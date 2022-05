Bob Mackie, el diseñador que dibujó el famoso vestido de Marilyn Monroe, dice que fue un “gran error” que Kim Kardashian lo usara

Alejandra Ramos

(CNN) — Bob Mackie, el diseñador que dibujó el boceto de un vestido cubierto de cristales que una vez usó Marilyn Monroe, dijo que “fue un gran error” que Kim Kardashian usara el vestido en la Gala del Met de este año.

Al principio de su carrera, Mackie trabajó como dibujante para Edith Head, modista de Paramount, y Jean Louis, para quienes ilustró el vestido ceñido que llevaba Monroe cuando cantaba “Feliz cumpleaños, señor presidente” a John F. Kennedy en 1962.

OPINIÓN | Lo que no sabías de la Gala del Met: datos sobre los vestidos de Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Hillary Clinton y otros

“Pensé que fue un gran error”, dijo Mackie durante una entrevista con Entertainment Weekly, publicada el lunes. “(Marilyn) era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa”.

“Nadie fotografía así. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella. A nadie más debería vérsele con ese vestido”, agregó, según Entertainment Weekly.

CNN se ha comunicado con los representantes de Mackie y Kardashian para hacer comentarios.

Marilyn Monroe canta “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden, por su próximo 45 cumpleaños. Crédito: Archivo Bettmann/Getty Images

Kardashian usó el vestido brillante en honor al tema de la Gala del Met 2022, que se basó en la Edad Dorada de Estados Unidos, una era de 30 años en el siglo XIX cuando la industrialización aumentó la brecha de riqueza del país. Se puso el vestido solo durante unos minutos en la alfombra roja, antes de cambiarse a una réplica por el resto del evento.

Completó el vestido con cabello rubio peinado hacia atrás, posiblemente una referencia a los mechones de platino característicos de Monroe, y una estola blanca.

La franquicia de museos y eventos Ripley’s Believe It or Not! le prestó a Kardashian el vestido, después de haberlo comprado en una subasta en 2016 por US$ 4,8 millones. No se permitieron ajustes al vestido original, según su acuerdo con Ripley’s.

“Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy”, dijo Kardashian en una publicación en su cuenta verificada de Instagram.

“¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta evocadora pieza de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estaré eternamente agradecida por este momento”, agregó.

La decisión de Kardashian de usar el vestido provocó críticas de organismos de la industria del patrimonio, incluido el Consejo Internacional de Museos (ICOM).

“Las prendas históricas no deben ser usadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas”, dijo el ICOM, un organismo rector internacional de organizaciones patrimoniales, en un comunicado a principios de este mes.

“Aunque el vestido pertenece a una colección privada, el patrimonio debe entenderse como perteneciente a la humanidad, independientemente de qué institución tenga la custodia de la propiedad”, agregó el ICOM.

“Como profesionales de los museos, recomendamos encarecidamente a todos los museos que eviten prestar prendas históricas para usarlas, ya que son artefactos de la cultura material de su tiempo y deben conservarse para las generaciones futuras”, dijo el ICOM.

Después de trabajar con Head y Louis, Mackie se convirtió en un diseñador de vestuario aclamado internacionalmente cuya clientela ha incluido a estrellas como Cher, Whitney Houston y Dolly Parton.

Fue nominado a tres Premios de la Academia y ganó nueve premios Emmy, y fue honrado con una retrospectiva en el Museo del FIT en 1999 por su contribución al diseño de moda y vestuario, según su sitio web.

Megan C. Hills de CNN contribuyó con el reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.