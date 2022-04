Un boleto gana US$ 473,1 millones en el premio mayor de la Powerball

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El segundo premio mayor de la Powerball del año está fuera del tablero, con un solo boleto ganador para reclamarlo.

Un boleto vendido en Arizona ganó el premio mayor de US$ 473,1 millones en el sorteo de este miércoles por la noche, dijeron los funcionarios del juego de lotería multiestatal.

El poseedor puede elegir entre una renta vitalicia de US$ 473,1 millones repartida en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años o un pago único de US$ 283,3 millones (ambos sin contar los impuestos).

Los números ganadores fueron el 11, 36, 61, 62 y 68, con el número 4 de la Powerball.

Los premios más pequeños de este miércoles incluían US$ 1 millón para un boleto vendido en Indiana. Ese boleto acertó los números sorteados de las cinco bolas blancas, pero no la Powerball roja.

Este es el tercer premio mayor de Powerball de 2022. El mayor del año —de US$ 632,6 millones repartido entre dos boletos en California y Wisconsin a principios de enero— fue también el séptimo mayor premio de la historia de Powerball. El otro premio del año fue de US$ 185,3 millones que cayó el 14 de febrero.

El premio gordo de este miércoles no entra en el top 10 del juego de todos los tiempos, que empieza en US$ 564,1 millones (febrero de 2015) y se corona con US$ 1.586 millones (enero de 2016).

