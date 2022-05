“Tenemos que dejar de andar de puntillas alrededor de la palabra aborto”: Grupo de derechos humanos dice que la clave para acceder es el diálogo abierto

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Meg Schurr tenía 22 años cuando dice que fue agredida sexualmente.​ Estudiante universitaria en Nueva York con el sueño de trabajar en salud pública, la vida de Schurr se detuvo cuando descubrió que quedó embarazada como resultado de la agresión en 2014.

“Mi embarazo no podría haber sido más inesperado o no deseado: fue el resultado de un encuentro que no quería tener y pedí que se detuviera”, dijo Schurr a CNN.

El aborto se sentía como su única opción. Pero Schurr, criada en un hogar católico conservador, estaba aterrorizada por lo que eso significaba.

“Tenía miedo de confiar solo en la información de Planned Parenthood, porque toda mi vida me habían dicho cuán parciales eran y cómo solo brindaban servicios de aborto con fines de lucro”, dijo Schurr, refiriéndose a las falsedades que se propagan contra la organización sexual y proveedora de atención de la salud reproductiva sin fines de lucro que ofrece servicios de aborto.

Pero navegar por los sitios web de los centros de embarazo en crisis, que a veces se basan en información errónea para disuadir a las mujeres de abortar, solo la asustó más. Finalmente, el médico de Schurr la derivó a una clínica de Planned Parenthood.

“Tuve la libertad de elegir sin vacilación ni barreras solo porque tuve la suerte de vivir en el área metropolitana de Nueva York”, dijo Schurr, quien ahora trabaja como asistente administrativa para el grupo de expertos sobre derechos reproductivos Guttmacher Institute.

La libertad de tomar esa decisión es algo que muchos estadounidenses no tienen; uno por el que luchan personas como Schurr.

Las legislaturas de mayoría republicana, incluidas las de Oklahoma, Idaho y Arizona, han aprobado una serie de nuevas restricciones sobre el aborto en las últimas semanas. Van desde limitar el acceso al aborto hasta convertir en delito grave realizar o intentar realizar el procedimiento. En muchos de estos casos, la legislación no contempla excepciones en casos de violación, incesto o emergencia médica.

En diciembre, la Corte Suprema escuchó argumentos orales sobre uno de sus casos más importantes en décadas, uno que se considera que tiene en juego el futuro del derecho al aborto en Estados Unidos. Se espera un fallo final en junio.

Una decisión que revoque el precedente actual de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto, y una que revierta específicamente la histórica opinión Roe v. Wade de 1973, podría conducir a la implementación de nuevas prohibiciones sobre los abortos y la confirmación de las prohibiciones existentes en los estados de todo el país.

Los defensores de dicha legislación a menudo invocan la doctrina y los valores religiosos, considerando el aborto como equivalente al asesinato. Pero los activistas por el derecho al aborto dicen que la decisión de dar a luz o no es personal y está consagrada en las libertades civiles. También dicen que el acceso al aborto puede salvar vidas.

Meg Schurr

“El aborto es un derecho humano”, dijo Schurr. “Los ataques políticos a nuestro derecho fundamental al aborto, el derecho a la autonomía corporal, el derecho a trazar nuestro propio curso en la vida, el derecho a proteger nuestra salud y bienestar, son groseramente inconstitucionales, inmorales, vergonzosos y patéticos”.

Si bien las protestas por el derecho al aborto a menudo se presentan en forma de mítines, donaciones y acción política, hay otra arma que algunos manejan: sus historias.

Activistas dicen “Grita tu aborto”

En 2015, después de que los republicanos en el Congreso intentaran desfinanciar a Planned Parenthood, Amelia Bonow recurrió a Facebook con su propia historia de aborto. Inspirada para decir la verdad, compartió su experiencia sin “tristeza, vergüenza o arrepentimiento”.

Su publicación en Facebook fue compartida por la activista feminista y de justicia social Lindy West, quien agregó el hashtag #ShoutYourAbortion (Grita tu aborto, en español). En cuestión de días, el hashtag se volvió viral y miles de mujeres en todo el país agregaron sus propias historias.

El objetivo de la campaña en las redes sociales, dijo Bonow a CNN, era “crear formas para que las personas compartan sus historias de aborto y normalizar el aborto en la cultura en general”.

Ahora, Shout Your Abortion (SYA), una organización de derechos de aborto sin fines de lucro cofundada por Bonow y West, comparte miles de historias de personas de todas las edades, razas e identidades de género.

“Estamos aquí. Estamos teniendo abortos y estamos hablando de ellos, al volumen que elijamos”, dice el sitio web Shout Your Abortion. “Es hora de que recuperemos nuestras propias historias”.

A pesar de la controversia que rodea al aborto, es una intervención de salud común en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Seis de cada 10 de todos los embarazos inesperados terminan en aborto, informó la OMS en 2021.

Aproximadamente una de cada cuatro mujeres estadounidenses tendrá un aborto a la edad de 45 años, según el Instituto Guttmacher.

