El Gobierno de Petro da marcha atrás con el impuesto a las pensiones de la reforma tributaria en Colombia

Por un lado, el presidente dijo que las regalías del sector minero no serán deducibles del impuesto de renta. “Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano, y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son deducibles”, explicó el mandatario.

