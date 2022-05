¿Quiénes están en mayor riesgo frente a la viruela del mono?

CNN en Español

(CNN Español) — Más de 300 casos de viruela del mono se han confirmado desde el comienzo del brote en países donde la enfermedad no es endémica, según la plataforma científica Our World in Data. Ciertos grupos de la población están en mayor riesgo de infectarse o de desarrollar una enfermedad grave. Esto es lo que debes saber.

¿Quiénes tienen más riesgo de infectarse?

Hay tres grupos poblaciones con mayor riesgo de infectarse de viruela del mono, dice a CNN en Español el Dr. Richard Kennedy, profesor de Medicina y codirector del Grupo de investigación en vacunas de la Clínica Mayo.

El primero lo conforman aquellas personas que viajan a áreas donde la enfermedad es endémica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los países donde la viruela del mono es endémica son Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (donde se ha identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán del Sur y República del Congo, donde se identificó el primera caso en un humano en 1970.

(Los viajes, de hecho, son un factor clave en los brotes. Salvo “muy pocas excepciones”, según el experto, todos los casos de viruela del mono que se habían registrado antes fuera de África eran de viajeros que volvían de ese continente).

También tienen un mayor riesgo quienes están en contacto cercano a estas personas que han viajado o viajan y los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con viruela del mono sin contar con los equipos de protección personal adecuados.

España es el país más afectado de la Unión Europea por la viruela del mono

¿Por qué se ha hablado de la comunidad LGBT+?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron esta semana que cualquiera puede contraer o propagar la viruela del mono, pero una “fracción notable de casos” en el último brote mundial está ocurriendo entre hombres homosexuales y bisexuales.

“Algunos grupos pueden tener una mayor probabilidad de exposición en este momento, pero de ninguna manera el riesgo actual de exposición a la viruela del mono es exclusivo de la comunidad gay y bisexual en EE.UU.”, aclaró no obstante el Dr. John Brooks, director médico de la División de Prevención del VIH/sida de los CDC.

Al respecto, Kennedy explica que el brote se concentraba hasta ahora en un grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que asistió a una o más de una fiesta en España. Pero “no es una cuestión de vulnerabilidad”, aclara, “puede que estén en mayor riesgo simplemente porque es el grupo de la población infectado actualmente”.

ONU Sida, por su parte, se ha manifestado preocupada por el uso de lenguaje estigmatizante en el marco de la discusión de la viruela del mono, lenguaje que puede reforzar los “estereotipos homófobos y racistas”.

ONU, contra discriminación por casos de viruela del mono 1:14

¿Quiénes pueden desarrollar una enfermedad más severa?

Es probable que las personas inmunocomprometidas se infecten de manera más fácil y desarrollen una enfermedad más grave.

Esta categoría incluye, según explica Kennedy, a las personas VIH positivo, pacientes con cáncer, receptores de un trasplante de órganos y aquellos que estén tomando medicamentos inmunosupresores.

Algunas afecciones de la piel como el eczema y la dermatitis atópica se asocian con infecciones más graves por cuenta del virus ortohopox, género del cual forma parte la viruela del mono, pero todavía no se sabe si concretamente este será el caso para la enfermedad de la viruela del mono.

¿Qué sucede con los niños? En países donde la enfermedad es endémica, trabajadores de la salud han notado que los niños desarrollan una enfermedad más grave que los adultos —que es el grupo en el que se registran la mayoría de casos—. Sin embargo, aún no existe seguridad de que esto sea así, explica Kennedy.

¿Cómo puede mutar el virus?

Todos los virus mutan, una realidad que tenemos muy presente en el marco de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, según dice Kennedy, el virus de la viruela del mono, como todos los de la familia ortohopox, “es un virus de ADN y muta más lentamente que los virus de ARN como el SARS-CoV-2”.

Existe mayor probabilidad de que el virus mute cuanto más personas se infecten, ya que los virus solo pueden mutar cuando se encuentran en una célula infectada.

“La mayoría de las mutaciones son perjudiciales para el virus o no tienen ningún efecto sobre él (…). De vez en cuando se produce una mutación que es beneficiosa para el virus. Cuando esto ocurre, el virus mutado sigue necesitando ser transmitido a más personas para propagarse. Esto es fácil para los virus altamente infecciosos. Será más difícil para el virus de la viruela del mono”, explicó el experto.

¿Cuál es la situación de las vacunas?

En Estados Unidos ya hay vacunas contra la viruela del mono disponibles para algunos trabajadores de la salud que tratan a personas infectadas. ¿Qué pasa a nivel general?

Las vacunas contra la viruela son un 85% efectivas contra la viruela del mono, según la OMS. Sin embargo, “muy pocos países la tienen disponible en grandes cifras ya que la viruela se erradicó en 1980 y no se ha realizado una vacunación rutinaria durante décadas”, explica Kennedy.

En la actualidad, afirma, “muy pocas compañías” tienen la capacidad de fabricarla. Sí se podrían producir en grandes cantidades, pero tomaría mucho tiempo. “Tendríamos que construir la infraestructura y las instalaciones para la fabricación, crear las vacunas, garantizar el control de calidad por parte de las agencias reguladoras y luego distribuir las vacunas”, explica.

Con información de Carolina Melo.

