espiral para sellar un mensaje que era “una última voluntad y testamento y una apuesta por el martirio”, dice la investigación publicado.

María estuvo envuelta en una controversia política durante su vida. Ella era la siguiente en la línea al trono después de los hijos de Enrique VIII, y fue atacada por conspiradores bajo el reinado de su prima inglesa, Isabel I. María fue internada durante 19 años, después de lo cual fue ejecutada a la edad de 44 años, según el sitio web de la familia real.

‘Potente y conmovedor’

Mary utilizó una técnica de bloqueo en espiral para sellar la última carta que escribió antes de su ejecución. Crédito: Biblioteca Nacional de Escocia / Unlocking History / British Library Journal

María escribió la carta, que estaba dirigida a su cuñado, Enrique III de Francia, la mañana de su ejecución en el castillo de Fotheringhay en 1587, según la investigación.

Usó una serie de intrincadas técnicas de plegado y corte para cerrar la letra, que los investigadores describen como “uno de los ejemplos más espectaculares de bloqueo en espiral” en el artículo.

El mensaje de la reina

Un testimonio “poderoso y conmovedor”, la carta probablemente fue doblada por la propia monarca mientras estaba en su celda de la prisión. También hay manchas en la carta, que algunos historiadores sugieren que podrían ser evidencia de que las lágrimas de María mancharon el papel, según la investigación.

“Señor, mi cuñado, habiendo sido arrojada por voluntad de Dios, por mis pecados creo, al poder de la Reina mi prima, en cuyas manos he sufrido mucho durante casi veinte años, finalmente he sido condenada a muerte por ella y sus estados “, dice la carta, según una traducción al inglés en la Biblioteca Nacional de Escocia.

“He pedido mis papeles, que me han quitado, para poder hacer mi testamento, pero no he podido recuperar nada que me sirva, ni siquiera obtener permiso para hacer mi testamento libremente o para tener mi Cuerpo transportado tras mi muerte, como quisiera, a tu reino donde tuve el honor de ser reina, tu hermana y antigua aliada”, dice la carta.

“Me ejecutarán como un criminal a las ocho de la mañana”, agrega la carta.

Como María no tenía acceso a la mayoría de sus posesiones en ese momento, incluidos sus utensilios para escribir cartas, habría tenido que cortar la carta con una cuchilla alternativa, y tal vez fue ayudada por sus damas de compañía Jane Kennedy y Elizabeth. Curle.

Bloqueo de cartas

María se convirtió en un objetivo político bajo el reinado de Isabel I y fue ejecutada a la edad de 44 años. Crédito: Archivo de Historia Universal / Getty Images

El bloqueo de cartas se utilizó ampliamente en la Europa moderna temprana y fue un proceso esencial para garantizar la seguridad de las cartas antes de que se fabricaran los sobres engomados producidos en masa en el siglo XIX.

Desempeñó un papel crucial en la “historia de los sistemas secretos”, permitiendo “la correspondencia global en el período moderno temprano tan fundamentalmente como la codificación informática sustenta la comunicación digital hoy”, dice el artículo de investigación.

La investigación, que forma parte de la exposición Elizabeth and Mary: Royal Cousins, Rival Queens en la Biblioteca Británica de Londres, también divulga el uso del bloqueo en espiral por otros famosos monarcas europeos, como la reina Isabel I en 1573 y Catalina de Médicis en 1570.

