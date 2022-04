Conoce las suites de cruceros más extravagantes del mundo

Alexandra Ferguson

(CNN) — ¿Qué se siente al navegar por los mares en la cima del lujo?

Las suites más lujosas de los cruceros fusionan la mejor tecnología de vanguardia con el lujo atemporal del servicio de camarero las 24 horas del día, atendiendo a todos tus caprichos.

Los camarotes flotantes más increíbles del mundo tienen algo en común: unas vistas impresionantes. Contempla la maravilla de los glaciares y fiordos o un encuentro casual con delfines y ballenas mientras flotas en la intimidad de una amplia terraza exclusiva para ti.

Tanto si duermes en una cama con un colchón de US$ 200.000, como si te alojas en el timón del barco, el viaje es tan emocionante como el destino cuando te alojas en una de estas increíbles suites de crucero.

Celebrity Cruises: Iconic Suite

Iconic Suite de Celebrity Beyond.Crédito: Celebrity Cruises

Barco: Celebrity Beyond Costo: Viajes desde US$ 15.340 por persona Tamaño: 176 metros cuadrados de interior, 64 metros cuadrados de terraza

Dos suites integrales en el timón del nuevo barco Celebrity Beyond mimarán a sus primeros huéspedes a finales de abril de 2022.

Situadas por encima del puente del capitán, estas Iconic Suites son la joya de la corona de la clase Edge de Celebrity, y ofrecen interiores amplios y sin paredes interiores, e impresionantes ventanales de piso a techo.

Los servicios de lujo, como la ropa de cama de cachemira, la bañera de hidromasaje en la terraza privada y los productos de baño Le Labo, añaden comodidad al viaje.

Cuando estés listo para abandonar los acogedores confines de tu suite, tu mesa te espera en todos los restaurantes especializados del barco, incluido el nuevo Le Voyage de Celebrity, a cargo del mundialmente conocido chef Daniel Boulud.

Royal Caribbean: Ultimate Family Suite

La Ultimate Family Suite de Royal Caribbean tiene su propio tobogán.Crédito: Royal Caribbean

Barcos: Wonder of the Seas, Symphony of the Seas y Spectrum of the Seas Costo: Viajes desde US$ 19.000 por suite Tamaño: 175 metros cuadrados interiores, 64 metros cuadrados de terraza

Esta puede ser la oferta más divertida que puedas tener en la intimidad de tu propia suite en el mar, la Ultimate Family Suite del Wonder of the Seas fue construida para los niños y los niños de corazón.

El penthouse de dos pisos es un sueño mágico traído a la vida, lleno de colores vibrantes y comodidades como su propio tobogán en la suite, una mesa de hockey de aire y un televisor 4K de 85 pulgadas tan grande que se refieren a él como un cine.

La suite puede alojar a familias de hasta 10 personas, aunque su bañera de hidromasaje en la terraza privada solo podrá acoger a la mitad a la vez.

Virgin Voyages: Massive Suites

Las Massive Suites de Virgin Voyages invitan a los huéspedes a viajar como una estrella de rock.Crédito: Virgin Voyages

Barcos: Scarlet Lady y Valiant Lady Costo: Viajes desde US$ 4.360 por persona Tamaño: 199,4 metros cuadrados

Todo el ambiente de los barcos de Virgin Voyages es de estrella de rock VIP, así que cuando Richard Branson se propuso crear las suites superiores del barco, apuntó a lo épico.

Las dos Massive Suites de la parte superior del barco evocan la vida de lujo a la que está acostumbrada tu estrella de rock favorita, completa con tu propio equipo de miembros de la tripulación para ayudarte en todo lo que necesites; desde acomodar la ropa de tu maleta hasta reponer tu bar interminable para que la fiesta nunca pare.

Deja que las increíbles y meditadas vistas te inspiren para crear tu propia música en la sala de guitarra de la suite, o simplemente disfruta de algunos clásicos de la colección de discos de la suite en el tocadiscos.

Este crucero residencial ofrece una vida “más asequible” en el mar

Disney Cruise Line: Wish Tower Suite

Esta suite única contará con dos dormitorios y una habitación para niños.Crédito: Disney Cruise Line

Barco: Disney Wish Costo: Viajes desde US$ 21.000 para dos adultos Tamaño: 182,6 metros cuadrados

La Wish Tower Suite es la máxima expresión de vivir como en un cuento, dando vida a la fantasía de los cuentos de hadas, cada noche. La nueva suite debutará en el Disney Wish este verano boreal como un enclave marítimo único en la proa del barco.

Al igual que la Cinderella Castle Suite en Disney World, esta suite única podrá alojar hasta ocho huéspedes en sus dos dormitorios y la habitación de los niños, y cuenta con cuatro baños y medio.

La suite está inspirada en “Moana” y ofrecerá una encantadora bienvenida al estilo Disney, ya que una escultura personalizada evocará la alegría y el corazón de la película y llenará la suite de luces y sonidos.

Viking Cruises: Owner’s Suite

Una representación de The Owner’s Suite a bordo de los nuevos barcos de expedición Polaris y Octantis de Viking.Crédito: Viking

Barcos: Viking Octantis y Viking Polaris, la nueva flota de expedición de Viking Costo: Viajes desde US$ 10.995 por persona en ocupación doble Tamaño: 115 metros cuadrados, incluyendo una sala privada al aire libre

La flota de expedición de Viking acaba de empezar a navegar con la línea de cruceros a los rincones más lejanos de la Tierra, y si estás en la Owner’s Suite, lo harás con la mejor vista.

