Así llega Argentina al Mundial: favorito al título como siempre, con Messi como abanderado

Sin embargo, más allá de su goleador, no tienen demasiado para mostrar, y sus resultados recientes no son demasiado auspiciosos: la selección polaca no pudo superar la fase de grupos de la Euro 2021 y quedó en el último lugar de su zona con tan solo 1 punto, detrás de Suecia, España y Eslovaquia. Y en las Eliminatorias, tras terminar segundo en su grupo, jugó la repesca, en la que se vio beneficiado por la descalificación de Rusia por la guerra en Ucrania, y terminó por derrotar a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic por 2 a 0 en el encuentro que le dio el pasaje a Qatar.

