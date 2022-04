Algunos viajeros, que han visto que se contagian menos de resfriados, seguirán usando mascarillas durante los vuelos

CNNEE

(CNN) — Jessie Festa estaba sentada en un vuelo de Alaska Airlines en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma esperando para despegar hacia Pasco, Washington, cuando una azafata anunció que ya no era necesario usar mascarillas durante el vuelo.

“La reacción a mi alrededor fue de júbilo”, escribió por correo electrónico Festa, una bloguera de viajes que vive en la ciudad de Nueva York. “Todos comenzaron a vitorear y a quitarse las mascarillas”.

La batalla legal sobre el mandato de uso de mascarillas es crucial para la capacidad de los CDC de hacer frente a futuros brotes

Festa, de 35 años, dijo que inicialmente también se quitó su mascarilla, “ya que la sensación emocionante era casi contagiosa”. Luego se la volvió a poner.

La noticia corrió como un reguero de pólvora entre los viajeros este lunes después de que un juez federal en Florida anuló el mandato federal de usar mascarillas en los aeropuertos, en vuelos nacionales y en otras formas de transporte público. El Departamento de Justicia de EE. UU. apeló el fallo este miércoles siguiendo una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por su siglas en inglés).

Antes de que el uso de mascarillas se generalizara en los aviones y en otros lugares durante la pandemia, dijo Festa, siempre se enfermaba después de volar, ya sea con una infección de los senos nasales o se le inflamaban los ganglios linfáticos. Desde que comenzó a volar con una mascarilla sobre la nariz y la boca, Festa notó que no se ha enfermado ni una sola vez.

“La capacidad de disfrutar mis viajes sin sentirme mal supera con creces la leve incomodidad de tener un paño en la cara”, dijo Festa. Ella dice que planea continuar usando mascarillla en vuelos futuros.

¿Qué significa el adiós a las mascarillas para niños y jóvenes? 4:23

Más razones para seguir usando mascarillas

Los viajeros que piensan de la misma manera a raíz del levantamiento de la orden de usar mascarillas están en lo cierto, dijo el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Las mascarillas, cuando se usan de manera adecuada y constante, reducen el riesgo de transmitir y contraer el virus que causa el covid-19, así como otros virus respiratorios, incluidos los resfriados comunes y la influenza, dijo.

“Las mascarillas pueden impedir la propagación de los virus de mí hacia ustedes y también pueden protegerme de ustedes”, dijo Schaffner. Eso incluye los virus que causan el resfriado común.

¿Sirve de algo usar una mascarilla al viajar si eres el único que la lleva?

Si bien las historias de personas que toman un vuelo y se resfrían inmediatamente después son en su mayoría anécdotas, Schaffner dijo que no le sorprende que las personas se resfríen dos días después de sentarse junto a alguien que tosía y estornudaba en un avión.

Usar mascarilla “reducirá la cantidad de resfriados, así como los virus de la influenza y el covid que podemos contraer cuando estamos adentro en espacios expuestos, muy cerca de otras personas”, dijo.

Para la viajera frecuente Benét J. Wilson, de 58 años, que trabaja para el sitio web de viajes The Points Guy, una reducción notable de sus alergias, además de menos resfriados, es la razón por la que seguirá usando mascarilla en los aviones, entre otras áreas públicas, en el futuro previsible.

¿Es seguro que los pasajeros dejen de usar mascarillas? Así responde el Dr. Gupta

“Soy alérgica al polvo y al polen. Mis alergias se ponían especialmente graves en las aerolíneas con asientos de tela”, dijo. “Creo firmemente que mi máscara N95 me mantuvo a salvo de los irritantes en los aviones que provocarían un brote de alergias”.

El Dr. Robert Murphy, profesor de enfermedades infecciosas y director ejecutivo del Instituto Robert J. Havey, MD para la Salud Global de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, dijo que “las mascarillas filtran muchos patógenos y alérgenos”.

Además de ayudar a proteger contra el covid-19, la influenza y los patógenos respiratorios, las mascarillas también pueden ayudar a prevenir la propagación de patógenos virales como el rinovirus, el adenovirus y el virus respiratorio sincitial, dijo Murphy.

¿Deberíamos seguir usando mascarillas en otras situaciones?

