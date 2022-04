Dietistas usan TikTok para instarte a que dejes de hacer dietas

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Muchos dietistas hacen una súplica que quizás siempre quisiste pero nunca pensaste que escucharías: deja de hacer dieta.

Ahora, puedes encontrar algunos de ellos en plataformas de redes sociales como TikTok, utilizando los bailes más recientes, tendencias e información respaldada por la ciencia para llegar a las generaciones más jóvenes. Estas dietistas antidietas quieren alejar a las personas de lo que ellos llaman “cultura de la dieta”, que, según dicen, prioriza los tamaños más pequeños sobre la salud y la restricción drástica sobre los cambios en el estilo de vida.

“Las personas “fitness” son las que satanizan la comida”, dijo Sarah Williams, dietista registrada y creadora de TikTok que se hace llamar Nutritionalsarah en la aplicación. En lugar de sesiones de fotos glamorosas y descripciones de dietas increíblemente bajas en calorías, dijo que quería brindar contenido que mostrara una versión accesible y acogedora de la salud.

Donde alguna vez los profesionales hicieron hincapié en aprovechar al máximo los alimentos “buenos” y eliminar los “malos”, esta generación de dietistas está predicando el aprovechamiento máximo de los cambios equilibrados y sostenibles y el fin de la vergüenza basada en los alimentos por una vida saludable en múltiples formas, dijeron.

Los expertos afirman que es posible eliminar la “cultura de las dietas”. Así es como puedes empezar

“Si experimentamos culpa y vergüenza con la comida, podríamos tener el plan de comidas más rico en nutrientes del mundo, y no será beneficioso debido a esa culpa y vergüenza… y los efectos psicológicos de hacer dieta y restringir”, dijo Sam Previte, dietista registrada y fundadora de Find Food Freedom.

El mensaje se difunde más ampliamente a través de las redes sociales ahora, pero tiene una historia más larga. Durante más de 20 años, algunos dietistas han fomentado la alimentación intuitiva, que rompe las “reglas” de alimentación y se centra en escuchar las señales de su cuerpo.

Ser más amable contigo mismo y disfrutar de la comida que comes no solo es más divertido, sino que también funciona mejor que el enfoque tradicional de la nutrición, dijeron los dietistas.

“Es por eso que la industria de la dieta es tan exitosa. Es una industria multimillonaria porque muchas personas lo hacen, fallan y luego vuelven a hacer esa dieta”, dijo Steph Grasso, dietista y creadora de TikTok. “Soy una dietista anti-dieta. Estoy en contra de estas dietas de moda, estas soluciones rápidas, porque a la larga, no funcionan”.

Grasso, Previte y Williams son dietistas registradas y ganan dinero a través del fondo para creadores de TikTok y las asociaciones pagadas en el sitio.

Las dietas no funcionan

La investigación está de acuerdo en que este tipo de dieta no conduce al éxito a largo plazo cuando se trata de objetivos de peso.

Según un estudio de 2017, es probable que bajar de peso drásticamente sea seguido por un aumento de peso nuevamente, y los cambios lentos y sostenidos suelen ser más exitosos.

“Mi mejor recomendación para los pacientes, según esta investigación, es tratar de mantener una alimentación bastante similar todos los días”, dijo Emily Feig, autora principal del estudio y becaria postdoctoral en el Hospital General de Massachusetts. “Crear un hábito de alimentación saludable y constante puede ayudar a los pacientes a reducir la variabilidad del peso y a perder peso de manera más constante, incluso si es a un ritmo lento”.

Esta técnica te puede ayudar a perder peso de forma saludable

Hacer dieta también puede alterar tu mente y tu cuerpo.

A medida que pierdes peso drásticamente, tu metabolismo cambia para requerir incluso menos calorías para seguir perdiendo peso. Y los cambios neurológicos pueden hacer que te restrinjas de los “alimentos indulgentes”, haciéndote desear más.

Cuando cedes ante la comida a la que te has estado resistiendo, a menudo vas en declive, dijo Brooke Alpert, dietista registrada y autora de “The Diet Detox: Why Your Diet Is Making You Fat and What to Do About It”.

Sentirte culpable por tus elecciones de alimentos hace que tomes decisiones más malas y, por lo tanto, se convierte en un patrón cíclico, según Alpert. “Hay un momento y un lugar para las papas fritas, la pizza y un pedazo de pastel”.

Restringir demasiado los alimentos es insostenible, dicen los dietistas.

Definición de una relación sana con la comida

Lo que funciona mejor es desarrollar una relación saludable con la comida, dijeron los expertos, y buscan ayudar a las personas a redefinir lo que eso significa.

“Hay muchas definiciones de una relación saludable con la comida. Para mí, en realidad es solo apreciar la comida que comes”, afirmó Grasso. Eso significa apreciar la función y los nutrientes que proporciona, pero también el placer y los aspectos sociales y “definitivamente no tener miedo de comer postres o salir a comer”, dijo Grasso.

Parte de apreciar la comida es eliminar la moralidad de las decisiones alimentarias, dijeron los expertos.

“No eres mejor o peor persona si comes una barra de Snickers sobre una manzana”, dijo Williams. Y perder peso no tiene por qué ser a costa de una relación sana con la comida, añadió.

“Puedes perder peso y no ser un juego de obsesión”, indicó Williams. “Todavía puedes disfrutar de los alimentos que te gustan y no tienes que cancelar planes con amigos. Todavía puedes vivir una vida plena y seguir en el camino de la pérdida de peso”.

Tenemos que dejar de elogiar la pérdida de peso. Esto es lo que podemos hacer en cambio

Agregar en lugar de restringir

Cualesquiera que sean tus objetivos de salud (sobre la nutrición o el peso), emprender la misión de eliminar los alimentos considerados “malos” no funciona de todos modos, dijeron los dietistas.

“Está bien, perdiste esos 2 o 5 kilos. ¿Cómo será tu estilo de vida cuando alcances esa meta? ¿Vas a continuar en este camino restrictivo o vas a implementar un estilo de vida más inclusivo?” preguntó Williams.

Los dietistas como Williams y Grasso abogan por agregar alimentos en lugar de restringirlos y por hacer cambios pequeños y graduales en lugar de cambios grandes y dramáticos.

“En realidad, pueden hacer más daño que bien”, comentó Grasso. “Es posible que pierdas mucho peso, pero eventualmente ese peso volverá, y luego podrías incluso ganar más porque te restringiste mucho”.

Su contenido en TikTok no se enfoca en qué eliminar de una dieta, qué restaurantes están en la lista negra o cómo reducir las calorías. En cambio, predican agregar nutrientes a las comidas para luchar por el equilibrio.

Eso puede parecer comer pizza para el desayuno y luego asegurarse de agregar muchas verduras a la pasta para el almuerzo. Puede significar comer el trozo de chocolate que ha estado mirando, disfrutarlo y continuar con su día. O puede significar ordenar Taco Bell de una manera que le proporcione un buen equilibrio de carbohidratos, proteínas, grasas saludables y vegetales.

“A muchas personas, cuando están a dieta o simplemente tratando de tener un estilo de vida más saludable, les gusta restringirse la comida”, dijo Grasso. “Me gustaría cambiar esa mentalidad de lo que puedes agregar a tu vida”.

“En lugar de lo que puedo quitar, ¿qué puedo agregar a mi plato que nutrirá mi cuerpo lo mejor que pueda?” agregó Williams.

