El cofundador y ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, se disculpa tras los despidos masivos: “Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo”

En un intercambio de mensajes de texto con Musk en marzo, después de que el hombre más rico del mundo acumulara una gran participación en Twitter, pero antes de anunciarlo públicamente, Dorsey dijo: “Se necesita una nueva plataforma. No puede ser una empresa. Esta es la razón por la que me fui”. Musk respondió preguntando cómo debería ser la plataforma. Dorsey explicó que debería ser “un protocolo de código abierto” y no depender de “un modelo publicitario”, como lo hace actualmente Twitter.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.