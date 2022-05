El manager de Johnny Depp testifica que el artículo de opinión de Amber Heard fue “catastrófico” para la carrera del actor

CNNEE

(CNN) — Jack Whigham, quien comenzó a representar a Johnny Depp como manager para acuerdos cinematográficos, testificó que el actor comenzó a perder el trabajo después del artículo de opinión de Amber Heard de 2018.

Depp está demandando a Heard, su exesposa, por US$ 50 millones por un artículo de opinión de 2018 que ella escribió para The Washington Post en el que se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, el actor afirma que le costó lucrativos papeles de actor.

Drew Barrymore se disculpa públicamente por comentarios que hizo sobre Johnny Depp y Amber Heard

Tanto Heard como Depp, que se conocieron en 2009 y estuvieron casados entre 2015 y 2016, acusan al otro de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

Wigham testificó de forma remota este lunes y compartió detalles de las ganancias del actor por las películas que filmó en 2017 y 2018. Whigham testificó que Depp ganó US$ 10 millones por la película de 2017 “Murder on the Orient Express”, US$ 8 millones por la película de 2018 “City of Lies”. y US$ 13,5 millones de dólares por la película de 2018 “Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald”.

El artículo de opinión de Heard se publicó en el Washington Post el 18 de diciembre de 2018 y es el corazón del caso de difamación de Depp contra la actriz. Whigham testificó que Depp había cerrado un trato por US$22,5 millones por “Piratas del Caribe 6” de Disney, pero que después de que se publicó el artículo de Heard, Depp hizo “cero” películas de estudio.

Continúa la batalla legal de Johnny Depp y Amber Heard 0:51

“Con respecto a Johnny, (el artículo de opinión) fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o de alguien que observaba, era de alguien que decía: ‘Esto me pasó a mí'”, dijo Whigham.

“Minamata”, una película que estaba programada para comenzar a filmarse en enero de 2019, solo unas semanas después de que saliera la pieza, se convirtió en un caos, testificó Whigham.

“Recuerdo que fue muy, muy difícil mantener en marcha el proyecto de “Minamata”. La financiación se volvió inestable, el presupuesto tuvo que reducirse, los honorarios de Johnny se redujeron para poder salvar la película”, testificó Whigham.

Luego, dijo Whigham, se enteró de que Disney había decidido ir en una dirección diferente y ya no usaría a Depp en “Piratas del Caribe 6”.

Elaine Bredehoft, abogada de Heard, cuestionó duramente a Whigham sobre el acuerdo de “Piratas 6”, preguntando “por qué no existe nada, ningún papel, nada que sugiera que el Sr. Depp alguna vez tuvo un trato con Disney”.

Amber Heard habla sobre su difícil relación con Johnny Depp y dice que sintió miedo del actor

Más tarde, Whigham explicó que para estrellas de la talla de Depp, para películas que son secuelas, los acuerdos en cierta etapa suelen ser verbales.

“Se basa en el mismo contrato que ha existido. A veces no recibimos el papeleo o no vemos el papeleo hasta que ya se está rodando la película”, testificó Whigham.

Whigham admitió que un ejecutivo de Disney no se había comprometido a que Depp estuviera en la sexta entrega de la franquicia cinematográfica. Además, el manager dijo que Depp no ​​ha hecho una película desde julio de 2020.

Exagente de Depp ya había hablado del tema de “Piratas del Caribe”

En una declaración grabada para el tribunal, el exagente de Depp Christian Carino testificó que cree que las acusaciones de violencia doméstica hechas por Heard contra Depp le costaron al actor futuras películas de “Piratas del Caribe”.

“Mi opinión es que las acusaciones de Amber habrían tenido el impacto más dramático en su reputación fuera de la pantalla. No estoy hablando de ninguna acusación específica”, dijo Carino.

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard centra de nuevo las miradas en sus carreras

Carino comenzó a representar a Depp en octubre de 2016, y en un momento dado representó a Depp y a Heard al mismo tiempo.

Un abogado de Heard presionó a Carino sobre otros problemas que Depp pudo haber tenido mientras trabajaba en anteriores películas de Piratas.

“Soy consciente de que no es puntual, pero ha sido impuntual en todo en su vida”, dijo Carino. “Creo que es problemático para todo el mundo, pero todo el mundo ha aprendido a producir una película para lidiar con ello”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.