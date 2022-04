Lo que sabemos y no sabemos sobre la muerte del mariscal de campo Dwayne Haskins

urielblanco

(CNN) — El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Dwayne Haskins, murió al ser atropellado por un camión de carga el sábado por la mañana cuando intentaba cruzar una carretera a pie en el sur de Florida, según informaron las autoridades.

La exestrella de la Universidad de Ohio State (OSU) y finalista del Trofeo Heisman tenía solo 24 años.

Las autoridades han dado hasta ahora pocos detalles sobre las circunstancias de su muerte. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el accidente mortal, su efímera carrera y cómo han reaccionado los que le conocían.

El accidente mortal

Haskins intentaba cruzar los carriles de la Interestatal 595 en dirección oeste, cerca del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en el condado de Broward, cuando el camión de carga lo golpeó, dijo la Patrulla de Carreteras de Florida.

El incidente fue reportado poco después de las 6:30 a.m., dijo la patrulla. Había estado “caminando en (la autopista) por razones desconocidas”, agregó en un comunicado de prensa.

No se dispone de más detalles sobre lo que condujo al incidente.

En los últimos días, Haskins estuvo en el sur de la Florida ejercitándose con algunos compañeros de los Steelers, como se aprecia en las historias de Instagram de Haskins y del corredor Najee Harris.

La efímera carrera de Haskins en el fútbol americano

Haskins estaba listo para entrar en su cuarto año en la NFL como respaldo de los Steelers después de una carrera universitaria estelar.

Saltó a la fama en Ohio State, donde estableció récords de la OSU y de la Conferencia Big Ten como estudiante de segundo año de la universidad, incluyendo yardas de pase en una sola temporada (4.831), pases de touchdown (50) y yardas ofensivas totales (4.939). Llevó a los Buckeyes a un récord de 13-1 y una victoria en el Rose Bowl, y terminó tercero en la votación para el Trofeo Heisman, otorgado al jugador más destacado del fútbol universitario.

Washington seleccionó a Haskins como la 15ª elección global en el Draft de la NFL de 2019, pero no estuvo a la altura de su elevado estatus. Jugó 16 partidos a lo largo de dos temporadas para Washington, compilando un récord de 3-10 en 13 inicios.

Haskins fue dado de baja en diciembre de 2020, hacia el final de su segunda temporada, después de que se quedara en el banquillo en una derrota y tras ser multado con una cantidad no revelada por violar los protocolos de covid-19 del equipo al ir sin mascarilla a la fiesta de cumpleaños de su novia.

Un mes después de su salida, los Steelers lo ficharon, aunque no entró en ningún partido de la temporada regular con Pittsburgh. La temporada pasada fue el tercer quarterback tras el ya retirado Ben Roethlisberger y el suplente Mason Rudolph.

El mes pasado, Haskins volvió a firmar con los Steelers por un año y se dispuso a competir con Rudolph y la nueva adquisición de los Steelers, Mitchell Trubisky, por los puestos en la lista de profundidad.

“Siento que puedo ser titular en esta liga. Me reclutaron por esa razón”, dijo Haskins en enero, según Steelers.com. “Definitivamente creo que tengo el talento para hacerlo. Solo que aún no lo he puesto todo junto. Y eso es algo que tengo que hacer esta temporada baja para ponerme en posición de jugar”.

Dwayne Haskins jugó en 16 partidos durante dos temporadas para los Washington Football Team antes de unirse a los Pittsburgh Steelers.

Compañeros de equipo y entrenadores que conocían a Haskins ofrecieron sus condolencias y recuerdos desde su muerte.

El entrenador de Ohio State, Ryan Day, dijo el lunes que los miembros del equipo estaban dolidos y anunció que honrarán a Haskins en su partido de primavera el sábado.

“Cuando piensas en Dwayne solo piensas en la compasión que tenía, ciertamente, para todos sus compañeros de equipo y sus amigos. Siempre se tomaba tiempo después de los entrenamientos para estar con los miembros de su familia, con los niños”, dijo Day. “Significaba mucho para mi familia y significaba mucho para este equipo, y se le va a echar mucho de menos”.

“Está tan cerca el sábado por la mañana ahora mismo. Todavía es difícil ponerse en pie y ver con claridad en este momento. Todos estamos sufriendo”, añadió.

El tackle defensivo de los Steelers, Cameron Heyward, tuiteó: “Dwayne significaba mucho para mucha gente”.

“Su sonrisa era contagiosa y era un tipo con el que querías estar cerca”, escribió Hewyard. “Todos estamos en shock por su pérdida. Nosotros también lo vamos a echar de menos. Te hemos perdido demasiado pronto. Por suerte tuve la oportunidad de conocerte. RIP DH”.

El entrenador principal de Haskins en Washington, Ron Rivera, dijo el sábado que estaba “absolutamente desconsolado” al enterarse del fallecimiento de su exjugador.

“Dwayne era un joven talentoso que tenía una larga vida por delante”, dice Rivera en un comunicado. “Este es un momento muy triste y sinceramente no tengo palabras. Sé que hablo en nombre del resto de nuestro equipo al decir que se le extrañará mucho”.

El receptor abierto de los Steelers, Chase Claypool, recordó la actitud de Haskins en su última interacción con él.

“Pasé tus últimos momentos contigo y no puedo dejar de pensar en lo desinteresado que fuiste en esos momentos. Lo único que te importaba era asegurarte de que todos los que te rodeaban estaban bien y no puedo agradecerte lo suficiente por ello. Tú eres lo que yo me esfuerzo por ser”, tuiteó Claypool.

Roethlisberger dijo en Twitter que, aunque conoció a Haskins por poco tiempo, sabía que era “un joven que no parecía tener nunca un mal día”.

“Venía a trabajar todos los días con una sonrisa en la cara y energía y amor en su corazón. Me gustaba mucho su pasión y su amor por el juego, y por querer aprender y ser el mejor. Se echará de menos su sonrisa y su afán por la vida”, dijo Roethlisberger. “Lo volveré a decir tal y como te lo dije a la cara, todavía me gustaría poder lanzar el balón como tú”, añadió.

Eric Levenson y Kikue Higuchi, de CNN, contribuyeron a este informe

