Diesel a precios elevados y escasez de suministros: así podría ser el próximo golpe para la economía de EE.UU.

Nueva York (CNN Business) — Los precios del diésel se están disparando a niveles récord, y los bajos niveles de disponibilidad de combustible en partes de Estados Unidos están generando temores de que lo peor está por venir.

Incluso si nunca has comprado un galón de diésel en tu vida, como es el caso de la mayoría de los conductores de EE.UU., los altos precios del diésel pueden afectar tu billetera y la economía de EE.UU. de múltiples maneras.

“La primera forma en que los altos precios del diésel impactan en la economía es que encarece los precios de los envíos”, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS, que recopila datos de precios de gas para AAA. “La segunda forma son las posibles interrupciones en la cadena de suministro. Nada de eso es bueno”.

El economista líder en energía Phil Verleger teme que la escasez de suministro pueda elevar el precio promedio del diésel en EE.UU. a US$ 10 por galón para fines del verano en ese país, por encima de su precio promedio récord actual de US$ 5,56, según AAA. Los precios del diésel tan altos podrían frenar la economía estadounidense, dijo.

“Antes de la invasión de Ucrania, nunca habíamos visto algo así”, dijo Verleger. “El mercado está totalmente distorsionado. Y es probable que, como resultado, veamos una actividad económica mucho más lenta”.

Prácticamente todo lo que tú compras se envía en algún momento en un camión que funciona con diésel. Las empresas de camiones cobran a sus clientes un recargo por combustible cuando suben los precios, lo que aumenta el costo de lo que entregan. Cadenas de suministro enteras pueden paralizarse si los camiones no tienen el combustible que necesitan para funcionar.

También es fundamental para su uso en la agricultura. Los precios más altos del diésel podrían obligar a los agricultores a reducir las plantaciones o la fertilización, lo que limitaría los suministros de alimentos que ya son escasos y aumentaría los precios de los alimentos más allá del costo adicional del transporte.

“Muchos camioneros simplemente no podrán operar”, dijo Verleger. “Si eres agricultor, es posible que tengas que dejar algunos acres en barbecho o no fertilizarás tanto. Los macroeconomistas no entienden esto. Esto nos impactará a todos”.

El promedio nacional actual de un galón de diésel aumentó más del 10 % en el último mes y es un 77 % más alto que hace un año. Los precios en el noreste están muy por encima de los US$ 6 por galón, y en media docena de estados de Nueva Inglaterra, así como en Nueva York, los precios se han más que duplicado durante el último año.

En comparación, el precio promedio nacional de la gasolina regular, también en un nivel récord, es de US$ 4,42 por galón, un poco menos del 50% en el mismo período.

¿Por qué los suministros de diesel están bajos y los precios están por las nubes?

Las razones de la escasez son variadas, pero las sanciones y la reducción del suministro de petróleo ruso debido a su invasión de Ucrania han jugado un papel importante.

Aunque antes de la guerra llegaba muy poco petróleo crudo o diésel ruso al mercado estadounidense, Europa depende de ello. Aproximadamente la mitad de los automóviles en Europa funcionan con diésel, además de camiones y trenes de carga. (Menos del 5% de los automóviles de pasajeros de EE. UU. funcionan con diésel).

El precio promedio del diésel se ha disparado a entre US$7,27 y US$8,95 por galón en los países de Europa Occidental, y no es mucho más barato en la mayor parte de Europa del Este.

Esos altos precios han provocado un gran aumento en las exportaciones de diesel a Europa desde las refinerías de EE.UU. y Canadá que normalmente estarían abasteciendo a las paradas de camiones y empresas de camiones de EE.UU. Las exportaciones de diesel de EE.UU. a Europa desde principios de abril aumentaron un 36% en comparación con el mismo período hace un año, según la Administración de Información de Energía de EE. UU.

Las refinerías de petróleo están produciendo la mayor cantidad posible de diesel y combustible para aviones igualmente caro con el petróleo que tienen, lo que está elevando el precio de la gasolina. Pero hoy hay menos capacidad de refinación en EE.UU. y Canadá que antes de la pandemia, ya que algunas refinerías cerraron permanentemente y otras se están convirtiendo para refinar combustibles renovables en lugar de petróleo crudo.

Los precios de futuros del diesel están más de US$ 1 por galón por debajo del precio actual, lo que podría dar esperanzas de que los precios tengan una tendencia a la baja en los próximos meses. Pero eso también ha desanimado a los minoristas de diesel y las empresas de camiones de comprar demasiado en el mercado al contado. Y Verleger dijo que el precio actual del diesel significa que algunas empresas no pueden permitirse comprar tanto suministro como en el pasado debido a los límites en sus líneas de crédito.

Todos estos factores significan que los suministros de diesel son muy escasos, particularmente en el noreste, donde la EIA dijo que los inventarios están en un mínimo histórico basado en datos que se remontan a 1990. Los suministros han caído un 36% desde la semana de febrero 25, cuando Rusia invadió Ucrania, y están casi un 50% por debajo de donde estaban hace un año.

Los operadores de paradas de camiones dicen que están luchando para proporcionar el diésel que necesitan sus clientes.

Brad Jenkins, vicepresidente senior de suministro y distribución de Pilot Company, que opera más de 750 ubicaciones en EE. UU. y Canadá, dijo que aunque los inventarios de diésel son adecuados en gran parte del país, hay inventarios “extremadamente bajos” en los estados del este. Además, dijo que los problemas de las refinerías están creando tensión en los mercados de St. Louis e Indianápolis, y que Virginia y Georgia también están experimentando una “disponibilidad ajustada”.

Love’s Travel Stops, una cadena de más de 500 paradas de camiones en todo el país, dijo que ha tenido “interrupciones mínimas” de diésel durante las horas de poco tráfico en sus ubicaciones de la costa este y que actualmente “no tiene planes para restringir las compras de diésel”.

La escasez de diesel hasta ahora se manifiesta en forma de precios altísimos, no interrupciones generalizadas o límites en las compras, dijo Kloza.

“Pero hay que estar atentos”, advirtió.

