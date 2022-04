¿Cuáles son los estados de EE.UU en los que se pagan más y menos impuestos?

Verónica Ojeda

(CNN Español) — La temporada de impuestos de 2021 en Estados Unidos finalizó este lunes 18 de abril para la mayoría de los ciudadanos. Ese era el plazo para presentar la declaración y pagar tus obligaciones tributarias.

El monto que debes pagar cada año está determinado por tus ingresos y tu estado civil, pero también por el estado en el que vives.

Si piensas mudarte o irte a vivir a otro estado, puede ser determinante para tomar una decisión conocer cuántos impuestos se pagan en ese lugar.

“Los impuestos son un factor muy importante que determinan dónde decidimos vivir, porque a mí no me gusta pagar muchos impuestos si no tengo servicios acordes. Hay estudios académicos que demuestran que los cambios en los impuestos determinan el lugar en el que los individuos vivimos”, explica a CNN el economista Paul Carrillo, de la Universidad George Washington.

¿En qué estado de EE.UU. se pagan más (y menos) impuestos?

Para conocer en qué estados se pagan más o menos impuestos hay que saber cuál es la tasa impositiva del estado. En función de esa tasa y de tus ingresos, tendrás que pagar un porcentaje u otro.

De acuerdo con el último informe de Tax Foundation, un grupo de expertos en política tributaria, los 10 estados con las tasas de impuestos más altas son:

1. Nueva York (15,9 %)

2. Connecticut (15,4 %)

3. Hawai (14,1 %)

4. Vermont (13,6 %)

5. California (13,5 %);

6. Nueva Jersey (13,2 %)

7. Illinois (12,9 %)

8. Virginia (12,5 %)

9. Delaware (12,4 %)

10. Maine (12,4 %)

Nueva York, que encabeza la lista con la tasa de impuestos más alta, fue el estado con mayor pérdida de población en 2021, mientras que los mayores aumentos de migración nacional se produjeron en Florida, Texas y Arizona, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

“El descenso de la población de Nueva York en el último año se atribuye a la migración interna negativa”, dice el informe con los últimos datos del censo.

“Cayó por debajo de los 20 millones de habitantes en el último año, pasando de 20.154.933 a 19.835.913”, agrega.

Por otro lado, los estados con las tasas de impuestos más bajas son:

1. Alaska (4,6 %)

2. Wyoming (7,5 %)

3. Tennessee (7,6 %)

4. Dakota del Sur (8,4 %)

5. Michigan (8,6 %)

6. Texas (8,6 %)

7. Dakota del Norte (8,8 %)

8. Georgia (8,9 %)

9. Carolina del Sur (8,9 %)

10. Oklahoma (9,0 %)

Los porcentajes equivalen al producto neto que el estado destinó a impuestos estatales y locales.

El informe de Tax Foundation mide la carga impuesta a los residentes de cada estado según todos los impuestos estatales y locales. Entre ellos está el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las ventas (Sales Tax) o la propiedad (Property Tax).

Según el IRS, 43 estados y muchos municipios locales exigen que sus residentes paguen un impuesto sobre sus ingresos personales (o ingreso sobre la renta). Este impuesto depende del monto de los ingresos y de la tasa impositiva del estado o localidad donde resida.

Los nueve estados que no aplican este impuesto de la renta a sus residentes son Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming.

Sin embargo, los estados con menos impuestos sobre los ingresos pueden equilibrar la balanza con impuestos sobre las ventas (de bienes y servicios) o la propiedad (de bienes inmuebles), entre otros.

¿Cuánto paga una persona de impuestos en cada estado?

Según los datos de Tax Foundation sobre la carga tributaria per cápita, esto es lo que paga una persona de impuestos según el estado:

– Alabama: US$ 4.585

– Alaska: US$ 2.943

– Arizona: US$ 5.156

– Arkansas: US$ 5,031

– California: US$ 10.167

– Colorado: US$ 6.699

– Connecticut: US$ 12.151

– Delaware: US$ 7.170

– District of Columbia: US$ 11.654

– Florida: US$ 5.406

– Georgia: US$ 4.862

– Hawaii: US$ 8.410

– Idaho: US$ 5.402

– Illinois: US$ 8.390

– Indiana: US$ 5.030

– Iowa: US$ 6.086

– Kansas: US$ 6.353

– Kentucky: US$ 4.669

– Louisiana: US$ 4.762

– Maine: US$ 6.906

– Maryland: US$ 7.680

– Massachusetts: US$ 9.405

– Michigan: US$ 4.720

– Minnesota: US$ 7.763

– Mississippi: US$ 4.220

– Missouri: US$ 4.953

– Montana: US$ 5.795

– Nebraska: US$ 6.720

– Nevada: US$ 5.554

– New Hampshire: US$ 6.593

– New Jersey: US$ 9.648

– New Mexico: US$ 4.835

– New York: US$ 12.083

– North Carolina: US$ 5.299

– North Dakota: US$ 5.403

– Ohio: US$ 5.530

– Oklahoma: US$ 4.527

– Oregon: US$ 6.572

– Pennsylvania: US$ 6.723

– Rhode Island: US$ 6.948

– South Carolina: US$ 4.596

– South Dakota: US$ 5.196

– Tennessee: US$ 4.036

– Texas: US$ 4.994

– Utah: US$ 6.750

– Vermont: US$ 7.958

– Virginia: US$ 7.979

– Washington: US$ 7.803

– West Virginia: US$ 4.479

– Wisconsin: US$ 6.231

– Wyoming: US$ 4.691