Pero debido a que el aborto se considera tabú, la mayoría de las personas no comparten sus experiencias, dice SYA, lo que genera sentimientos de vergüenza, culpa y aislamiento. Evitar el tema también crea un ambiente plagado de desinformación y, en última instancia, legislación perjudicial.

Es por eso que SYA cree que compartir historias, así como apoyar y financiar clínicas, es clave para proteger el derecho al aborto.

“Creemos que hacer todas estas cosas abiertamente, en la medida en que una persona se sienta cómoda al hacerlo, es la forma en que construiremos una base de apoyo amplia e intransigente para el acceso al aborto”, dijo Bonow. “Necesitamos comenzar a pensar en el acceso al aborto como una responsabilidad de la comunidad”.

Para algunos, la discusión puede parecer demasiado pública, demasiado abierta. Pero las mujeres como Arielle Cohen no están de acuerdo.

En 2012, Cohen era un estudiante universitaria en SUNY Purchase, una líder del campus que sueña con convertirse en escritora.

Cuando quedó embarazada a mitad del semestre, cuando solo le quedaban US$ 1.000 para que le duraran hasta el final, el aborto se sintió como su única opción.

“No sería la persona que soy hoy si no hubiera podido juntar el dinero para esas dos pastillas”, dijo Cohen a CNN.

Arielle Cohen

Compartir su experiencia no fue fácil, dice Cohen, señalando que los abortos son difíciles de conseguir, difíciles de pagar y difíciles de hablar.

“El estigma y el aislamiento que enfrenté me deprimieron mucho”, afirmó. “Me avergonzaba estar deprimida y me avergonzaba no saber cómo hablar de eso”.

“Todavía estoy profundamente preocupada por el abrumador estigma que enfrenté, que tantas en mi lugar todavía enfrentan”, dijo Cohen.

Unirse al movimiento #ShoutYourAbortion le ha permitido a Cohen ver de primera mano el impacto que ha tenido compartir su historia en otras.

“Hoy estoy muy orgullosa de decir que tuve un aborto”, asegura Cohen. “Me enorgullece saber que cuando hablé públicamente por primera vez, se creó un efecto dominó en el que otras personas me contaron sus historias por primera vez. Me siento honrada de compartir esas historias con otras”.

Un largo camino por delante

Heather Young recuerda tener 17 años y enfrentarse a la multitud frente a una clínica en Middletown, Ohio, donde se sometió a un aborto quirúrgico.

“El procedimiento no estuvo mal, la clínica estaba tranquila y muy limpia”, dijo a CNN Young, que ahora tiene 23 años. “Nunca olvidaré a los manifestantes afuera despotricando sobre Jesús… todas las miradas que recibí cuando entré”.

Ella recuerda estar acostada en la mesa mientras una enfermera tomaba su mano, hablando con Young sobre cada paso del procedimiento y sin soltarla ni una sola vez.

“Aunque fue un período difícil en mi vida, nunca olvidaré a las personas increíbles que me ayudaron a acceder a la atención que necesitaba y merecía”, dijo.

Young también siente que los hombres y mujeres que gritaban fuera de la clínica no sabían lo suficiente sobre su situación para emitir un juicio.

Como estudiante de secundaria, Young dice que ya estaba luchando con problemas de salud mental y financieros cuando quedó embarazada.

“El chico que me dejó embarazada inmediatamente cambió de aparentemente cariñoso y dulce a malo”, afirmó.

“Absolutamente no quería traer un niño al mundo con lo joven que era y definitivamente no con la persona con la que me acosté”, dijo.

Young dice que está agradecida por la amabilidad del personal de la clínica, así como por todas las mujeres que la inspiraron a compartir su historia de aborto. Solo así, dice, el tema será más fácil de abordar.

“Tenemos que dejar de andar de puntillas con la palabra aborto”, señaló Young. “La gente necesita saber que las personas abortan por muchas razones, no solo por situaciones de vida o muerte. Tenía 17 años y estaba asustada. Probablemente no estaría aquí hoy si no fuera por mi madre y los médicos que me ayudaron”.

La campaña que Bonow y West iniciaron ha tenido grandes avances desde 2015.

Además de compartir miles de historias de aborto, el grupo ahora se enfoca en crear conciencia sobre las píldoras abortivas para ayudar a expandir el acceso al aborto, especialmente para pacientes que viven en estados donde ha sido restringido.

El grupo tiene un largo camino por recorrer, con una legislación reciente que incluye una medida en Oklahoma que impondría una prohibición casi total del aborto. Pero SYA dice que su trabajo es más importante que nunca y que la lucha por la justicia continuará, una historia a la vez.

“No me avergüenzo de que me haya llevado años decirlo”, dijo Cohen. “No me avergüenzo de que haya sido difícil. No me avergüenzo de que todavía piense en todos los aspectos. No me avergüenzo de que haya sido doloroso. Y no me voy a callar”.

