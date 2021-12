Víctimas de Larry Nassar llegan a un acuerdo de US$ 380 millones con USA Gymnastics, el Comité Olímpico y las aseguradoras

CNNEspañol sjv

(CNN) — Llas víctimas de Larry Nassar llegaron a un acuerdo de 380 millones de dólares con USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y sus aseguradoras, según John Manly, abogado de múltiples víctimas de Nassar.

Manly calificó el acuerdo de “histórico” y dijo que prevaleció como resultado de “el coraje y la tenacidad de los sobrevivientes”.

“Estas valientes mujeres revivieron públicamente su abuso, en innumerables entrevistas con los medios, para que ni un niño más se vea obligado a sufrir abuso físico, emocional o sexual para perseguir sus sueños”, dijo Manly.

Settlement with Survivors approved by court; USA Gymnastics to exit bankruptcyhttps://t.co/dlkBU9bo6z — USA Gymnastics (@USAGym) December 13, 2021

El acuerdo es parte del plan de USAG para salir de la bancarrota. La organización ha luchado por recuperarse del escándalo de Larry Nassar.

USA Gymnastics dijo en un comunicado que el acuerdo, que también incluye compromisos no monetarios centrados en la seguridad y el bienestar de los atletas, le permitirá salir de la bancarrota para fines de 2021.

Este es el segundo acuerdo de nueve cifras para las víctimas del abuso de Nassar. En 2018, la Universidad Estatal de Michigan acordó pagar US$ 500 millones para resolver demandas presentadas por 332 víctimas de Nassar.

Nassar, médico por muchos años del equipo de gimnasia de EE.UU. y de la Universidad Estatal de Michigan, cumple una sentencia de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil. También fue sentenciado a una sentencia de prisión estatal de 40 a 175 años en Michigan después de declararse culpable de siete cargos de conducta sexual criminal.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, admitió haber usado su puesto médico de confianza para agredir y abusar de las niñas con el pretexto de recibir tratamiento médico durante aproximadamente dos décadas.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.