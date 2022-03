“Estoy con Salah”: fanáticos le piden a la estrella del fútbol egipcio no retirarse de la selección nacional

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) –Los seguidores del fútbol egipcio respaldaron al jugador estrella Mohamed Salah luego de que se revelara que está listo para dejar la selección nacional egipcia debido a su descontento tras ser fotografiado con el líder checheno Ramzan Kadyrov.

Este domingo se reveló que la estrella del Liverpool estaba considerando terminar su carrera internacional por su disgusto por lo ocurrido en Chechenia, donde el equipo estaba ubicado durante la Copa Mundo de Rusia 2018, le dijo a CNN una fuente cercana al delantero.

Los fanáticos de fútbol de todo Egipto reaccionaron a la noticia de la potencial decisión de Salah usando el hashtag en redes “Estoy con Salah”, y apoyando su molestia por quedar involucrado en embrollos políticos. Muchos partidarios de Salah culparon a la Asociación Egipcia de Fútbol y le pidieron que dejaran de usar al 10 de Egipto para propósitos políticos.

Mohamed Salah y el líder de la República Chechena Ramzan Kadyrov.

#انا_مع_صلاحDon’t leave us salah 👑You’re the best thing in this country without you we are nothing 💙💙@MoSalah pic.twitter.com/P0tErdTgPN — Esraa M. Ayman 🌸 (@EsraaMohamedAy3) June 24, 2018

“No nos dejes, Salah”, escribió un tuitero con la etiqueta “Estamos contigo Salah”. “Eres lo mejor en este país. Sin ti no somos nada”.

The top trending hashtag in Egypt is #انا_مع_صلاح (I’m with Salah). The tweets are heartbreaking as Egyptians tell @MoSalah the hope he gives them, why Egypt needs him, and yet they understand his plight (as it’s repeatedly said to him): “It’s dangerous to be loved in Egypt.” https://t.co/oOEFK62En3 — Amro Ali (@_amroali) June 24, 2018

“El hashtag número 1 en Egipto es Estoy con Salah. Los tuits son desgarradores porque los egipcios le dicen a @MoSalah la esperanza que él les da, por qué Egipto lo necesita y, sin embargo, entienden su difícil situación (como se le dijo varias veces): “Es peligroso ser amado en Egipto”, escribió otro tuitero.ç

We understand if you can’t represent Egypt again, and we’ll always support you against who want to destroying your image. You are the dream of 100 million.#انا_مع_صلاح pic.twitter.com/o3OLe7LPx3 — Ahmad (@IAM_ZEZO) June 24, 2018

Kadyrov ha sido ampliamente criticado por abusos de derechos humanos y persecución a la comunidad LGBTI en Chechenia.

Según la fuente, el jugador se sintió expuesto luego de ser fotografiado caminando junto a Kadyrov, un incidente que se volvió un amplio tema de debate en la Copa Mundo, provocando críticas al delantero egipcio.

El delantero egipcio Mohamed Salah durante la sesión de calentamiento en el último partido de Egipto en el Grupo A del Mundial Rusia 2018 el 25 de junio de 2018. (Crédito: MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

La fuente le dijo a CNN que la estrella del Liverpool no quiere involucrarse en temas diferentes al fútbol o ser usado para la imagen política de nadie.

Kadyrov, líder de Chechenia desde 2004, ha sofocado cualquier forma de disidencia, sometiendo al movimiento separatista que luchó contra el ejército ruso durante casi dos décadas.

Recientemente Kadyrov hizo a Salah ciudadano honorífico de la República Chechena.

He just wants to play football.. We’re all behind you Salah#انا_مع_صلاح#YNWA pic.twitter.com/OksN47elfo — Nees (@Nees_MM) June 24, 2018

“Él solo quiere jugar fútbol. Todos estamos con Salah”, escribió otra tuitera junto a una foto del delantero egipcio.

Salah is just a football player stop pushing him into politics and overwhelm him ✋🏼#انا_مع_صلاح pic.twitter.com/8gCpD7dH3N — BOoDY⁦⁦🇦🇹⁩ (@BoodyQenawy1) June 24, 2018

“Salah solo es un jugador de fútbol. Dejen de involucrarlo con la política y abrumarlo”, escribió otro tuitero.

I place the blame on the Egyptian FA for setting this up, and for FIFA for allowing it to happen. Had Salah been in Chechnya on his own terms (personal invitation from Kadyrov), I would blame him as well. As it stands, he was used as a propaganda tool. — Karim Zidan (@ZidanSports) June 23, 2018

También hubo una reacción por parte de grupos defensores de derechos humanos a la posible renuncia de Salah del fútbol internacional en protesta por ser fotografiado con Kadyrov.

El director de iniciativas globales de Human Rights Watch, Minky Worden, tuiteó: “HRW alerta a @FIFAcom que Kadyrov iba a usar ser la sede del mundial para envolverse en la bandera de la FIFA trayendo la ignominia a la #CopaMundo al hacer un “lavado deportivo” de los abusos anti LGBT en Chechenia”.

Alvi Karimov, secretario de prensa del líder chechenias, le dijo al diario ruso Kommersant que “esas palabras que produjeron discordia, confusión y vacilación en el equipo nacional egipcio, que Mohamed Salah vaya a dejar el equipo, y que esto esté conectado con su estancia en la República Chechena, es simplemente una mentira vergonzosa”.

El secretario de prensa de Kadyrov hizo hincapié en que durante toda la estadía del equipo nacional egipcio en Grozny, Salah estuvo de “excelente humor”.

En un correo electrónico enviado a CNN este domingo, la Federación Egipcia de Fútbol dijo que estaba sorprendida de que Salah estuviera preparándose “para dejar el equipo nacional” y que el jugador de 26 años no hubiera informado sobre esta intención.

“Siempre somos informados por Salah cuando él toma cualquier decisión”, dice el comunicado. “Pasamos el día entero con él y nunca discutió este tema con ninguno de los miembros de la delegación”.

“Estamos en un evento deportivo y estamos siguiendo los procedimientos de la FIFA, no discutimos sobre política, y si hay cualquier discusión como esta, debería ser dirigida a la FIFA”, agrega el comunicado.

Este 25 de junio Egipto jugó el último partido del Mundial contra Arabia Saudita tras perder los dos primeros juegos contra Uruguay (1-0) y Rusia (3-1).

— John Sinnott y Alireza Hajihosseini contribuyeron con este reporte.

