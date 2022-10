10 películas y series de terror nuevas para ver en Halloween 2022

“El guionista y director Zach Cregger asume que has visto “Psycho” o, si no, que el trauma psíquico de esa película se ha infiltrado en nuestra cultura lo suficiente como para que ninguna mujer del siglo XXI viaje sin preocuparse hasta cierto punto de que cualquier extraño dulce y aparentemente no amenazante que se encuentra en el camino podría ser un asesino en serie”, escribe Peter Debruge en su reseña para Variety.

“Al ambientar gran parte de la trama en un rancho de caballos remoto en las afueras de Los Ángeles, el escritor, director y productor monta el terror en una escala familiar más bien pequeña, más cerca de “Signs” de M. Night Shyamalan que de la grandeza de “Close Encounters of the Third Kind” de Steven Spielberg, a pesar de esas nubes burbujeantes y cielos aprensivos”, escribe Lowry en su reseña.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.