Jessica Kubis es sobreviviente de cáncer de St. Paul, Minnesota, y tiene un sistema inmunológico comprometido. Ella dijo que solía enfermarse cada vez que volaba. “Pero desde que uso una mascarilla en el aeropuerto y en el avión, no me he enfermado”, dijo Kubis. “Ha sido glorioso.

Kubis, de 43 años, dijo que también atribuye su mejor salud general a que ya no trabaja en un entorno de oficina donde la gente viene a trabajar enferma y transmite enfermedades en la oficina.

Kubis continúa usando mascarillas en los aviones, y en el gimnasio, dentro de las tiendas, salas de conciertos y en restaurantes fuera de su mesa, para protegerse a sí misma y a los demás.

Las personas inmunocomprometidas, aquellas con condiciones médicas subyacentes y quienes que viven con alguien que es vulnerable “deberían optar por usar una mascarillas si quieren seguir evitando el coronavirus”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

Los aviones tienen un riesgo relativamente bajo en lo que respecta a la transmisión de covid-19 debido al alto grado de flujo de aire y ventilación de alta calidad a bordo, excepto durante el embarque y desembarque, cuando no hay buena ventilación. Pero a Wen le preocupan más los autobuses y el metro que pueden no tener una ventilación tan buena “y donde ya no se requiere usar mascarillas”.

Algunos auxiliares de vuelo se sienten aliviados

Los asistentes de vuelo con sede en Filadelfia Rich Henderson y Andrew Kothlow del blog Two Guys on a Plane sintieron una “gran sensación de alivio” con el levantamiento de la orden de usar mascarillas que se dio esta semana.

“Algunas de las peores interacciones que hemos tenido con los pasajeros han sido por hacer cumplir la política de usar mascarillas”, dijo Henderson a CNN. “No importa lo amable que seas con los pasajeros sobre la política de usar mascarillas a bordo, ya que hay algunas personas que suben a bordo para pelear”.

Sus roles, dijo Kothlow, pasaron de ser “sobre la seguridad de la aviación y los viajes a ser el rostro de la orden de usar mascarillas”.

“Ahora que usarlas es una elección personal, se ha eliminado esa tensión adicional en el aire”, dijo. Henderson y Kothlow dijeron que seguirán usando mascarillas durante el vuelo: Henderson usará una mascarilla quirúrgica y Kothlow una KN95. (Las máscaras N95 y KN95 ofrecen mayor protección que las de tela o quirúrgicas, según los CDC).

“Antes de Covid, generalmente me resfriaba unas dos veces al año”, dijo Henderson. “Usar una máscara me ha impedido enfermarme, así que estoy más que feliz de seguir usando una, especialmente en los aviones”.

Avanzando hacia la nueva normalidad

Sean Harris, de 39 años, profesional de comunicaciones y eventos en San Francisco, dijo que si bien no lo sorprendió el final del mandato de usar mascarillas, deseaba que se hubiera manejado de manera diferente.

“Esto debería haber sido comunicado al público con anticipación, con una oportunidad para aquellos que están inmunocomprometidos, con niños no vacunados, etc. para volver a reservar o cancelar sin ninguna sanción”, escribió a CNN. “No debería haberse hecho a través de un anuncio de megafonía en pleno vuelo”.

Harris ha tenido menos resfriados desde que usa cubrebocas, pero su decisión de seguir usando un mascarillas en lugares concurridos y en un próximo vuelo a la Alemania natal de su esposo es para protegerse a sí mismo y a los demás.

“Dado que estaremos interactuando con familiares, amigos y el público en general que tienen condiciones preexistentes y otros factores de riesgo que los hacen más susceptibles al covid-19, elegimos usar mascarillas en nuestro próximo viaje”, dijo.

No resfriarse y no contagiarse con otras enfermedades tiene sus beneficios.

“Creo que muchas personas quieren seguir usando mascarillas para reducir la probabilidad de contraer diferentes enfermedades”, dijo Wen. “Ponerse mascarillas debería ser algo que se permita, aliente y recomiende, especialmente para las personas vulnerables, pero para cualquiera que quiera seguir haciéndolo”.

Schaffner predijo que algunas personas podrían volver a usar cubrebocas en futuros inviernos y temporadas de gripe ahora que tienen una asociación positiva con sus efectos.

“Las mascarillas no protegen perfectamente. Pero la gente ha descubierto que les han ofrecido un nivel de protección y que, después de todo, no son tan tontas”, dijo. “Son baratas, fáciles de usar correctamente y brindan un nivel de protección”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.