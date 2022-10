Silvana Estrada celebra con “Abrazo” la necesidad de colectividad y el contacto humano

wow! thank you so much @kellyclarkson 🤍🤍🤍 here’s the test pressing 😬 will send you a copy as soon as we get them 🌻🌻🌻 gracias querida, un beso 🌷 pic.twitter.com/s3Z2Mg5h41 — Silvana Estrada (@silvanaestradab) April 11, 2022

“Después yo le contesté y le dije ¡Wow, Kelly! Todavía no está pero me encantaría mandártelo. Y me dice como Sí, por favor, es que me encanta este disco, lo quiero. Y entonces le mandé [una versión preliminar] que es lo único que tenemos, por ahora. Le gustó muchísimo y le dio mucha ilusión”, cuenta la cantautora.

