El director James Gunn se comprometió con Jennifer Holland, actriz de “Peacemaker”

Alexandra Ferguson

(CNN) — James Gunn está buscando asegurar un contrato definitivo con Jennifer Holland.

El director de “The Suicide Squad” publicó una foto de Holland luciendo un anillo de compromiso en su cuenta verificada de Instagram durante el fin de semana.

View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

La pareja lleva saliendo desde 2015. Holland también es la protagonista de la serie creada por él, “Peacemaker”.

“Peacemaker” permite que John Cena y James Gunn se suelten en una tonta trama alterna de “The Suicide Squad”

El programa de HBO Max es un spinoff de “The Suicide Squad” y está protagonizado por Jon Cena en el papel principal. (HBO Max es propiedad de la empresa matriz de CNN).

Gunn estuvo casado anteriormente con la estrella de “The Office” Jenna Fischer. Se divorciaron en 2008.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.