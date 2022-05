¿Cuál película de Tom Cruise ha tenido más éxito en las taquillas?

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Tom Cruise es una de las celebridades más populares en la historia de Hollywood. La carrera del actor abarca 40 años de éxitos que incluyen “War of the Worlds”, “A Few Good Men” y “Jerry Maguire”.

Este fin de semana regresa a su icónico papel de Pete “Maverick” Mitchell en “Top Gun: Maverick”.

A lo largo de su larga y distinguida carrera, las películas de Cruise han acumulado US$ 10.000 millones en las taquillas mundiales, pero,¿cuál película es la que más ha recaudado?

Esta es una lista de las películas más exitosas de Cruise en las taquillas nacionales, ajustadas por la inflación, según Comscore.

5. “The Firm”

Tom Cruise en ‘The Firm’ en 1993.

Año: 1993 Recaudación en taquilla: US$ 158,3 millones Ajustada a la inflación: US$ 350,4 millones

Si buscas una época en la que Tom Cruise estaba en la cima de su estrellato, es difícil discutir con los primeros años de la década de 1990.

Cruise protagonizó “A Few Good Men” en 1992 y “Interview with a Vampire” en 1994. Justo en medio de esa carrera de éxitos de taquilla estaba una de sus películas más rentables, “The Firm”, de 1993.

El actor se consolidó como uno de los intérpretes más rentables de Hollywood al interpretar a un joven abogado que se incorpora a un bufete de abogados con algunas empresas delictivas. Puede que “The Firm” no sea uno de los papeles más memorables de Cruise, pero sí uno de los más exitosos.

Probablemente ayudó el hecho de que se basara en el bestseller de John Grisham.

4. “Mission: Impossible II”

Tom Cruise volvió a su papel de Ethan Hunt en ‘Mission: Impossible II” en el año 2000.

Año: 2000 Recaudación en taquilla: US$ 215,4 millones Ajustada a la inflación: US$ 366 millones

“Mission: Impossible II” llegó cuatro años después de la original, pero aún así dejó huella.

La película de John Woo, en la que el extraordinario espía Ethan Hunt, interpretado por Cruise, persigue un arma biológica, tiene un tono diferente al de su predecesora (muchas secuencias de acción a cámara lenta, por ejemplo).

Sin embargo, encontró un público que ayudó a Cruise a entrar en otra década de dominio de la taquilla.

A pesar de ser la segunda entrega más taquillera de la serie, es la película peor valorada de la serie Mission: Impossible: un 57% en Rotten Tomatoes, la única puntuación mala de la franquicia de espías.

3. “Mission: Impossible”

Tom Cruise como Ethan Hunt en una escena de la película ‘Mission: Impossible’, estrenada en 1996.

Año: 1996 Recaudación en taquilla: US$ 180,9 millones Ajustada a la inflación: US$ 375 millones

La marca “Mission: Impossible” ha definido la carrera de Cruise y le ha ayudado a mantenerse como estrella de cine durante los últimos 25 años. La serie también ha recaudado un montón de dinero, con más de US$ 3.500 millones en seis películas en la taquilla mundial. La siguiente película de la serie, “Mission: Imposible – Dead Reckoning Part One”, llegará a los cines el año que viene.

La película original, dirigida por Brian De Palma, es más un thriller de espionaje cerebral que las siguientes donde nos cuestionamos “Dios mío, ¿hizo Tom Cruise esa acrobacia?”, pero aun así fue uno de los mayores éxitos de 1996 y de la carrera de Cruise.

2. “Rain Man”

Tom Cruise protagonizó junto a Dustin Hoffman “Rain Man” en 1988.

Año: 1988 Recaudación en taquilla: US$ 172,8 millones Ajustada a la inflación: US$ 385,1 millones

Cruise ha hecho carrera como estrella de acción, pero su segunda película más taquillera es un drama premiado.

“Rain Man”, en la que Cruise interpreta al hermano de un hombre autista interpretado por Dustin Hoffman, no fue un gran éxito, pero ganó múltiples premios de la Academia. Entre ellos, el de mejor actor para Hoffman, el de mejor director para Barry Levinson y el de mejor película.

Cruise, sin embargo, no fue nominado por la película. De hecho, Cruise nunca ha ganado un Oscar.

1. “Top Gun”

“Top Gun” se estrenó en 1986 con Tom Cruise como el teniente Pete “Maverick” Mitchell.)

Año: 1986 Recaudación en taquilla: US$ 179,8 millones Ajustada a la inflación: US$ 443,9 millones

No es de extrañar que el papel más emblemático de Cruise sea el de su película más taquillera.

La película, en la que Cruise interpreta a un piloto engreído que compite por ser el mejor de la Marina, se llevó la corona de la taquilla de 1986 y convirtió a Cruise en la estrella de cine que conocemos hoy.

También cambió la industria del cine al mezclar secuencias de acción emocionantes, una adictiva banda sonora de los años 80 y personajes memorables interpretados por prometedoras estrellas.

Cruise volverá a comprobar si el público sigue sintiendo la necesidad de velocidad con “Top Gun: Maverick” este fin de semana.

