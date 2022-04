Nicola Peltz se casa con Brooklyn Beckham con un lujoso vestido Valentino

urielblanco

(CNN) — La temporada de bodas está oficialmente abierta gracias a la heredera multimillonaria y actriz Nicola Peltz, de 27 años, y a Brooklyn Beckham, de 23 (hijo mayor del futbolista británico David Beckham y de la ex Spice Girl y diseñadora Victoria Beckham), quienes se casaron este fin de semana en la finca de la familia Peltz en Palm Beach, Florida.

Peltz lució un vestido atemporal de alta costura de Valentino, con escote cuadrado y una elegante cola. Su estilista, la modista de Hollywood Leslie Fremar, declaró a la revista British Vogue que la creación del vestido fue la “experiencia máxima de la alta costura”, que requirió varios viajes a la sede de la marca en Roma, un año de ideas y un viaje transatlántico de la propia costurera jefe para los últimos retoques.

Aunque en su momento se rumoreó que Victoria Beckham podría diseñar el vestido de su nueva nuera, Peltz dijo a Vogue que buscar la ayuda del director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, era algo “obvio”. Picciloi ha acumulado una serie de créditos de moda memorables en el último año -desde su show viral completamente rosa en la semana de la moda de París, hasta vestir a Zendaya, icono de la moda certificada por el CFDA, en casi todas las alfombras rojas-. A petición de la madre de Peltz, la exmodelo Claudia Heffner Peltz, el vestido llevaba cosido un talismán del mal de ojo (un amuleto destinado a alejar la maldición de los celos) y un mensaje privado en hilo azul.

Los Beckham -Brooklyn, Romeo, Cruz y David- fueron vestidos por Kim Jones para la casa Dior. El novio llevaba un frac de lana negro de corte clásico con solapa, camisa blanca, chaleco blanco y corbatín blanco, decorado con una cadena de diamantes de corte esmeralda engastada por Anita Ko. La galardonada diseñadora y madre del novio, Victoria Beckham, llegó con uno de sus propios diseños, un vestido plateado hasta el suelo, con encaje plateado y tirantes.

El lujoso evento estuvo repleto de estrellas, con invitados famosos como Venus y Serena Williams, Eva Longoria y Gordon Ramsey. Peltz fue acompañada al altar por su padre, el magnate de los negocios Nelson Peltz. “Gracias por el fin de semana más bonito de mi vida”, escribió Peltz en una publicación de Instagram que reflejaba el momento padre-hija. “Eres el viento bajo mis alas”.

Beckham y Peltz también se asociaron con la organización benéfica humanitaria Care y, aparentemente, animaron a los invitados a hacer donaciones en su nombre para apoyar a los civiles afectados por la actual guerra en Ucrania.