La nueva flota de expedición, los cruceros gemelos Octantis (que navega desde enero de 2022) y Polaris (que zarpará en agosto de 2022), cuentan con una Owner’s Suite.

Más que una simple terraza, el salón de jardín de 73,5 metros cuadrados de la suite viene con su propio “badenstamp” (una bañera de hidromasaje con paredes de madera), el lugar perfecto para disfrutar de los paisajes siempre cambiantes.

El comedor en suite para seis personas ofrece la posibilidad de disfrutar de una relajante comida privada mientras disfrutas de la música y de las exclusivas colecciones de vino seleccionadas por el carismático fundador y presidente de la línea, Torstein Hagen.

Este nuevo crucero contará con el primer tobogán seco de caída libre del mundo en el mar y una pista de carreras de tres niveles

Norwegian Cruise Line: Premier Owner’s Suite

La suite Premier Owner’s Suite del Norwegian Prima cuenta con ventanas del suelo al techo.Crédito: Norwegian Cruise Line

Barco: Norwegian Prima Costo: Viajes desde US$ 21.904 por persona Tamaño: 195 metros cuadrados, 72,9 metros cuadrados de terraza

El Norwegian Prima, que debuta en agosto de 2022, reimagina The Haven, el popular enclave de suites de lujo de la línea, con un espectacular traslado a la parte trasera del barco.

Con el traslado a la popa, la recién reimaginada Premier Owner’s Suite cuenta con un impresionante balcón envolvente elegantemente equipado con un jacuzzi, una mesa de comedor de cuatro asientos y camastros.

La suite, diseñada por Piero Lissoni, cuenta con ventanales de piso a techo en sus tres habitaciones (cada uno con una cama tamaño king), tres baños (todos con ducha de chorro) y un medio baño.

Oceanía: Owner’s Suite

La Owner’s Suite de Oceania ofrece unas vistas inigualables.Crédito: Oceania Cruises

Barco: Oceania Riviera Costo: Viajes desde US$ 15.599 por persona Tamaño: 185,8 metros cuadrados

Mantas de cachemira, artículos de tocador de Bulgari y un bar en la suite con seis botellas de tamaño normal de licores o vinos de primera calidad: en las tres Owner’s Suites de Oceania se vive la gran vida en las cubiertas de popa del barco.

Desde la primera impresión, te sorprenderán los impresionantes ventanales que van de piso a techo y que enmarcan perfectamente las vistas, independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres.

Las suites abarcan toda la manga del barco, así que prepárate para una terraza privada envolvente que ofrece increíbles vistas panorámicas y privacidad.

Diseñadas por Ralph Lauren Home Collection, las suites son majestuosas pero confortables.

Regent Seven Seas Cruises: Regent Suite

Bienvenido a la Regent Suite, que ofrece 412 metros cuadrados de lujo.Crédito: Regent Seven Seas

Barco: Seven Seas Splendor Costo: Viajes desde US$ 54.999 por persona Tamaño: 412 metros cuadrados

¿Estás listo para el mejor sueño de tu vida? La Regent Suite del Seven Seas Splendor ofrece la experiencia de sueño más lujosa jamás vista en el mar gracias a un colchón Hästens de US$ 200.000.

No solo estarás flotando sobre el agua, sino que también levitarás sobre este colchón artesanal único en su género, fabricado con capas de lino, pelo de cola de caballo y algodón.

Una vez que hayas recargado energía durante la noche, repon tus fuerzas con los tratamientos ilimitados de la suite Canyon Ranch, y luego aventúrate al puerto con tu propio auto y guía personal.

Este hombre adquirió un crucero en Craigslist y se propuso restaurarlo

Seabourn: Wintergarden Suite

Wintergarden Suite de Seabourn Venture.Crédito: Seabourn Cruise Line

Barco: Seabourn Venture Costo: Viajes desde US$ 17.999 por persona Tamaño: 97 metros cuadrados, 12 metros cuadrados de terraza exterior

La visión del icónico diseñador Adam D. Tihany para la Wintergarden Suite fue equilibrar la belleza y la relajación a bordo del primer barco de expedición de la línea.

La nueva suite, que se estrenará a mediados de abril de 2022, será un camarote de lujo con toques de distinción, como un televisor que desaparece con solo pulsar un botón para permitir unas vistas ininterrumpidas desde la cama.

Entre las comodidades favoritas de la suite de dos pisos se incluye un armario con calefacción para mantener la parka calentita antes de la expedición al Ártico y una mirilla Swarovski ATX Interior, óptima para la mejor visión de toda la fauna y flora de este barco.

Cunard: Balmoral Suite

La suite cuenta con una amplia escalera, perfecta para las grandes entradas.Crédito: Cunard Line

Barco: Queen Mary 2 Costo: Viajes desde US$ 25.000 por persona Tamaño: 209 metros cuadrados

Los grandes departamentos dúplex de dos pisos del Queen Mary 2 son la forma más lujosa y bien equipada de cruzar el Atlántico.

La vida de lujo en las suites se hace sin esfuerzo gracias al impecable y clásico servicio de mayordomo británico. ¡Su propio Jeeves!

Se atienden todos los caprichos de tu estancia, desde desempacar las maletas mientras disfrutas de un vino espumoso y chocolate en tu terraza, hasta un menú de almohadas que te hará descansar con tranquilidad.

Aunque exagerada, la amplia escalera de la Balmoral Suite es perfecta para una gran entrada a su propio cóctel privado, brindando por la vida de lujo en medio del océano.

