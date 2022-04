La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard centra de nuevo las miradas en sus carreras

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los actores Johnny Depp y Amber Heard, más conocidos, quizás, por sus interpretaciones de espadachín y guerrera del mar, respectivamente, se encuentran actualmente protagonizando un polémico juicio por difamación en Virginia.

Depp demandó a Heard, su exesposa, por US$ 50 millones ya que alega que ella lo difamó con un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post en 2018 en el que escribió sobre su experiencia con la violencia doméstica.

Depp no fue nombrado en el artículo de Heard, pero dijo que perdió oportunidades laborales a raíz de su publicación.

En el testimonio de esta semana, el abogado de Depp le preguntó sobre algunas de las franquicias cinematográficas que ha protagonizado más allá de su trabajo como el capitán Jack Sparrow en las películas de “Pirates of the Caribbean”.

“Vale, um, ¿’Alice in Wonderland’? Soy tan patético cuando se trata de saber qué películas he hecho. Lo siento”, dijo Depp en el estrado el lunes. “No las veo. Me siento mejor no viéndolas. No puedo… ¿cuál era la pregunta?”

Así que, aquí está un recordatorio para Depp de algunos de sus papeles más memorables, junto con un destacado de algunos de Heard.

“A Nightmare on Elm Street”

No fue un papel destacado, pero un Depp de 21 años interpretó a Glen en la película de terror de 1984 que se convirtió en un clásico. Su personaje, por supuesto, fue asesinado en la película.

“21 Jump Street”

Depp tuvo más éxito en la pequeña pantalla.

Johnny Depp (segundo desde la izquierda) en “21 Jump Street”.

Depp interpretó a Thomas “Tom” Hanson en la serie sobre un grupo de policías cuyo aspecto juvenil les permite trabajar encubiertos como adolescentes. Se emitió en Fox de 1987 a 1991.

“Hidden Palms”

Heard también llamó la atención en Hollywood interpretando a una adolescente.

Taylor Handley y Amber Heard en “Hidden Palms”.

Heard protagonizó el papel de Greta Matthews en el drama adolescente de la cadena CW ambientado en Palm Springs, California, que se emitió en 2007.

“The Playboy Club”

Otra serie de corta duración protagonizada por Heard fue el drama de la NBC de 2011 “The Playboy Club”.

Amber Heard en una escena de “The Playboy Club”.

Ambientada en los años 60, la serie se centraba en un grupo de “Conejitas” que trabajaban en el Playboy Club de Hugh Hefner en Chicago.

Heard interpretaba a la ingenua Maureen, que estaba adaptándose a vivir y trabajar en la gran ciudad.

“The Rum Diary”

Ese mismo año se estrenó en los cines “The Rum Diary”.

Amber Heard y Johnny Depp en “The Rum Diary”.

Depp y Heard se conocieron en el rodaje de la película basada en la novela homónima de Hunter S. Thompson en 2009.

De “The Rum Diary”; a la corte: una cronología de la relación de Johnny Depp y Amber Heard

“Edward Scissorhands”

Cuando Heard y Depp cruzaron sus caminos, él ya era una auténtica estrella de cine.

Kathy Baker y Johnny Depp en “Edward Scissorhands”.

Su papel de humanoide con tijeras en lugar de manos fue un éxito en 1991 (la película se estrenó en diciembre de 1990) y le valió a Depp el reconocimiento, incluida una nominación a los Golden Globe al mejor actor de musical o comedia.

“Alice in Wonderland”

Depp se reunió con el director de “Edward Scissorhands”, Tim Burton, para la película de 2010 “Alice in Wonderland”.

Johnny Depp en “Alice in Wonderland”.

Interpretó a Tarrant Hightopp, el “Sombrerero Loco”.

“Aquaman”

Heard interpretó el interés amoroso del personaje de Arthur Curry / Aquaman de Jason Momoa en la película de superhéroes de DC de 2018.

Amber Heard como la princesa Mera y Jason Momoa como Aquaman.

Heard interpretó a Mera, una princesa guerrera y regresará en la secuela de la película, “Aquaman and the Lost Kingdom”, que se estrenará en 2023.

