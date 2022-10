El perito independiente no está satisfecho con el progreso de los documentos de Mar-a-Lago: “¿Dónde está la carne? Necesito un poco de carne”.

“A menos que me equivoque, y ya me he equivocado antes, hay una cierta incongruencia ahí. Tal vez el abogado de los demandantes lo aborde en una presentación”, dijo Dearie.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.