Elecciones intermedias en EE.UU.: candidata republicana a la gobernación, Kari Lake, plantea dudas infundadas sobre los resultados en Arizona

“Tuvimos el 3 de noviembre de 2020, que se llamó incompetencia 101”, dijo Lake. Continuó sugiriendo que hubo “incompetencia” tanto en las primarias de agosto como en las elecciones del martes, una crítica no tan sutil de la supervisión de las elecciones por parte de su oponente. No quedó claro de inmediato a qué se refería, pero no ha habido evidencia de ningún fraude generalizado.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.