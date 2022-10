Condonación de la deuda estudiantil en EE.UU.: formulario y cómo solicitar paso a paso

Ganaste menos de los ingresos requeridos para presentar una declaración de impuestos federales. Presentaste una declaración de impuestos como soltero y ganaste menos de US$ 125.000. Estabas casado, presentaste una declaración de impuestos separada y ganaste menos de US$ 125.000. Estaba casado, presentaste una declaración de impuestos en conjunto y la ganancia fue menor a US$ 250.000. Presentaste una declaración de impuestos como cabeza de familia y ganaste menos de US$ 250.000. Presentaste una declaración de impuestos como viudo que reúne los requisitos y ganaste menos de US$ 250.000.

El plan lanzado por el Gobierno del presidente Joe Biden permite la condonación de US$ 10.000 o US$ 20.000 de los préstamos estudiantiles —la cifra depende del caso— para personas que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y familias que ganaron menos de US$ 250.000 en esos mismos años.

